Legene er bekymret for helsetilstanden til dronning Elizabeth (96). Prins Charles er ved hennes side i Skottland.

– Dronningens leger er bekymret for Hennes Majestets helse, og har anbefalt at hun holdes under medisinsk tilsyn, skriver Buckingham Palace i en pressemelding torsdag.

Meldingen kommer etter en evaluering torsdag morgen.

– Dronningen har det komfortabelt og er på slottet Balmoral, står det videre.

Prins Charles og hans kone Camilla reiste torsdag til Balmoral for å være til stede med dronningen. Det samme gjorde prins William, melder Reuters.

Klokka 14 melder BBC at prins Charles er til stede hos dronningen.

Balmoral slott i Aberdeenshire har vært i kongefamiliens eie og deres hjem i Skottland siden 1852.

INNSATT: For kun et par dager siden ønsket dronningen Liz Truss velkommen som landets nye statsminister. Foto: Jane Barlow / Reuters

Utsatte møte

Onsdag skulle dronning Elizabeth ha deltatt på et møte med Privy Council-rådgivere i forbindelse med den nye regjeringen, men dronningen utsatte møtet etter anbefaling fra lege.

Dagen i forveien deltok hun på innsettelsen av Liz Truss som Storbritannias nye statsminister.

Dronningens helse var årsaken til at Storbritannia brøt med tradisjonen og brukte Balmoral slott som sted for utnevnelsen av ny statsminister tirsdag denne uka. Normalt ville dette ha skjedd i London, men Liz Truss reiste til Skottland.

Dette er første gang dronning Elizabeth ikke har gjort dette fra Buckingham Palace.

Truss sier torsdag at hele landet er dypt bekymret for nyhetene om dronningens helse.

– Mine tanker, og tankene til folk over hele landet, er med Hennes Majestet Dronningen og hennes familie i denne tiden, sier Truss.

BEKYMRET: BBC har torsdag ettermiddag kastet det opprinnelige sendeskjemaet til å kun handle om nyheter om dronningens helse. Foto: REUTERS / NTB

Debatt ble avbrutt

Da det ble kjent at legene er bekymret for dronningens helse, ble en debatt om energiplanen til Truss avbrutt i Underhuset.

– Jeg vet jeg snakker på vegne av hele parlamentet når jeg sier at vi sender våre beste ønsker til hennes majestet, dronningen, og at hun og kongefamilien er i våre tanker og bønner i denne tiden, sa speaker i parlamentet Ian Blackford.

Droppet arrangementer

Det har lenge vært spørsmål rundt helsen til den britiske dronningen, som det siste året har vært fraværende fra en rekke arrangementer.

Fra oktober 2021 har dronningens helse gått nedover, og hun har blant annet måttet kansellere åpningen av kirkemøtet, som hun aldri tidligere har gått glipp av, i tillegg til julegudstjenesten og parlamentsåpningen.

De eneste gangene hun har gått glipp av parlamentsåpningen har vært når hun har vært gravid.