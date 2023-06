BBC: Satellittbilder viser militær aktivitet i Belarus

Bilder fra Senitel-satelliten skal vise aktivitet på et område utpekt for Wagner-soldater, melder BBC. Utgjør en ny sikkerhetsrisiko for Ukraina, mener ekspert.

Mandag meldte det uavhengige russiske gravenettstedet Verstka at det er påbegynt et arbeid med en leir for Wagner-soldater i Belarus. Ifølge lokale kilder skal leiren kunne huse 8000 soldater.



Under en flere timer lang pressekonferanse tirsdag, benektet president Aleksandr Lukasjenko at det ble bygget militærleir for å huse Wagner-soldater, men hevdet at de hadde inngjerdede områder klare for å sette opp telt.

– Men hvis de vil komme hit, så vil vi ta imot dem, understreket han.



Satellittbilder tatt 27. juni denne uken, viser imidlertid at mye har skjedd på et jorde sør i Belarus den siste uken, melder Radio Free Europe, og BBC.

Bildene er tatt cirka 21 kilometer fra den lille byen Aspiovitsjy sørøst for Minsk, og samsvarer med stedet russiske medier har utpekt som et sted Wagner-soldater skal huses.



Selv om Wagner-soldater som fulgte leder Jevegnji Progozjin i marsjen mot Moskva har tilbudet om å få amnesti i Belarus, vet ingen hvor mange Wagner-soldater som er kommet eller vil komme til Belarus.



Ber Nato om å sikre grensene

Polen, Latvia og Litauen, de eneste Nato- og EU-landene som grenser til Belarus, har denne uka bedt Nato styrke sikkerheten langs alliansens østflanke som en sikkerhetsforanstaltning for en mulig Wagner-base i Belarus.



Polens president Andrzej Duda mener at Wagner-gruppens inntog i nabolandet, krever et tydelig og tøft svar fra Nato. Utspillet støttes av hans litauiske kollega Gitanas Nauseda og Latvias utenriksminister Edgars Rinkevics.

– Dersom Wagner-gruppen utplasserer sine seriemordere i Belarus, så står alle naboland overfor enda større fare for ustabilitet, advarte Duda.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg var tidligere denne uka tilbakeholden i sin kommentar til bekymringen til Polen og Baltikum. Han understreket at det for tidlig å si hva dette vil bety og at man ikke vet hvor Wagner-soldatene vil ende opp.

– Ingen trussel for Nato

Forskningsleder ved Stabsskolen Tormod Heier mener at en Wagner-gruppe i Belarus uansett ikke vil utgjøre noen trussel for Nato.

– Bekymringene kommer først og fremst fra Polen og Baltikum, nabolandene til Belarus. De føler seg naturlig nok utsatt fordi de grenser til et ustabilt Russland og et Belarus som på mange måter er uløselig knyttet til Russland, sier han til NTB.

Men Heier peker på at disse landene er en del av verdens mektigste allianse.

– Noen tusen Wagner-soldater i Belarus, som attpåtil kanskje har gitt fra seg sine offensive militære kapasiteter som stridsvogner og artillerisystemer, vil ikke true deres sikkerhet, mener han.

Utspillene fra Polen og Baltikum er nok først og fremst et forsøk på å fremme nasjonale interesser for å få USA og Nato så mye som mulig inn på deres egne territorier, mener Heier.

The Center for European Policy Analysis (CEPA) har tidligere fremhevet at Suwalki-korridoren er Natos mest sårbare punkt langs dens østlige flanke. Dersom denne korridoren skulle bli stengt ville det være strategisk svært uheldig.



Heier er i dagens situasjon ikke bekymret for Sawalki-korridoren.

– Russland ligger nede med brukket rygg, de er ikke i stand til å starte et nytt militært eventyr mot verdens sterkeste allianse, understreker han.

Sikkerhetsrisiko for Ukraina



– Sett med ukrainske øyne vil Wagner-soldater i Belarus utgjøre en ny sikkerhetsrisiko, mener Heier.

– De vil kunne åpne opp et nytt frontavsnitt fra Belarus som vil kunne binde opp ukrainske styrker som ellers hadde vært nyttig å ha i offensiven i Donbas. Men hvorvidt denne styrken vil utgjøre en større sikkerhetsutfordring tror jeg er tvilsomt. Den er ikke stor og har avgitt offensive kapasiteter. Derfor må den kanskje heller ses på som et pressmiddel enn som en angrepsstyrke, mener Heier.

Men en Wagner-styrke i Belarus kan tvinge ukrainske myndigheter til å bruke flere ressurser til å følge med på det nordlige frontavsnittet som har vært ansett som stabilt, legger Heier til.