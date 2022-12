Beregner en million covid-dødsfall i Kina i 2023

Forrige måned opphevet kinesiske myndigheter verdens strengeste koronatiltak. Nå ventes det at smitten sprer seg raskt, og mange i risikogruppene er ikke vaksinert.

En million dødsfall i 2023

Kinas brå oppheving av de strenge koronatiltakene kan resultere i en eksplosjon av tilfeller og over en million dødsfall i 2023. Nyhetsbyrået Reuters opplyser at beregningen er gjort av det USA-baserte instituttet for helse og metrikkevaluering IHME.

Antall tilfeller i Kina vil være på sitt høyeste den 1. april, og da vil antall døde kunne nå 322 000. Omtrent en tredjedel av Kinas befolkning vil være smittet innen da, sier IHME-direktør Cristopher Murray til nyhetsbyrået.

TESTKØ: Utenfor sykehuset i Hangzhou stå rfolk i kø for å bli testet den 16. desember 2022. Foto: China OUT / AFP / NTB

Kinas nasjonale helsemyndigheter har ikke rapportert om covid-dødsfall siden tiltakene ble opphevet. Det siste offisielle dødsfallet ble rapportert den 3. desember.

Gjeninnfører tiltak

De økende smittetallene er allerede i ferd med å gjøre seg gjeldende i større byer i hele Kina.

I Shanghai blir skoler lørdag bedt om å gjennomføre undervisningen på nett fra 19. desember. Dette gjelder barneskoler, mellomtrinnet og videregående. Undervisningsmyndighetene ba også barnehager og barnepassere i finansdistriktet om å holde stengt fra og med mandag.

Frykter nyttårsfeiring

Frykten er at korona kan spre seg i befolkningen på 1,4 milliarder i løpet av neste måneds fridager. Kina feirer overgangen til det nye året den 22. januar.

Kinas strenge tiltak har vært effektive mot tidligere koronavarianter, men den smittsomme omikron-varianten gjorde at viruset likevel spredde seg, sier Murray til Reuters.

UTSOLGT: Det er knapt medisin mot forkjølelse igjen på apoteket i Beijing den 15. desember 2022. Foto: Yuxuan Zhang / AFP / NTB

Tallene fra omikronutbruddet i Hong Kong er en del av grunnlaget for beregningen til IHME. Andre eksperter forventer at omtrent 60 % av Kinas befolkning vil bli smittet, og at smittebølgen når toppen i januar. Særlig forventes det at sårbare grupper, som eldre og personer med underliggende sykdommer, rammes hardt.

Vaksinegraden i Kina er lav, og vaksinene er mindre effektive enn de som har vært brukt i vestlige land, opplyser instituttet.

Beregner enda flere døde

Også universitetet i Hong Kong har regnet på hvor mange som kommer til å dø av korona dersom alle tiltak oppheves og alle provinser gjenåpnes fra desember til januar. Ifølge deres beregninger vil det resultere i 684 døde per million innbyggere innenfor samme tidsramme. Det vil utgjøre 964 400 døde.

En annen studie ble publisert av forskere ved Fudan-universitetet i Shanghai. De hevdet 1,55 millioner mennesker ville dø av korona over en seksmånedersperiode, dersom restriksjonene ble opphevet. Ifølge samme rapport ville behovet for helsetjenester på det høyeste være 15,6 ganger høyere enn kapasiteten i helsetjenesten.

Kinesiske myndigheter oppmuntrer nå til at flere skal la seg vaksinere. De kinesisk-produserte vaksinene er ikke like effektive som vaksinetypene som er brukt i andre land. Myndighetene er likevel skeptiske til å ta i bruk utenlandske vaksiner.