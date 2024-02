Barnelege hevder at han ble holdt fanget i 45 dager: – Det var tortur

I TÅRER: Said Abdulrahman Maarouf fikk tilbake friheten sin torsdag etter 45 dager i fangenskap. Nå er han tilbake på jobb som lege i Rafah, sør på Gazastripen. Foto: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

En palestinsk lege forteller om 45 dager i fangenskap, etter at han skal ha blitt pågrepet av israelske styrker på jobb.

Said Abdulrahman Maarouf var på jobb ved sykehuset al-Ahli al-Arab i Gaza by da det ble omringet av israelske styrker i desember, skriver Reuters.

Legen beskriver til nyhetsbyrået at han ble satt i håndjern, fikk bind for øynene og at beina hans ble lenket sammen.

– Torturen er alvorlig i israelske fengsel. Jeg er en lege. Jeg veide 87 kilo. På 45 dager mistet jeg nesten 25 kilo. Jeg mistet balansen. Jeg mistet fokus. Jeg mistet all følelse, sier han.



OMFAVNELSE: Den palestinske legen Said Abdulrahman Maarouf får en god klem, etter han ble løslatt fra fangenskap. Foto: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Maarouf sier videre at han måtte sove på et underlag fullt av småsteiner, uten madrass, pute og noe å dekke seg til med, mens musikk bråkte fra høyttalere. Mangelen på søvn var det verste, ifølge legen.

– Uansett hvordan du beskriver lidelsene og fornærmelsene i et fengsel kan du aldri vite hvordan det faktisk er før du har opplevd det selv.

Ville bare dø

Maarouf sier at han ikke vet hvor han ble holdt fanget ettersom han alltid hadde bind for øynene. Han anslår at det var cirka 100 andre fanger der sammen med han.

– Hver og en av oss ønsket å dø ... ønsket å dø fra de omfattende lidelsene, sier han.

Maarouf forteller at han har jobbet som barnelege i 23 år.



– Jeg har ikke begått kriminalitet. Våpenet mitt er pennen min, notatblokken og stetoskopet. Jeg dro ikke fra stedet. Jeg behandlet barn inne på sykehuset, sier han.

UNDERSØKER: Like etter at Maarouf ble løslatt, er han tilbake på sykehuset for å hjelpe skadde barn. Foto: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

TV 2 har fremlagt anklagene fra Maarouf til Det israelske militæret (IDF), de har foreløpig ikke svart oss.

Reuters har også kontaktet det israelske militæret for en kommentar, men heller ikke de har fått svar.

Talspersoner for israelske myndigheter har ved flere anledninger avvist bruk av tortur, og fastholder at de palestinske fangene behandles i henhold til internasjonal lov.

– Den forferdelige, nye normalen

Generalsekretær Lindis Hurum i Leger Uten Grenser mener dette er den forferdelige, nye normalen i Gaza.

– Ingen av våre leger har blitt utsatt for tortur. Men dersom dette stemmer, så er dette nok et eksempel på IDFs brudd på krigens regel hvor helsepersonell og sykehus skal være beskyttet. Det har de ikke vært i Gaza siden oktober, hvor skamløse brudd har blitt regelen og ikke unntaket, sier generalsekretæren.

MØRKT: Lindis Hurum i Leger Uten Grenser mener situasjonen i Gaza blir bare mørkere og mørkere. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Hun påpeker at vi nærmer oss datoen for at krigshandlingene har pågått i fire måneder, der både sykehus, helsepersonell og pasienter har blitt angrepet.

– Det blir dessverre bare mørkere og mørkere. Det er lenge siden både jeg og Leger Uten Grenser har brukt opp alle de sterkeste ordene, uten at det ser ut til å føre til noen endring – men tvert imot intensiveres de brutale massedrapene, sier Hurum.

Hun mener fortvilelsen når stadig nye nivåer.

– Leger kan ikke stanse bomber og heve blokaden. Denne krigen er menneskeskapt, og det er bare mennesker som kan løse den. Dersom man ikke får til våpenhvile eller oppheving av blokaden, er den kombinasjonen en drapsdom for alle menneskene som er trengt ned i et hjørne i Gaza, sier generalsekretæren.

– Fullstendig uakseptabelt



Amnesty International opplyser at de har dokumentert en drastisk økning av «alvorlig mishandling og bevisst ydmykelse» av palestinere, som arresteres på det okkuperte Vestbredden og Øst-Jerusalem.

– I henhold til folkeretten er tortur og annen mishandling begått mot beskyttede personer i et okkupert territorium en krigsforbrytelse, understreker organisasjonen.

Politisk rådgiver Gerald Folkvord i Amnesty sier at de har fått mange rapporter om personer som er torturert i løpet av denne krigen.

– Det som pågår nå er fullstendig uakseptabelt. Tortur av palestinske fanger i fengsel er dessverre ganske vanlig, de har heller ingen rettssikkerhet, sier Folkvord.



ALVORLIG: Amnesty International har dokumentert en kraftig økning av alvorlig mishandling av arresterte palestinere. – Fullstendig uakseptabelt, sier Gerald Folkvord i Amnesty. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Han påpeker at all form for tortur er strengt forbudt, i henhold til internasjonal humanitærrett.

– Men når israelske regjeringsmedlemmer uttaler at alle som befinner seg i Gaza er stridende, er det klart at terskelen for overgrep er veldig stor, sier Amnesty-representanten.

Folkvord mener norske myndigheter er nødt til å ha en tydelig linje, der de klart og tydelig kritiserer israelske myndigheter - samt at de påvirker andre land med sin holdning.

70 prosent kvinner og barn

7. oktober gikk Hamas til angrep på Israel, som utløste krigen på Gazastripen.

Siden da er minst 26.637 palestinere drept, og rundt 70 prosent av ofrene er kvinner og barn, ifølge palestinske helsemyndigheter. I tillegg er minst 66.630 personer blitt skadet.

UNGT OFFER: En sørgende bærer liket av et palestinsk barn, som ble drept i israelske angrep i Rafah, Foto: Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

22 av Gazas 36 sykehus er satt helt ut av spill, resten fungerer bare delvis, skriver NTB.

Sykehus og annen kritisk helseinfrastruktur på Gazastripen og på den okkuperte Vestbredden har blitt truffet av angrep nesten 600 ganger, ifølge FN.



Tilbake på jobb

Etter nesten syv uker i fangenskap fikk Maarouf friheten tilbake torsdag, forteller han til Reuters.

Ifølge legen ble han sluppet fri ved den israelske Kerem Shalom-grenseovergangen til Gazastripen, hvor han ble plukket opp av hjelpearbeidere fra Røde Kors.

PÅ JOBB: Maarouf er tilbake i jobb ved sykehuset Abu Yousef Al-Najjar i Rafah, etter nesten syv uker i fangenskap. Foto: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Da Reuters intervjuet han i helgen, var han tilbake på jobb, med stetoskopet rundt halsen, på barneavdelingen ved sykehuset Abu Yousef Al-Najjar i Rafah, sør på Gazastripen.

Han forteller at han ikke har vært i kontakt med familien sin i Gaza by siden da han ble pågrepet.

Siden da har israelske styrker trappet opp angrepene mot Gaza by.