Bessie (115) avlører hemmeligheten til et langt liv

7.november 1907 ble Bessie Laurena født i Iowa, USA.

Da Titantic sank i 1912 var hun fem år. Hun var syv år da første verdenskrig brøt ut i 1914. Da andre verdenskrig startet i 1939, var hun 32 år og gift med Paul Hendricks, som hun tok etternavnet til. Kun en måned før de to skulle feire kronjuvelbryllup i 1995, døde Paul.

I tillegg til to verdenskriger, levde Bessie Hendricks gjennom historiske begivenheter som 21 presidenter, spanskesyken, det glade 1920-tallet, det harde 1930-tallet, Vietnamkrigen, den kalde krigen og pandemien.

Hvordan?

IKKE STRESS; Bessie Hendricks var klar på at stress er noe man bør unngå dersom man ønsker et langt liv. Foto: AP / NTB

– Hardt arbeid

Spørsmålet om hvordan leve lengst mulig, har opptatt mennesker siden tidenes morgen.

Forskere har alltid strides om hvor stor rolle gener kontra miljø har, men enes om at valg av livsstil påvirker både livskvalitet og levealder. Mange har spurt Bessie Hendricks om hvordan hun kunne leve så lenge.

– Hardt arbeid, var en gjenganger til journalister som noterte seg ene merkedagen etter den andre.

Før Bessie Hendricks stiftet familie jobbet hun som lærer. Hun fikk senere fem barn, ni barnebarn, 28 oldebarn og 42 tippoldebarn.

– Unngå stress, men ikke godteri

Da Bessie Hendricks fylte 110 år, fortalte hun lokalavisen Messenger News at hennes hemmelighet for et langt liv «er å unngå stress og leger». Hennes datter bemerket da at moren omtrent ikke hadde behov for medisiner.

Søtsaker var derimot aldri noe Bessie Hendricks nektet seg.

– Mor elsker søtsaker, uttalte sønnen Leon Hendricks til Messenger News på morens 110 års dag.

Kjærlighet som motivasjon

En av de ansatte på eldrehjemmet noterte seg i 2019 en annen årsak til hvorfor Bessie Hendricks stadig nådde nye merkedager, med en vedvarende livsgnist og entusiasme.

– En sterk vilje og kjærlighet til familien, holder Bessie gående.

FEIRING: Bessie Hendricks (i gul genser) feiret sin 115 års dag i november 2023. Foto: AP / NTB

Som USAs eldste validerte borger og verdens fjerde eldste, døde Bessie Hendricks 115 år og 57 dager gammel den 3.januar 2023. Følgelig innehar Edie Ceccarelli (født 15.02.1908) nå tittelen som USAs eldste borger.

Franske Lucile Randon (født 11.02.1904) er med sine 118 år verdens eldste nålevende person, ifølge Guinness rekordbok .