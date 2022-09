Befolkningen i sorg: – Som å miste et familiemedlem

Torsdag klokken 19.30 kom nyheten om at dronning Elizabeth II, som har sittet på tronen gjennom 70 år, døde fredelig på Balmoral slott i Skottland.

Balmoral har vært et fristed for dronningen.

– Hun elsket Skottland. Hun hadde hundene sine her og var en del av samfunnet på en måte ingen andre kongelige har vært før henne, sier Beth Preston.

– Et forbilde

Hun er til stede i Balmoral sammen med Julie Preston for å sørge over tapet av dronningen.

BLOMSTERHAV: Sorgen er stor etter Dronningen Elizabeths død. Mange viser respekt ved å legge ned blomster. Her utenfor Buckingham Palace.

De to beskriver henne som en snill og omsorgsfull leder.

– Dronningen er et forbilde for mange og har gjort så mye for landet vårt, sier Beth Preston.

– Ikke sunket inn enda

Marlene Jolly (70) er også sterkt preget av dronningens dødsfall.

– Hun er den eneste monarken jeg har kjent hele livet. Jeg er 70 år, hun har sittet på tronen så lenge jeg har levd. Det føles som å miste en i familien, sier Jolly.

Jolly bor omtrent en time og et kvarter unna Balmoral, og bestemte seg for å ta turen fredag morgen for å vise sin respekt.

I SORG: Marlene Jolly sier å miste dronningen føles som å miste et familiemedlem. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Det har nok ikke sunket inn ordentlig enda. Selv om hun var 96 år forventet man på en måte at hun skulle fortsette for alltid.

Jolly forteller at det er surrealistisk å tenke på at dronningen møtte Storbritannias statsminister Liz Truss for bare to dager siden.

– Hun virket så glad og i god form, og nå er hun død, sier hun gråtkvalt.

– Mistet samholdet

Julie og Alan Patridge kommer gående med en blomsterbukett i hånden. De er til stede for å hedre dronningen, som har vært en morsfigur for dem.

– Dette er en trist dag og vi kommer hit for å si takk. Dronningen har vært en morsfigur, rett og slett. Hun har betydd mye for oss og for mennesker over hele verden, sier Alan.

– Hun har skapt et samhold, nå har vi mistet det samholdet.

Britiske myndigheter har erklært nasjonal landesorg. Den skal vare fram til slutten av den dagen dronning Elizabeth er bisatt.