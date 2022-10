Benåder tusenvis av Marihuana-dømte

USAs president Joe Biden benåder tusenvis av personer som er dømt for besittelse av mindre mengder marihuana. Dette kan være et skritt i retning av legalisering, skriver The Guardian.

– Jeg kunngjør benådning av alle føderale lovbrudd som innebærer besittelse av mindre mengder marihuana, sa Biden i en uttalelse torsdag.

Benådningen gjelder alle som er dømt av føderale domstoler. Samtidig ber han guvernørene i delstatene om å gjøre det samme.

– Akkurat som ingen bør være i et føderalt fengsel ene og alene fordi de har vært i besittelse av marihuana, så bør dette heller ikke være en grunn til at noen sitter i et lokalt fengsel eller et delstatsfengsel, sa Biden.

Peker på diskriminering

Biden sier i sin tale at selv om om bruken av marihuana blant hvite, svarte og fargede er ganske lik, er det en klar skjevfordeling i straffereaksjonen. Langt flere svarte og fargede blir arrestert, tiltalt og dømt.

Straffene er ikke nødvendigvis lange, men rullebladet kan være til hindre for å skaffe arbeid og kjøpe bolig.

Narkotikapolitiske aksjonsgrupper reagerer med entusiasme, og ifølge The Guardian anser de dette som et skritt på veien til legalisering.

Kassandra Frederique, lederen for Drug Policy Alliance, sier det er på høy tid.

– Det er ingen grunn til at mennesker skal holdes nede av et kriminelt rulleblad for noe som allerede er lov i 19 stater og avkriminalisert i 31 stater, sier hun til The Guardian.



En måned før valget

Langt flere amerikanere er dømt for mindre narkotikalovbrudd på delstatsnivå enn i føderale domstoler. På føderalt nivå gjelder det kun om lag 6.500 personer, ifølge tjenestemenn.

Kunngjøringen kommer bare en drøy måned før mellomvalget i USA, og ble publisert både på video og i skrift. Han har dermed innfridd et krav som mange av hans støttespillere har kjempet for i lang tid.

– Det finnes tusenvis av mennesker som har vært dømt for besittelse av marihuana, og som følge av det, blir de nektet arbeid, bolig eller utdanningsmuligheter, sa Biden.

– Jeg vil med dette bidra til å lette på konsekvensene som disse domfellelsene får, fortsatte han.

Ønsker ny klassifisering



Presidenten sa også at han ønsker en revurdering av hvordan marihuana bør klassifiseres i USAs føderale lovverk. I dag er marihuana kategorisert sammen med en rekke narkotiske stoffer som regnes som langt farligere, som heroin og LSD. Det regnes også som farligere enn en rekke nye og sterkt avhengighetsskapende stoffer, som fentanyl og metaamfetamin.