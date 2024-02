Benjamin Netanyahu beordrer hæren inn i Rafah: – Seier innen rekkevidde

Israels statsminister, Benjamin Netanyahu, hevder på en pressekonferanse onsdag kveld at seier mot Hamas er innen rekkevidde. Han anslår at det bare er snakk om måneder.

Samtidig gjør han det klart at det ikke finnes en annen løsning for Israel enn «total seier», skriver nyhetsbyrået Reuters.

– Bare total seier vil tillate oss å gjenopprette sikkerheten, både i nord og sør.

Han understreker at fortsatt militært press er nødvendig for å sikre at de gjenværende israelske gislene på Gaza blir løslatt.

Sender hæren til Rafah

Statsministeren bekrefter også at han har gitt ordre til den israelske hæren (IDF) om å begynne å operere i Rafah sør på Gazastripen, ifølge Jerusalem Post.

Israel har tidligere varslet en offensiv mot Rafah som ligger ved grensa til Egypt. Over 1 million internt fordrevne har søkt tilflukt i byen fra de israelske angrepene.



SØKER TILFLUKT: I Rafah har over 1 million internt fordrevne palestinere søkt tilflukt fra de israelske angrepene. Foto: AFP / NTB

FNs generalsekretær António Guterres er sjokkert over Israels plan om å gå inn i Rafah.



Han sier det vil bety en «eksponentiell økning i det som allerede er et humanitært mareritt med uante regionale konsekvenser», skriver Reuters.

Nok en gang krever FN-sjefen umiddelbar våpenhvile på Gazastripen samt en ubetinget frigivelse av gislene som holdes av Hamas og væpnede grupper.



Avviser Hamas-forslag

Tidligere onsdag la Hamas frem et forslag om våpenhvile, fangeutveksling og full tilbaketrekking av israelske soldater i tre faser på i alt 135 dager.

På pressekonferansen avviser Netanyahu forslaget. Han mener det å gi etter for kravet til Hamas vil legge til rette for en ny massakre.

Han sikter til angrepet på Israel og terroraksjonene som Hamas og andre væpnede palestinske grupper sto bak 7. oktober i fjor.

GAZA: Israelske soldater ved grensen til Gaza tirsdag. Foto: Tsafrir Abayov / AP / NTB

Siden da har krigen rast mellom Israel og Hamas på Gazastripen. Over 27.000 palestinere er drept, ifølge lokale helsemyndigheter.



Kort tid etter sier en Hamas-topp at dette viser at Netanyahu har som mål å søke konflikt i regionen, ifølge Reuters.

Han ber samtidig «alle palestinske motstandsfraksjoner om å fortsette konfrontasjonene» med Israel.



Gjentar løfte

Pressekonferansen ble holdt kort etter et møte mellom Netanyahu og USAs utenriksminister Antony Blinken.

Han er på reise i Midtøsten og har tatt til orde for en våpenhvile på Gazastripen.

Netanyahu gjentar også løftet sitt om å ødelegge Hamas, og sier Israel ikke har noe annet alternativ enn å få bevegelsen til å kollapse.

Han sier samtidig at Gazastripen bør styres av noen som ikke utdanner folk til terror, og at Israel må kunne handle i den palestinske enklaven når som helst.