Beleirer parlamentet: – Prøver å skape et diktatur

Et femsifret antall demonstranter viser sterk motstand mot den omstridte agentloven. Nå stiller opposisjonen to konkrete krav fra regjeringen.

Demonstrasjonene i Georgias hovedstad Tbilisi tiltar i størrelse onsdag. De protesterer mot en lov de mener vil gi regjeringen makt til å fjerne meningsmotstandere – etter russisk design.

Politiet har klokken 20.45 begynt å bruke tåregass. Det opplyser øyenvitner på stedet til TV 2. Video fra stedet viser at politiet også bruker vannkanoner. Demonstrantene svarer med å kaste stein.

VELT: En politibil har blitt veltet under kaoset. Foto: TV 2-TIPSER

Rundt klokken 18.00 meldte den belarusiske kanalen NEXTA at det er mer enn 10.000 personer samlet utenfor parlamentet i byen.

Tidligere ombudsmann og leder av det nasjonale menseskerettighetssenteret, Ucha Nanuashvili er blant de som er ute og demonstrerer onsdag kveld.

Det er uklart nøyaktig hvor mange som har tatt til gatene onsdag. Det er meldt om minst 10.000, men enkelte anslag ligger på flerfoldige ganger flere.

VANNKANONER: Politiet bruker en vannkanon for å spre demonstranter, som forsøker å bryte gjennom barrikader utenfor parlamentsbygningen. Foto: Irakli Gedenidze / Reuters / NTB

Han skriver til TV 2 at det er tusenvis av folk i gatene, og at politiet er langt mer aggressive onsdag kveld.

– Myndighetene prøver skape et diktatur. Nå er det skikkelig kaos her.

– Denne nye loven vil eliminere kritiske røster, media og sivilsamfunnet. Det vil snu landet mot Russland, skriver han til TV 2.

Bakgrunn: Koker rundt «agentlov»

Stiller to krav

Den georgiske TV-kanalen Rustavi 2 melder at opposisjonsleder Giorgi Vashadze stiller to krav til myndighetene:

Kall tilbake lovforslaget som vil la myndighetene overvåke aktører de definerer som «utenlandske agenter».

Slipp fri de som er pågrepet i demonstrasjoner i Tbilisi (66 tirsdag, og minst 10 så langt onsdag).

Vashadze ga regjeringen én time på å oppfylle disse kravene.

VED PORTEN: Demonstranter river ned barrikadene ved parlamentets inngang. Rundt dem eksploderer fyrverkeriet. Foto: REUTERS/IRAKLI GEDENIDZE

Kravet stilte han rundt klokken 18.00 norsk tid. Like etter klokken 19.00 melder den trespråklige avisen Civil Georgia at Vashadze nå har lagt frem en plan for videre aksjon:

Demonstrantene skal omringe parlamentet, og nekte de folkevalgte tilgang til nasjonalforsamlingen. På denne måten skal de hindre avstemningen om loven i morgen i å finne sted.

Opposisjonslederens to krav står ved lag.

Også leder for det georgiske arbeiderpartiet, Shalva Natelashvili, har kommet med krav til regjeringen.

– Se på disse lidenskapelige menneskene. Gå av. Forlat makten. Kunngjør et tidlig valg. Dette er eneste utvei, sier Natelashvili. Neste parlamentsvalg i Georgia er egentlig planlagt i 2024.

Politiet er mobilisert

Rustavi 2 skriver at demonstranter har klart å bryte gjennom en barrikade på baksiden av parlamentsbygningen.

I sosiale medier viser bilder og videoer at politiet bruker tåregass og vannkanoner mot aksjonistene. Det blir også rapportert om at flere er skadd.

Georgias innenriksdepartement sier i en uttalelse at ethvert brudd på loven umiddelbart vil bli avbrutt av politiet.

PÅGREPET: En person føres vekk fra demonstrasjonene på Rustaveli. Foto: REUTERS/Irakli Gedenidze

– Politistyrker fra innenriksdepartementet er mobilisert nær parlamentsbygningen i Tbilisi, for å sikre offentlig orden og sørge for at demonstrasjonen holdes i et fredelig miljø.

Departementet oppfordrer demonstrantene, arrangøren og politiske ledere om å ikke bryte loven om forsamlings- og ytringsfrihet.

Kvinnekamp mot «russisk lov»

Allerede på formiddagen onsdag samlet folkemengdene seg igjen i Tbilisis gater.

Utenfor parlamentet tenner de bluss, slår kamptakt på trommer og roper slagord: – Nei til den russiske loven.

SYMBOLER: Georgiske, europeiske og amerikanske flagg vaier over demonstrantenes hoder. Foto: AP Photo/Zurab Tsertsvadze

– I dag er kvinnedagsmarsjen. Vi slutter oss til hele landet i å demonstrere mot den russiske loven og russiske metoder, sier parlamentsmedlem Khatuna Sabnidze til Reuters.

– Kvinner reiser seg hver gang det er en kamp mot urettferdighet, og trusler mot vår europeiske fremtid. Vi trenger at landet vårt er i Europa, fortsetter hun.

Onsdag viser videoer og bilder i sosiale medier at demonstrasjonene sprer seg også utenfor Tbilisi. Lignende protester skjer også i kystbyen Batumi, vest i landet.

De siste dagene har folket demonstrert mot et lovforslag som foreslår å overvåke nærmere aktører de definerer som «utenlandske agenter».

GEORGIER: Ana Pashalishvili mener nesten alle er imot loven. Foto: Den Norske Helsingforskomite

– Alle generasjoner

– Den kalles den georgiske versjonen av den russiske loven. Det sier Ana Pashalishvili, georgier og seniorrådgiver i Den Norske Helsingforskomiteen.

Loven rammer media og organisasjoner som får mer enn 20 prosents finansiering fra utlandet.

Det er flere ulike typer organisasjoner som er utsatt.

– Den rammer blant annet fri media og organisasjoner som jobber med ytringsfrihet. I Russland har den blitt brukt mot sivilsamfunnet og ytringsfriheten.

Pashalishvili mener at alle hun kjenner er i mot loven, og at det kun er regjeringen og de som står dem nær, som er for.

– Tirsdag var det for det meste unge mennesker som var ute og demonstrerte. Onsdag er det alle generasjoner som er representert.

BLUSS: Røyk i flere farger utenfor Georgias nasjonalforsamling onsdag. Foto: AFP/VANO SHLAMOV

Slo hardt ned

Tirsdag ble 66 personer arrestert i demonstrasjonene, og flere enn 55 politifolk såret. Politiet brukte tåregass, gummikuler og vannkanoner mot folkemengden.

Enkelte veiver med EU-flagget mens de ble spylt ned av politiets vannkanoner. For mange handler kampen om landets fremtid – og om det skal tilhøre Vesten eller Russlands sfære.

STOR ANSAMLING: Det ble full klinsj mellom politi og demonstranter i Tbilisi tirsdag. Foto: ZURAB JAVAKHADZE

Demonstrantene svarte med å dytte tilbake mot horden av politi. De kastet molotov-cocktailer mot sikkerhetsstyrkene, og rev ned barrikader foran nasjonalforsamlingen.

– Vi vil ikke havne tilbake under det russiske hjulet. Det russiske systemet. Det ønsker ingen. Kun politikere som er fanget i slavepsykologi, sa demonstrant Alex Mikadze til TV 2 fra gaten i Tbilisi tirsdag.

Dette er loven:

Lovforslaget vil tvinge de som blir definert som «utenlandske agenter» til å registreres på en liste. Alle på listen vil få administrative og økonomiske begrensninger.

Selskaper som mottar mer enn 20 prosent av sine midler fra utlandet vil havne på listen over utenlandske agenter, skulle loven tre i kraft.

EU-KAPPE: To personer har svøpt seg i EUs flagg, når de blir blokkert av politiet onsdag kveld. Foto: IRAKLI GEDENIDZE/REUTERS

I Russland har loven blitt brukt for å slå ned på regimekritikere og meningsmotstandere.

Avisen Civil Georgia, som er sitert i denne saken, får støtte fra flere ulike ambassader. De er derfor blant de som vil anses som «agenter», og omtaler derfor seg selv som «utrydningstruet» på grunn av lovforslaget.

– Den kan tvinge oss til å redusere vår virksomhet eller stenge, skriver de på lederplass.

Slagsmål i parlamentet: – Nei til den russiske loven

«Agent»-loven blir kritisert, inkludert av EU og USA, som et ekko av lignende lover i Vladimir Putins Russland. Georgias president sier hun vil legge ned veto mot lovforslaget, som kommer fra partiet regjeringspartiet Georgisk drøm.

Selv hevder Georgisk drømm at loven er en kopi av en amerikansk lov mot utenlandske agenter fra 1930-tallet.

Partiet Georgisk drøm er ansett som russiskvennlig. Det er i stor grad fremdeles styrt av den tidligere statsministeren Bidzina Ivanishvili – en oligark som tjente seg søkkrik i Russland

SKRIFTEN PÅ VEGGEN: Budskapet er ikke til å misforstå i denne taggingen på et vindu i Tbilisi. Foto: AFP/VANO SHLAMOV

Statsminister Giorgi Garibashvili sier i Berlin tirsdag at loven har hans fulle støtte.

– Vårt lands fremtid tilhører ikke, og vil ikke tilhøre, utenlandske agenter og andre lands tjenere, sier Garibashvili.

Georgisk drøm har ikke flertall alene i parlamentet, men har flertall sammen med sin koalisjonspartner Folkets Makt.