Barth Eide: – Frykter et blodbad

Norge har bestemt å gi mer penger til FNS hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger. Utenriksministeren sier til TV 2 at pengene trengs nå.

Onsdag kom beskjeden om at Norge gir FNS hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) nye 275 millioner kroner.

– Vi gir penger nå fordi UNRWA trenger penger akkurat nå, sier utenriksminister Espen Barth Eide til TV 2.

TV 2 møter Norges utenriksministeren på den norske ambassaden i Washington D.C i USA natt til torsdag norsk tid.

– Det er en svært alvorlig situasjon som har oppstått fordi en rekke pengegivere holder penger tilbake, og med den dype krisen nå både i Gaza og på Vestbredden, så mener vi at det var viktig å få betalt disse pengene så fort som mulig, så derfor har vi gjort det, sier han videre.

Flere land har pausert støtten til UNRWA etter at Israel la frem anklager om at et fåtall ansatte i organisasjonen hadde tilknytning til Hamas-angrepet 7. oktober i fjor.

PENGESTØTTE: Norge gir FNS hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) nye 275 millioner kroner. Foto: AFP/MOHAMMED ABED

Disse anklagene skal undersøkes av en uavhengig kommisjon, ledet av den nylig avgåtte franske utenriksministeren Catherine Colonna.

– Dette er viktig, og vi som giver ønsker å få full innsikt i dette. Men denne koblingen mellom at noen individer har vært med på noe helt uakseptabelt og å kutte støtten til en hel organisasjon, og dermed til millioner av mennesker som trenger denne organisasjonens tjenester, mener vi er en helt ulogisk kobling.

Har tro på oppheving

Barth Eide sier til TV 2 at han har håp om at de landene som holder igjen vil oppheve suspensjonen og igjen bidra til UNRWA.

– De samtalene vi har, og de har vært mange de siste dagene, med landene som har holdt tilbake støtte, har som gjennomgående tema at de fleste skjønner ar dette ikke kan vare.

Utenriksministeren påpeker også at Blinkens uttalelser om hvor kritisk viktig UNRWA er for palestinerne forhåpentligvis vil inspirere de andre donorene til å igjen betale ut penger.

– Palestinerne i Gaza og på Vestbredden er nå i en ekstremt dramatisk situasjon. Det er livskritisk støtte de får. Det er nok mange som ser etter en slags vei ut, og det var også en av grunnene til at vi ønsket å fremskynde vår betaling, slik at det er penger på konto med en gang, sier Barth Eide.

Frykter et blodbad

Onsdag avslo Israels statsminister Benjamin Netanyahu våpenhvileforslaget til Hamas, som styrer Gazastripen.

Samtidig beordret han israelske bakkestyrker inn i grensebyen Rafah, helt sør i den palestinske enklaven.

– Dette er rett og slett ekstremt alvorlig. Jeg er svært bekymret for den utviklingen vi nå ser. I Rafah bor det normalt 150.000 mennesker, nå er det langt over en million mennesker der, sier utenriksministeren.

Rafah, som ligger ved grensen til Egypt, har over én million internt fordrevne palestinere søkt tilflukt, i håp om å unnslippe de mest brutale krigshandlingene.



SØKER TILFLUKT: I grensebyen Rafah mot Egypt har over én million internt fordrevne palestinere søkt tilflukt fra de israelske angrepene. Foto: AFP/NTB

– Jeg frykter at dette blir et skikkelig blodbad, kanskje verre enn noe vi har sett så langt.

Netanyahu hevdet på en pressekonferanse onsdag kveld at seier mot Hamas er innen rekkevidde. Han anslår at det bare er snakk om måneder.

Samtidig gjør han det klart at det ikke finnes en annen løsning for Israel enn «total seier», skriver nyhetsbyrået Reuters.

– Bare total seier vil tillate oss å gjenopprette sikkerheten, både i nord og sør.

Barth Eide sier det viktig at flere andre land nå også har kommet med sterke advarsler mot Netanyahus beordring.

– Han (Netanyahu) snakket i dag om en slags total seier. Jeg tror det er en oppskrift på et blodbad som uansett ikke gir noe annet enn mer elendighet, som ikke fører til noen seier for noen, men veldig mange døde mennesker.

– Du bruker ordet blodbad, men du vil ikke bruke ordet folkemord?

– Nå har det vært så mange eksempler på brudd på humanitærretten at det er fullt mulig at vi i hvert fall her snakker om krigsforbrytelser. Det er jo noe som til slutt må avgjøres i en domstol, svarer Barth Eide TV 2.