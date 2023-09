Barna var bundet fast

BARNEMISHANDLING: Ruby Franke (innfelt) er arrestert i Utah, på to punkter for barnemishandling. Foto: Trent Nelson / AP / NTB / Skjermdump Instagram

Ruby Franke, en seksbarnsmor fra Washington County i den amerikanske delstaten Utah, som drev den velkjente YouTube-kanalen «8 Passengers», er arrestert, mistenkt for barnemishandling, ifølge flere medier.

Også forretningspartneren hennes, Jodi Hildebrandt, er arrestert. Franke og barna hennes har bodd hos Hildebrandt den siste tiden.

– Vi fikk en telefon rundt klokken 22:50, angående en mindreårig som trengte hjelp, sier det lokale politiet i en pressemelding.

Da politiet ankom innringerens adresse, skulle det vise seg at omfanget av hjelpen som behøvdes var langt større enn først antatt.

Gaffateip, taumerker, og åpne sår

Frankes 12 år gamle sønn hadde onsdag kveld denne uken klatret ut av et vindu i Hildebrandts bolig, før han banket på døren til nærmeste nabo.

Det var denne naboen som ringte til politiet, etter at 12-åringen hadde bedt om mat og vann.

TØRST: Den 12 år gamle gutten spurte naboen sin om mat og vann. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Innringeren beskrev den mindreårige som avmagret, underernært, og forklarte at han hadde gaffateip rundt anklene og håndleddene, heter det videre i politiets pressemelding.

Da politiet ankom naboens bolig, fant de en 12 år gammel gutt som hadde åpne sår, taumerker rundt ankler og håndledd, og rester av gaffateip der tauene trolig var.

– Tilstanden hans var så alvorlig at han ble sendt rett til akuttmottaket, sier politiet.

Naboen antydet at det mest sannsynlig var flere mindreårige i Hildenbrandts bolig.

ARRESTERT: Ruby Franke ble arrestert onsdag kveld denne uken, på to punkter for barnemishandling. Foto: Skjermdump Washington County Sheriff

Etter å ha ransaket hjemmet til Hildebrandt fant politiet Frankes 10 år gamle datter i en lignende underernært tilstand.

– Vi fant også tekniske bevis som samsvarer med merkene på barnas kropper.

Ifølge politiets pressemelding ble tauene og gaffateipen brukt for å binde fast barna.



Totalt fire barn ble hentet ut av huset, og satt under barnevernets omsorg.

«Håper hun mister omsorgsrett»

Etter at arrestasjonen av Ruby Franke og Jodi Hildenbrandt, har flere tilhengere av Franke og «8 Passengers» stilt seg spørsmålet:

Hvordan endte det så galt?

Mange mener de har sett dette komme. Enkelte går så langt som å sammenligne henne med Lori Vallow, en mor som i år ble dømt til livstid i fengsel for å ha drept sine to barn.

Ruby Franke the next Lori Vallow? I’m calling it now. — sawn off pump action backwater girl (@twoheadedmama) October 14, 2022

– Er Ruby Franke den neste Lori Vallow? Jeg spår det nå, skrev en bruker på X i 2022.

En annen skriver på X at hun håper Franke mister omsorgsrett for barna sine.

Men hva har Ruby Franke egentlig gjort for å bli omtalt på denne måten?

Tvang sønnen til å sove på sakkosekk

Det hele startet med YouTube-kanalen «8 Passengers» i 2015. Franke dokumenterte familielivet til seg selv, mannen sin, og deres seks barn.

Den kontroversielle foreldrestilen hennes genererte mye oppmerksomhet, og flere skrev at de satt pris på at noen fremhevet denne typen oppdragelse.

– Barna mine får ikke bo hjemme etter de er 18 år.

– De eier ingenting, de har bare privilegiet til å låne ting av meg, som en mobil.

– Popmusikk og TikTok-danser er stort sett hardbarka porno.

Alle disse sitatene er hentet fra videoer av Franke som snakker om barna sine.

LANGER UT: På plattformen TikTok, som Franke misliker sterkt, deles videoene hennes hyppig. Foto: Skjermdump TikTok / 8 Passengers

Kanalen skjøt raskt fart, og hadde 2,3 millioner følgere før den ble lagt ned i fjor. Det er ukjent hvorfor kanalen ble lagt ned.

Ruby Franke ble imidlertid først et velkjent navn i fjor, da en eldre YouTube-video fra familiekanalen gikk viralt på TikTok.

– Jeg fikk ikke bruke soverommet mitt på sju måneder, så da sov jeg på en sakkosekk, sier den eldste sønnen hennes i videoen.

Franke reagerer med å le, og sier at «dette har vi ikke fortalt til følgerne våre før».

Bakgrunnen for at sønnen ble fratatt soverommet sitt, var angivelig at han hadde lurt lillebroren til å tro at de skulle til Disneyland, midt på natten.

– Eller, jeg tror i hvert fall det er grunnen, sier sønnen videre, og ser spørrende på moren.

LURTE BROREN: Den eldste sønnen til Franke ble fratatt soverommet sitt på grunn av en spøk. Foto: Jae C. Hong / AP Photo

Videoen, som hadde tittelen «What We Haven't Told You», begrunner Ruby Franke med å si at de ville vise hvordan den eldste sønnen hadde jobbet seg gjennom en periode med «emosjonell og fysisk utagering», ifølge Page Six.

Flere seere kjøpte imidlertid ikke Frankes forklaring, og anklaget henne for barnemishandling. Noen gikk til og med så langt som å anmelde forholdet til politiet.

– Håper hun sulter

Det er imidlertid ikke sakkosekk-episoden som har har sørget for bølgen av anklager om barnemishandling.

De kom for alvor da en video av Franke som snakker om sin yngste datters skolelunsj, sirkulerte på flere sosiale medier.

KONTROVERSIELT: Skolelunsjen til Frankes datter skulle vise seg å være kontroversiell. Foto: Frank May / NTB

– Jeg fikk en telefon fra datteren min sin lærer i dag, som kunne fortelle meg at hun ikke hadde smurt med seg matpakke i dag, sier Franke i videoen.

– Hun spurte meg om jeg kunne komme med litt mat til henne på skolen.

Da skal Franke, ifølge henne selv, ha sagt til læreren at datteren «har ansvar for å lage sin egen matpakke på morgenen, så om hun ikke har gjort det, må hun bare gå rundt sulten».

– Jeg håper ikke noen overskrider mine ønsker ved å gi henne lunsj.

– Jeg håper hun sulter, og kommer hjem og kanskje sier at «det var veldig vondt å være sulten i dag, så jeg skal alltid huske på å smøre matpakke fremover», forklarer Franke i videoen.

Denne episoden førte til at store deler av Frankes tilhengerskare opprettet en underskriftskampanje for å involvere barnevernet.

Barnevernet tok kampanjen på alvor, og besøkte familiehjemmet. Saken ble imidlertid henlagt etter å ha snakket med barna, ifølge Insider.

Ble fratatt psykologlisens

Det var som nevnt ikke bare Ruby Franke som ble arrestert denne uken, men også hennes forretningspartner, Jodi Hildebrandt.

ARRESTERT: Også Jodi Hildebrandt ble arrestert på to punkter for barnemishandling. Foto: Skjermdump Washington County Sheriff

Hildebrandt driver foretaket ConneXions, som fokuserer på å holde kurs i selvutvikling og barneoppdragelse.

– Du KAN ha det livet du vil ha, men du må kvitte deg med forvrengningens stygge løgner for å leve i Sannhet, forbindelse og frihet, står det på nettsiden hennes.

Sannhet – med stor S – referer ifølge nettsiden til Guds sannhet. Et mantra som står sterkt i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, eller mormonkirken.

Både Hildebrandt og Franke er sterke tilhengere av denne troen, som for øvrig også er mest utbredt i hjemstaten deres Utah.

Etter at Ruby Frankes «8 Passengers»-kanal ble lagt ned, lanserte hun sammen med Hildebrandt en podkast rotet i ConneXions-universet.

MORMONERTRO: Både Ruby (venstre) og Jodi (høyre) var tilhengere av mormonkirken. Foto: Skjermdump YouTube / ConneXions

Podkasten kom snart under lignende gransking som Franke hadde opplevd tidligere, med anklager om at de to kvinnene talte for homofobisk, transfobisk, rasistisk og barnefiendtlig retorikk, ifølge Insider.

I en episode fra 2018, for eksempel, brukte Franke en monolog for å forklare hvordan «smerte er ment å være en lærepenge» for barn.

Den er ikke din fiende. Den er din allierte. Smerte er ikke dårlig. Den er her for å temperere deg, lære deg, ydmyke deg, foredle deg, og skape visdom i deg. Ruby Franke, ConneXions-podcast, 31. mai 2018

Ifølge nettsidene til ConneXions er Jodi Hildebrandt en masterutdannet psykolog.

I 2012 mistet hun imidlertid psykologlisensen sin i 18 måneder, etter å ha snakket om en pasients «jævlige» pornoavhengighet til hans overordnede i mormonkirken, ifølge Salt Lake Tribune.

– Vi har advart i åresvis

«Endelig» skriver Frankes eldste datter Shari Franke på sin Instagram-historie torsdag, sammen med et bilde av politiet som sto utenfor hjemmet i Springville, Utah.

Foto: Skjermdump Instagram / Shari Franke

Shari kuttet kontakt med moren sin i fjor, ifølge Insider, og har lenge vært åpen om morens påståtte mishandling.

– I dag har vært en stor dag. Jeg og familien min er så glade for at rettferdigheten kom. Vi har prøvd å advare politiet og barnevernet om dette i årevis, og er så glade for at de endelig bestemte seg for å stille opp, skriver hun videre.



Shari delte også et offentlig Google-dokument med lenker til episoder av «8 Passengers» og ConneXions, og sitater fra episodene som angivelig vitner om voldelig oppdragelse.



Ruby Frankes søstre har også uttalt seg om arrestasjonen i et felles innlegg på Instagram.

– De siste tre årene har vi tiet om vår søster Ruby Franke, for barnas skyld. Bak scenen har vi gjort alt vi kan for å sørge for barnas sikkerhet, skriver de.

– Barna er trygge nå, og det er det viktigste.

I Utah kan en person som er funnet skyldig i grov barnemishandling risikere opptil 15 års fengsel.



Barnas far, Kevin Franke, er ifølge offentlige rapporter ikke arrestert. I en uttalelse fra advokatene sine har han sagt at han skal kjempe for å få omsorgsrett for barna, ifølge Insider.

TV 2 er ikke kjent med om Kevin Franke var involvert i, eller klar over omfanget av den påståtte mishandlingen.