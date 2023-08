Bergenseres prosjekt imponerer

I et varehus i Bergen vises utstyr som kan redde liv.

Fra bekledning, turnikeer og blodprøver som kan brukes i felt, til sykehussenger, respiratorer og rullestoler.

Medisinsk utstyr er livsviktig for de ukrainske soldatene, og HMM Helsehjelp Ukraina har donert utstyr til rundt 100 millioner kroner.



Deriblant mobile operasjonsstuer.

KYIV: Paal Christian Mowinckel og Tor Fredrik Müller har flere dratt til ganger Ukraina for å overlevere medisinsk utstyr. Her for å levere mobil operasjonsstue. MOBIL: Traileren er spesialbygget på instrukser fra den ukrainske hæren og dets helsepersonell, og kan behandle 100 pasienter om dagen, forteller Müller.

Motivasjonen forklares blant annet med Arnulf Øverlands kjente dikt «Du må ikke sove».

– Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv, siterer initiativtaker Tor Fredrik Müller og utdyper:

– Det har blitt vårt slagord, og det kunne like gjerne ha vært oss. Vi er med i Nato og har den tryggheten det medfører. Ellers tror jeg at vi hadde vært et åpenbart mål for Russland, sier Müller og forsøker å riste tanken av seg før han konstaterer:



– Vi kommer til å hjelpe så lenge det er behov.

EKSPRESSBEHANDLING: Sårede soldater hentes i all hast fra frontlinjen og fraktes til den mobile oeprasjonsstuen for åstabiliseres før de sendes videre til sykehus.

Fra én telefon til 100 millioner

24. februar er det ett og et halvt år siden Russland gikk til fullinvasjon av Ukraina.

Det var også dagen forretningsmennene Tor Fredrik Müller og Paal Christian Mowinckel begynte å ringe rundt til alt av venner, kjenninger og kontakter, i håp om å mobilisere hjelp.

Resultatet ble den ideelle organisasjonen HMM (Haukeland Müller Mowinckel) Helsehjelp Ukraina, som med null driftskostnader leverer livsnødig utstyr til det krigsrammede landet.

Müller og Mowinckel bruker alt av sin fritid på prosjektet, og har lyktes i å engasjere store deler av næringslivet i Bergen.

Med seg på laget har de personer fra Sjøforsvaret og Haukeland universitetssykehus, og nå har de også vekket politikernes interesse.

BESØKER: Ordfører i Bergen, Linn Kristin Engø (Ap), og stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) får en gjennomgang på medisinsk utstyr som sendes til Ukraina fra HMM Helsehjelp Ukraina i Bergen.

– Vi har bidratt med medisinsk forbruksmateriell som stellefrakker og munnbind, og senest 650.000 kroner i støtte til den mobile tannhelseklinikken som snart leveres til Ukraina, forteller Bergens ordfører, Linn Kristin Engø (Ap).

TANNHELSE: Soldater rammes av infeksjoner i tenner og tannkjøtt, grunnet dårlige sanitetsforhold ved fronten. Det forverrer prognosesene dersom de blir skadet. HMM Helsehjelp Ukraina skal sende en egen mobil operasjonsstue for tannehlse.

– Hva er dine tanker om et slikt tverrfaglig prosjekt mellom det offentlige og private?

– Jeg er stolt over den jobben som gjøres fra Bergen. Jeg synes vi skal være glad for at vi har private initiativ, også må vi støtte opp under det og la det være mulig for aktører som Haukeland å bidra der de kan. Det offentlige klarer ikke alt selv, svarer ordfører Engø og konstaterer:

– Jeg har et håp og en forventning om at de offentlige aktørene fortsetter å støtte både HMM Helsehjelp Ukraina og andre initiativer så lenge det er nødvendig, helt til Ukraina er et fritt land.

I FELT: Ivar Austlid ledet tidligere Sjøforsvartets Kirurgiske Traumeteam. Han demonstrerer viktigheten av riktig medisinsk utstyr.

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) stiller seg bak partikollegaens uttalelse, og viser til hvordan han ved fjorårets besøk til Kyiv selv fikk se krigens brutalitet.

– Det som skjer i Ukraina er ren ondskap, og derfor er initiativ som HMM Helsehjelp Ukraina helt avgjørende. Det er også det som er så bra med Norge; At vi klarer nettopp det med at næringslivet engasjerer seg, enkeltpersoner, frivillige og det offentlige. Sammen får vi til gode løsninger.

SAMARBEID: – Prosjektet viser solidariteten det norske folk har, sier stortingspresident Gharahkhani.

– Behovet blir bare større

Hvor mange ukrainske soldater som er skadet eller drept er en godt bevart hemmelighet.

Amerikansk etterretning anslo i april at minst 15.500 ukrainske soldater er drept og minst 109.000 såret.

Til sammenligning hevdet etterretningen at minst 35.500 russiske soldater har mistet livet, og inntil 180.000 skal ha blitt såret.

Disse tallene er dog fra før Ukrainas motoffensiv startet i juni. Skiftet fra defensiv til motoffensiv har gjort at de ukrainske soldatene pådrar seg flere og verre skader.

Mye grunnet det faktum at russiske styrker har minelagt store deler av frontlinjen og områder Ukraina nå forsøker å gjenerobre.

Ukraina er nå verdens mest minelagte land.

SKADET: Overlege Ryzhenko forteller til The Guardian at han aldri har hatt det så travelt som nå. Her ser han til en skadet ukrainsk soldat.

Overlege Ryzhenko ved Mechnikov sykehus i Dnipro, forteller til The Guardian at av de 50 til 100 soldatene sykehuset mottar daglig, har stadig flere skader etter miner.

En allerede krevende situasjon forverres ved Russlands målrettede angrep mot ukrainske sykehus, hvilket flere rapporter har slått fast.



EVAKUERER: Marianna Vishegirskaya evakuerer fødestuen ved sykehuset i Mariupol, etter russisk angrep 9. mars 2022.

Per august 2023, er det dokumentert over tusen angrep mot Ukrainas helsevesen, som har rammet både sykehus, feltsykehus og helsearbeidere.

Initiativtakerne bak HMM Helsehjelp Ukraina er ikke i tvil om hva som må gjøres; De vil og må trappe opp.

Om få uker sender de sin tredje mobile operasjonsstue, i håp om at flere liv kan reddes.



– Jeg skjønner jo at folk blir litt mettet av å se på TV, og man kan bli litt vant til brutaliteten. Men behovet for hjelp er bare større og større, og vi er nødt til å steppe opp, sier Tor Fredrik Müller.

Se reportasjen om HMM Helsehjelp Ukraina her:

– Det gir ringvirkninger

Pensjonert orlogskaptein i Sjøforsvaret og medvirkende i HMM Helsehjelp Ukraina, Ivar Austlid, poengterer at sanitet er helt sentralt også for soldaters psyke.

– Av erfaring kan jeg si at det å vite at man har noen i ryggen når man går i strid og at man vet at noen vil ivareta deg, er avgjørende for moralen for soldatene. Redder vi en pasient eller soldat, får dette ringvirkninger for hele avdelingen hans.

RINGVIRKNINGER: Ivar Austlid understreker viktigheten av sanitet for soldater som skal ut i strid.

Flere eksperter har tatt til orde for at manglende kampmoral blant russiske styrker kan knyttes direkte til mangel på sanitet og ivaretakelse. Ifølge britisk etterretning kunne halvparten av russiske soldaters dødsfall vært forhindret.

Dette er også noe Russlands president, Vladimir Putin, har blitt kritisert for av sine egne.

Tanken på hva som foregår i hjemlandet, holder ofte kirurg Anna Tribis våken om natten.

Hun forteller at det hjelper å være involvert i HMM Helsehjelp Ukraina, men nyheter om dem som ikke kunne reddes smerter fremdeles like mye.

– Det gjør vondt hele tiden. Du kan ikke leve ditt normale liv. Så hvis vi klarer å redde dette livet der nede ved fronten, så er det ett steg nærmere seieren og til fred.