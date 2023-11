Beskylder Norge for hemmelig våpenutvikling

FORBLÅST: Her på Bjørnøya skal Norge være igang med å bygge et hemmelig laboratorium til over én milliard kroner, hevder russiske medier. Foto: Meteorologisk institutt.

Russiske medier og myndighetspersoner beskylder Norge for å bygge hemmelig laboratorium for biologiske våpen på Bjørnøya.

Mens kampene fortsatt raser i Ukraina, har Russland startet en ny, iskald krig i Arktis.

For nå øker Vladimir Putin presset mot Norge i nordområdene.

Blant verktøyene er blant annet propaganda, spionasje, ulovlig reising av ortodokse kors og farlig ferdsel til sjøs.

Ifølge NRK ble forskningsskipet Kronprins Haakon i september forfulgt av et russisk spionfartøy i 18 timer under et vitenskapelig tokt vest for Svalbard.

SPIONSKIP: Dette russiske fartøyet fulgte etter et norsk forskningsskip vest for Svalbard. Foto: Norsk polarinstitutt

Det russiske skipet «Yantar» skal ha overvåket hva de norske forskerne gjorde og ifølge mannskapet ha vært «faretruende nærgående».

Omstridt kors

På Svalbard oppsto det i sommer konflikt etter at en russisk-ortodoks biskop dukket opp og i samarbeid med det statlige gruveselskapet Arktikugol reiste et sju meter høyt ortodoks kors.

Sysselmesteren mener korset er i strid med miljøvernlovgivningen på øya og har krevd korset fjernet. Arktikugol har anket, og Klima- og miljødepartementet skal nå avgjøre hva som skal skje videre.

Det var nettavisa Barents Observer som først omtalte saken.

Ifølge flere forskere føyer episoden seg inn i et mønster, der Russland bruker symboler og religion til å forsøke å gjøre hevd på nye områder i nord.

SELVHEVDELSE: Forsker Karen-Anna Eggen ved Institutt for forsvarsstudier mener Norge nå gjør klokt i å følge med på hva Russland ønsker å oppnå i nord. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– De forsøker å sette det inn i en kontekst der dette egentlig er hellig russisk land. Som de har gjort veldig mange andre steder i Arktis fra før, sier Karen-Anna Eggen ved Institutt for forsvarsstudier.



Virusvåpen på Bjørnøya

Ifølge Barents Observer har statskontrollerte russiske medier helt siden i sommer forsøkt å spre en påstand om at Norge ønsker å starte produksjon av ulovlige biologiske våpen i nordområdene.

Spesifikt beskyldes norske myndigheter for å ha startet et samarbeid med USA om å bygge et hemmelig laboratorium på Bjørnøya til en kostnad på over en milliard kroner.

Påstandene ble gjentatt på et seminar i regi av Russlands geografiske selskap i Murmansk forrige uke.

– Rent sprøyt, svarer Bård Fjukstad, direktør i Værvarslingsdivisjonen ved Meteorologisk institutt, som driver installasjonene på øya.



Han bekrefter at instituttet går med planer om å pusse opp værvarslingsstasjonen, der det i dag jobber ni personer, men blir opprørt når han hører beskyldningene som nå kommer fra øst.

– Hvis folk i Russland ikke får annen informasjon og hvis de tror på dette, er det alvorlig, sier Fjukstad til TV 2.

Bør passe godt på

Påstander om hemmelige «biolaboratorier» var også et av påskuddene Russland brukte før landet gikk til full invasjon av Ukraina i 2022.

Derfor er det all grunn til å ta disse signalene alvorlig, sier Alina Frolova, som er forsker og nestleder ved Centre for Defence Strategies i Kyiv.

ALVORLIG: Det er ingen tvil om at Russland pønsker på noe i Arktis, mener forskeren fra Kyiv. Foto: Øystein Bogen TV 2

– Bør Norge være bekymret? Ja, absolutt, sier Frolova til TV 2.



– De har begynt å berede grunnen for et eller annet. Det er umulig å si hva dette kan være, men det viser at de pønsker på noe.



Hun får støtte fra Karen-Anna Eggen, som skriver doktoravhandling om russiske informasjonsoperasjoner.

– Jeg mener vi har grunn til å følge veldig nøye med på hva Russland gjør nå. Også på det militære området. Når vi begynner å se alt dette i sammenheng, er det i alle fall tydelig at de har økt sin aggressivitet og sin tilstedeværelse i Arktis.