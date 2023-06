Båtforliset: – Jeg sa at han ikke skulle dra

Med et bilde på telefonen sin, står pakistanske Adil Hussain ved gjerdet til flyktningleiren i Malakasa utenfor Athen.

Piggtråd snirkler seg på toppen av gjerdet.

På bildet er broren hans Matloob.

– En venn av broren min er der inne. Jeg vil spørre ham om han vet hvor broren min er.

Matloob skal ha vært ombord i den gamle fiskebåten som sank utenfor den greske kysten i forrige uke.

Da han gikk ombord på den gamle fiskebåten, ringte han Hussain og fortalte hva som skjedde.

– Han sa at båten 100 prosent sikkert ville ta inn vann. Jeg ba han om å komme seg ut. Han sa at smuglerne hadde våpen, og tvang folk inn i båten.

Pakistan i landesorg

Ved samme flyktningleir står Hasan Ali og gråter. Også han er fra Pakistan, og leter etter informasjon om den 21 år gamle broren Fahad.

GRÅTER. Hasan Ali står ved flyktningeleiren i Malakasa og gråter. Broren Fahad er savnet etter båtforliset. Foto: STELIOS MISINAS

En knapp uke etter at båten med opp mot 750 mennesker ombord sank, er Pakistan i landesorg.

Lokale medier melder at minst 298 pakistanere druknet i båtforliset. Hussain og Ali er blant mange som venter på informasjon om familiemedlemmene sine.



I Pakistan har myndighetene pågrepet ti personer anklaget for menneskesmugling. De ni egyptiske mennene som ble stilt for retten i Kalamata mandag, nekter straffskyld.



Tvunget under dekk

Ifølge lekkede vitnesbyrd fra de overlevende, skal enkelte nasjonaliteter og grupper ha blitt tvunget til å være under dekk, der sjansen for å overleve en kantring er betraktelig lavere.



Ifølge The Guardian, var pakistanere én av disse gruppene. Det var også kvinner og barn. Vitner har fortalt at det var opp mot 100 barn under dekk.

OVERFYLT. Den greske kystvakten publiserte dette bildet av den overfylte fiskebåten som kantret og sank. Foto: AP / NTB

Foreløpig er det ikke funnet kvinner eller barn blant de overlevende.

Vitner har også fortalt at forholdene i båten var så dårlige, at seks personer døde før den sank.

Forklaringen til Hellas slår sprekker

Hellas har gjentatte ganger hevdet at flyktningene avviste hjelp fra den greske kystvakten. De sier også at båten hadde stø kurs mot Italia, og at det derfor ikke var behov for en redningsaksjon.



BBC har sådd tvil i forklaringen ved å bruke data fra MarineTraffic, som viser at båten, i motsetningen til det Hellas hevder, ikke beveget seg flere timer før den kantret.

MarineTraffic leverer opplysninger om posisjonen til båter og skip. Den forliste båten hadde ingen GPS, og kan derfor ikke ses på animasjonen nedenfor. Kystvakten og militære fartøy kan heller ikke ses på kartet, fordi det ikke kreves at de oppgir posisjonen sin.

Derimot kan posisjonen til andre skip fortelle oss noe om hendelsesforløpet tirsdag 13. juni:

09:00 (norsk tid): Det europeiske grense- og kystvaktbyrået Frontex observerer båten med flyktninger, og informerer greske myndigheter.



13:07: Båtflyktningers nødlinje, Alarm Phone, får nødanrop fra båten, og informerer greske myndigheter.

16:00: Skipet Lucky Sailor endrer skarpt retning, og seiler nordover mot posisjonen (gul nål) der båten sank. Lucky Sailor blir bedt om å forsyne båten med mat og vann.

19:00: Skipet Faithful Warrior seiler til området der Lucky Sailor var tidligere. Faithful Warrior forsyner også båten med mat og vann.

00:00: Båten med flyktningene synker. Flere skip og båter strømmer til posisjonen der båten forliste.

Grafikken er hentet fra MarineTraffic. Greske myndigheter har ikke svart på henvendelsen fra BBC.