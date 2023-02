Ber Norge stille Putin til ansvar: – Vil sende et sterkt signal

Fredag er det ett år siden Vladimir Putin kunngjorde sin «spesialoperasjon» og Russland startet sin angrepskrig mot Ukraina. Siden den gang har flere lurt på hvordan man skal holde det russiske lederskapet til ansvar for krigen.

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) har for lengst satt i gang en etterforskning i Ukraina, men domstolen har flere begrensninger.

Mens ICC etterforsker krigsforbrytelser, folkemord og forbrytelser mot menneskeheten, har den blant annet ikke jurisdiksjon til å straffeforfølge lederne som er ansvarlige for ulovlig angrepskrig.

Russiske offiserer og soldater på bakken i Ukraina kan altså straffes for krigsforbrytelser, men Putin og bakmennene – som planla og beordret angrepskrigen – vil gå fri.

HISTORISK: For ett år siden kunngjorde Vladimir Putin en «spesialoperasjon» i Ukraina. Det bør han holdes ansvarlig for, mener folkerettsekspert. Foto: Reuters TV

– Russlands angrepskrig mot Ukraina er et av de mest alvorlige bruddene på det internasjonale forbudet mot aggresjon. Om verdenssamfunnet ikke klarer å holde noen til ansvar for dette, vil det sette en svært uheldig negativ presedens for fremtiden, sier professor Claus Kreß til TV 2.

Kreß er professor i internasjonal rett, og tyskeren er en av verdens fremste eksperter på straffeforfølgelse av angrepskrig. Han er også utnevnt til spesialrådgiver for ICC.

EKSPERT: Claus Kreß er en av Europas fremste eksperter på internasjonal strafferett. Foto: Pascal Buenning/Universitetet i Köln

Sammen med ukrainske myndigheter er Kreß en av flere folkerettseksperter støtter opprettelsen et internasjonalt krigstribunal, altså en egen spesialdomstol, med særlig fokus på Russlands ulovlige angrepskrig mot Ukraina.

Domstolen vil dermed ha jurisdiksjon til å etterforske og straffeforfølge de russiske lederne, noe ICC ikke har i dag.

Inspirasjon fra 1945

Ideen stammer fra det historiske Nuremberg-oppgjøret, det omfattende rettsoppgjøret mot ledelsen av Nazi-Tyskland etter andre verdenskrig. Prinsippet fra Nürnberg-oppgjøret er enkelt:

For å forhindre verdenskriger i fremtiden, må man straffeforfølge dem som har startet kriger i fortiden. Ut fra dette prinsippet er aggresjonsforbrytelse, altså ulovlig angrepskrig den mest alvorlige krigsforbrytelsen av dem alle.

INSPIRASJON: Under Nuremberg-oppgjøret etter andre verdenskrig ble flere tyske statsledere holdt ansvarlig. Her fra rettssaken mot Hermann Goering. Foto: AP Photo

– Starten på angrepskrigen utgjør den «opprinnelige synden», som har åpnet slusene for alle de andre grusomhetene begått av russiske styrker i Ukraina under krigen, forteller professor Claus Kreß til TV 2.

Sterkt signal

Fredag er Kreß i Bergen for å markere ettårsdagen for invasjonen under en omfattende Ukraina-konferanse. Her tar han til orde for at Norge bør støtte opprettelsen av krigstribunalet, for å hindre at Putin og resten av det russiske lederskapet går fri.

– Man kan knapt sende et sterkere signal om hvordan verdenssamfunnet er innstilt på å forhindre aggresjon, en hjørnestein i den lovfestede, internasjonale fordømmelsen av den russiske krigen, sier Kreß.

Den tyske professoren mener opprettelsen av domstolen i praksis vil være en sterk fordømmelse av Putin og hans regjering.

– Det vil sende et svært sterkt signal i retning av å delegitimere president Putin og hans nære sammensvorne, legger han til.

Oppfordring til Norge

Under fredagens konferanse vil Kreß blant annet dele scene med statsminister Jonas Gahr Støre. Professoren påpeker at Norge historisk sett er anerkjent for sin tydelige stemme i spørsmål om internasjonale forbrytelser. Norsk støtte for det foreslåtte krigstribunalet vil dermed veie tungt.

KRIGSFORBRYTELSER: Grusomhetene i Bucha ble for mange selve symbolet på Russlands grusomheter i Ukraina. Å holde lederne til ansvar for alt som har skjedd i Ukraina er avgjørende for at ofrene skal få rettferdighet, mener Kreß. Foto: Ronaldo Schemidt/AFP

– Norges støtte vil tilføre betydelig internasjonal legitimitet til dette forslaget. Ved å støtte et slikt forslag vil Norge demonstrere at forbudet mot aggresjon i internasjonale relasjoner er et grunnleggende prinsipp, påpeker Kreß.

Moxnes: – Avgjørende å straffeforfølge

Partiet Rødt har gjentatte ganger uttrykt sin støtte for krigstribunalet, og har nå fremmet et forslag om at Norge bør støtte opprettelsen av domstolen. Det ligger nå til behandling i Stortinget.

– Det er avgjørende at Putin og det russiske lederskapet som har det øverste ansvaret for beslutningen om å angripe Ukraina blir straffeforfulgt. Derfor har Rødt fremmet forslag på Stortinget at Norge fullt ut støtter opprettelsen av et spesialtribunal for invasjonen av Ukraina, slik Ukraina har bedt om, sier partileder Bjørnar Moxnes til TV 2.

Han påpeker at det ikke er nok å stille soldatene og offiserene til ansvar for mulige krigsforbrytelser, dersom lederne går fri.

STØTTE: Rødt og Bjørnar Moxnes har fremmet et forslag om opprettelse av krigstribunalet i Stortinget. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Alle grusomheter som begås på bakken i Ukraina, er til syvende og sist et resultat av Putins beslutning om å gå til krig. Et straffetribunal mot Putin er et viktig bidrag, både for å sikre rettferdighet til krigens ofre og svekke Putin-regimet og for å hindre Russland og andre land fra å gå til angrepskrig i fremtiden, legger Moxnes til.

Regjeringen arbeider i flere spor

TV 2 har spurt Utenriksdepartementet om regjeringen vil støtte opprettelsen av et straffetribunal. UD er tydelige på at ansvarliggjøring er nødvendig for å sikre rettferdighet, så vel som for å forhindre nye forbrytelser i fremtiden.

– Samtidig må vi finne løsninger som har en reell sjanse til å lykkes og som innfrir forventingene om ansvarliggjøring. Vi må heller ikke risikere å undergrave eksisterende etterforskninger, sier statssekretær Eivind Vad Petersson.

ALTERNATIVER: Norge jobber i flere spor for å sikre ansvarliggjøring av det russiske lederskapet, og vil blant annet intervenere i sakene Ukraina har anlagt mot Russland både ved Den internasjonale domstol i Haag og ved Den europeiske menneskerettsdomstol. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Tidligere denne måneden sluttet Norge seg til en kjernegruppe av land som drøfter alternativer for straffeforfølgelse av det russiske lederskapet. Statssekretær Vad Petersson bekrefter at Norge deltar i diskusjonene om et spesialtribunal, men understreker at internasjonal straffeforfølgelse av det russiske lederskapet avhenger av internasjonal støtte.

– For å sikre legitimitet, er det vesentlig at løsningen får bred internasjonal støtte. Samtidig er det viktig at den ikke undergraver Den internasjonale straffedomstolens (ICC) etterforskning av blant annet krigsforbrytelser, sier statssekretæren.

– Komplisert prosess

Utenrikspolitisk talsperson for Høyre, Ine Eriksen Søreide, er tydelig på at det viktigste Norge kan gjøre nå, er å opprettholde den politiske, militære og humanitære støtten til Ukraina.



Hun er samtidig klar på at krigsforbrytere skal holdes til ansvar, noe som også inkluderer det russiske lederskapet.

– Straffeforfølgning er likevel en komplisert prosess. Siden Russland vil legge ned veto mot at Sikkerhetsrådet overfører denne saken til ICC må det vurderes alternativer, inkludert opprettelsen av et spesialtribunal, skriver Eriksen Søreide i en e-post til TV 2.

Ine Marie Eriksen Søreide Foto: Per Haugen / TV 2

Har begrensninger

Dersom Stortinget skulle ende opp med å vedta Rødts forslag og fremme opprettelsen av et spesialtribunal, er det fremdeles mye som gjenstår før Putin kan stilles for retten. Professor Kreß erkjenner at spesialdomstolen har sine begrensninger.

– En slik domstol kan ikke kreve at stater samarbeider, det inkluderer Russland. Man må dermed fokusere på å innhente bevis, og dersom man har tilstrekkelig bevis, ta ut arrestordre og tiltale. En rettssak mot Putin med ham selv til stede vil kun være mulig på et senere tidspunkt, etter at det russiske folk har bestemt seg for å endre ledelsen sin, sier Kreß, som påpeker at internasjonale straffesaker som regel tar tid.