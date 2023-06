Bekrefter utplassering av atomvåpen

PLASSERER TAKTISKE ATOMVÅPEN: Belarus og Russland sine presidenter under et strategimøte i Moskva forrige uke. Foto: Pavel Bednyakov / Sputnik via AP

Russland har varslet at de skal plassere taktiske atomvåpen i nabolandet Belarus. Nå har Putin bekreftet de at de første er på plass. – Dette er både ulovlig og farlig, sier belarusisk opposisjonsleder til TV 2.

Russlands president Vladimir Putin utstedte en tungtveiende advarsel til Vesten denne uken.

Han kunngjorde at flere taktiske atomvåpen ble stasjonert i nabolandet Belarus, som et steg mot et mulig «strategisk nederlag» i Ukraina.

På et økonomisk forum i St. Petersburg fredag sa Putin at stridshodene kun ville bli brukt dersom Russlands territorium var truet.

– Uansvarlig og provoserende



Amerikanske og vestlige tjenestemenn avfeide raskt Putins siste atomtrusler.

USAs utenriksminister, Antony Blinken, sa fredag at det ikke er noen indikasjoner på at Russland forbereder seg på å faktisk bruke et atomvåpen.

INGEN INDIKASJON: USAs utenriksminister mener det ikke er noe indikasjon på at atomvåpen skal brukes. Foto: Drew Angerer / Getty Images via AFP

– Men når det gjelder Belarus selv, er dette bare nok et eksempel på at landets president tar uansvarlige og provoserende valg, sa Blinken fredag.

Også Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sa at selv om organisasjonen har sett «noen forberedelser» fra Russland, har det ikke vært noen merkbare endringer i «Russlands kjernefysiske posisjon».

IKKE MERKBAR ENDRING: Stoltenberg adresserte atomvåpen-nyheten på en pressekonferanse i Brussel fredag. Foto: Virginia Mayo / AP Photo

– Dette er en del av kjernefysiske meldinger og kjernefysisk retorikk som vi har sett over en tid, en del av et mønster vi har sett over flere år, sa Stoltenberg.

Putin: – Ekstreme tiltak er mulig

Putin sa først i mars at Russland planla å flytte taktiske atomvåpen til Belarus, landet som fungerte som en utskytningsrampe for Russlands Ukraina-invasjon for mer enn ett år siden.

Den russiske presidenten sammenlignet flyttingen med utplassering av amerikanske atomvåpen i ulike europeiske land gjennom årene.

PUTIN: Russlands president bekreftet at taktiske atomvåpen er plassert i Belarus. Foto: Maxim Shipenkov / AFP

Dette er første gang Kreml har flyttet slike våpen utenfor sitt eget land siden Sovjetunionen falt.

På St. Petersburg International Economic Forum på fredag sa Putin at det eskalerende grepet var ment for å sende en melding til ethvert land som «tenker på å påføre oss et strategisk nederlag».

Han la spesielt trykk på USA, som er blant flere vestlige land som fortsetter å støtte og forsyne Ukraina med våpen og utstyr.

VÅPEN OG UTSTYR: En ukrainsk soldat med et artillerisystem, levert av vestlige allierte. Foto: Kostiantyn Liberov / AP Photo

– Hvorfor skal vi true hele verden?

Det svarte Putin da han ble spurt om sannsynligheten for å bruke våpnene.

– Jeg har allerede sagt at bruk av ekstreme tiltak er mulig dersom det er en fare for russisk stat, poengterte han.

Belarus' president Aleksandr Lukasjenko sa tirsdag til den russiske kanalen Rossija-1, at de hadde begynt å ta imot noen av de russiske stridshodene.

Han hevdet også at minst et av dem er tre ganger så kraftig som atombombene USA slapp i Japan i 1945.

– Farlig

– Utplasseringen av russiske atomvåpen i Belarus er både ulovlig og farlig.

Det sier opposisjonsleder i Belarus, Svetlana Tikhanovskaja, til TV 2.

ULOVLIG: Den belarusiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja. Her fra hun besøkte Oslo sommeren 2021. Foto: Simen Askjer / TV 2

Ektemannen hennes, en kjent youtuber, blogger, opposisjonell og tidligere presidentkandidat i Belarus, sitter i fengsel og soner en dom på 18 år.

Svetlana overtok mannens plass som presidentkandidat i Belarus, da han ble arrestert.

Svetlana tapte presidentvalget mot Lukasjenko i 2020. Valget betegnes ikke som et fritt og demokratisk valg, og hun protesterte mot resultatene.

PROTESTERTE: Svetlana Tikhanovskaja tapte valget i 2020, og måtte etterpå leve i eksil. Her fra hun besøkte Oslo sommeren 2021. Foto: Simen Askjer / TV 2

Aleksandr Lukasjenko kalles ofte Europas siste diktator, og har styrt landet siden 1994.



Hun har siden valgnederlaget levd i eksil i Litauen, sammen med barna sine.

– Selv om utplasseringen av taktiske atomvåpen unektelig utgjør en form for utpressing, bør ikke en slik trussel gå ubesvart, sier hun til TV 2.

Ifølge Svetlana utgjør utplasseringen en trussel ikke bare mot Belarus sin suverenitet, men også mot hele landets eksistens.

DEMONSTRASJON: Tikhanovskaja har lenge engasjert seg for belarusisk demokrati. Her fra en demonstrasjon i København i 2020. Foto: Emil Helms / Ritzau Scanpix via AP

Den belarusiske opposisjonslederen har engasjert seg for belarusisk demokrati og menneskerettigheter lenge, også i tiden etter hun måtte flytte i eksil.



Hun har også en klar tanke om hvordan vestlige nasjoner bør reagere på utplasseringen:

– Sterke sanksjoner mot Putin og Lukasjenkos regime må være en av de mange formene for respons, avslutter hun.