Benekter at offensiven står i stampe

De har lagt nok en heftig i natt ved fronten bak seg. Blodige og skitne feltuniformer i en haug vitner om at heller ikke denne forløp uten egne tap.

Inne i den falleferdige bygningen, som tidligere var en skole, ligger utmattede soldater på rekke og rad og sover på sine feltsenger.

Men Serhii er fortsatt på beina.

Hele buksen hans er dekket av størknet blod og han har et matt uttrykk i øynene.

BLODIG: Serhiis uniform og sko er dekket av størknet blod etter at han forsøkte å redde livet til en medsoldat. Foto: Aage Aune / TV 2

– Blodet kommer fra en av våre brødre som ble skadet og vi måtte evakuere ham.

– Hvordan gikk det med ham da?



– Han døde, dessverre.

Serhii, med kallenavnet «Vest» trekker på skuldrene når vi spør hvordan dette påvirker ham. Dette har han vært med på før.

– Jeg er bare et menneske, men jeg er ganske sterk psykisk. Jeg skjønner at det er krig og i krig blir folk drept.

Hemmelig base

TV 2 har blitt invitert til avdelingens hemmelig base, et stykke bak frontlinjene ved Bakhmut.

Den ligger inne i en skog, omgitt av delvis fraflyttede landsbyer og upløyde jorder.

TRYGG HAVN: Bataljonens base ligger godt skjult et sted nær frontlinjene. Her forbereder de seg på neste kampoppdrag. Foto: Aage Aune / TV 2

Her, i noenlunde sikker avstand fra russernes fryktede artillerikanoner, kan soldatene hvile ut mellom slagene og legge planer for neste trekk.

24. stormbataljon er en avdeling som ikke liker å sitte stille i skyttergravene. Dens oppgave er å rykke fremover i sine pansrede kjøretøy, og deretter bokstavelig talt storme fiendens stillinger.

Det gjør oppdragene deres særskilt risikable.

Sjefsersjanten, som går under kallenavnet «Gymlæreren» forteller at to av mennene hans døde under nattens trefninger og flere ble skadet da de ble truffet av russiske bombekastergranater.

«GYMLÆREREN»: Sjefsersjanten har kjempet ved Bakhmut i nesten ett år. Det har ikke vært noen dans på roser. Foto: Aage Aune / TV 2

– Situasjonen har vært vanskelig i Bakhmut i 8 måneder. Ikke en eneste dag har det vært våpenhvile og ikke én dag har vi kunnet slappe av. Det foregår harde og brutale kamper der hele tiden, sier han til TV 2.

Teller ikke døde russere

En blid mann i begynnelsen av 30-årene kommer ut med armene fulle av våpen; en standard Kalasjnikov angrepsrifle, et langt gevær med kikkertsikte, og en granatkaster som åpenbart tilhørte en av de falne.

INDRETJENESTE: Soldatene bruker ledig tid på våpenpuss. Granatkasteren på bildet er full av blodflekker fra en som ikke kom tilbake i live. Foto: Aage Aune / TV 2

Skjeftet og avtrekkeren er dekket av størknet blod.

Volodymyr, med kallenavnet «Villmann» skal benytte denne rolige morgenen til litt våpenpuss. Det er viktig for at våpnene skal fungere som de skal neste gang de skal i kamp.

SKARPSKYTTER: Volodymyr meldte seg frivillig til å kjempe mot russerne dagen etter invasjonen 24. februar 2022. Motivasjonen er at hele Ukraina skal frigjøres fra okkupasjon. Foto: Aage Aune / TV 2

«Villmann» er en av avdelingens skarpskyttere og stolt av sine ferdigheter. En gang tok han ut en russer med et hodeskudd på 560 meters hold.



– Hvor mange russere har du drept?

– Det er ingen av oss som fører regnskap over det. Kanskje det fins folk som teller, men jeg har aldri gjort det, svarer Volodymyr.

Etter planen

Bataljonens base dekker et enormt område. Noen heldige soldater har fått køyeplass inne i den gamle skolen, andre lever under presenninger spent opp mellom trærne.

HJEMMEKOSELIG: Inne i en av bygningene sover soldatene på rekke og rad. På veggene henger gassmasker klar til bruk. Foto: Aage Aune / TV 2

Stabssersjanten har gravd seg en romslig hule under jorda, der han har forsøkt å gjøre det hjemmekoselig med bilder på veggene, et lite tekjøkken og en skrivepult for kontorarbeid.

To måneder etter at den ukrainske motoffensiven startet, forstår «Gymlæreren» at en hel verden nå venter på resultater. Men han advarer mot å tro at de vil komme med det aller første.



– Fienden er tøff. Han kan krige. Det å tro at russerne er idioter, er det bare idioter som tror. De kan å krige fordi de alltid har kriget. Og de lærer fort. Når de får seg en på trynet, tar de raskt lærdom av dette og gjør noe annet, sier han til TV 2.



LENGTER ETTER NYTT: Bataljonen bruker fortsatt gamle, sovjetisk-produserte stormpanservogner av typen BMP-1. Soldatene lengter etter å få vestlig materiell, aller helst amerikanske Bradley-vogner. Foto: Aage Aune / TV 2

Han benekter på det sterkeste at offensiven har vært en fiasko.

– Vi er nødt til å minimere våre tap slik at vi kan ta tilbake så mye av vårt territorium som mulig. Motoffensiven går helt etter planen. Ikke forhastet, men metodisk.

Takker for norsk hjelp

Sersjanten kikker på klokka og konstaterer at det er blitt lunsjtid. Vi blir med til messa, der en stor kjele med ukrainsk borsjtsj står og putrer. Vi får hver vår plastbolle med suppe med mørkt brød til, mens «Gymlæreren» løfter avdelingens maskot opp fra gulvet.

Det er katten Hitler, som har fått sitt navn på grunn av et svart fødselsmerke på snuten som minner om en bart.

PUSEKATT: Sjefsersjanten med bataljonens maskot som har fått kallenavnet «Hitler». Foto: Aage Aune / TV 2

Avdelingen har fått mye støtte fra norske frivillige, som har sendt dem blant annet droner og biler. Det er alle her takknemlige for.

– Fra Norge har vi blant annet fått pick-uper. Du kan ikke forestille deg hvor viktige disse har vært for å få evakuert skadde soldater. Da kjører vi gjennom terrenget, i snø, slaps eller gjørme så fort vi klarer for å kunne stabilisere de skadde. Disse bilene redder liv, sier sersjanten.

DEL AV PLANEN: Soldatene i 24. stormbataljon benekter at den ukrainske offensiven står i stampe. Det er små fremskritt på alle frontavsnitt, og alt går i henhold til planen, sier de til TV 2. Foto: Aage Aune / TV 2

Til tross for nattens tap, fremstår soldatene i 24. stormbataljon som motiverte og profesjonelle. Alle her har meldt seg frivillig og er fast bestemt på å stå løpet ut. Drømmen de kjemper for er en fremtid med fred.

– Jeg drømmer om å se broren min igjen. Og at denne krigen tar slutt. At vi gjenvinner kontrollen over våre grenser. At det blir fred og at ingen lenger skyter inn i landet vårt. Bare at alt dette tar slutt, sier skarpskytteren «Villmann» stille.