Barna til fredsprisvinneren: – Vil alltid være stolt

I MORENS FARVÆR: Tvillingene Ali og Kiana Rahmini er i Oslo for å ta imot morens fredspris. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Den norske Nobelkomite har bestemt at Nobels fredspris for 2023 skal gå til Narges Mohammadi for hennes kamp mot undertrykking av kvinner i Iran.

Mohammadi sitter fengslet i det beryktede Evin-fengselet i Teheran, mens familien har bodd i eksil i Frankrike i åtte år.

Hun kan ikke komme til Norge for å motta årets fredspris på søndag. Familien er nå i Oslo for å motta prisen på hennes vegne.

Lørdag holder hennes barn Ali og Kiana (17), og ektefellen Taghi Rahmani, en pressekonferanse.



– Starter et maratonløp

Ektemannen starter med å takke for støtten, og Nobelkomiteen på vegne av kona.

– Narges er en aktivist, ikke en byråkratisk person eller advokat. Nå har hun fått denne prisen, og hun starter et maratonløp for hennes arbeid, sier Rahmani.

Han sier prisen deles med alle aktivister som er fengslet i Iran, selv om det er hans kone som får den.

Familien forteller at Mohammadi forbereder seg på en sultestreik i fengselet, i solidaritet med religiøse minoriteter som undertrykkes i Iran, spesielt bahaiene.

UVISSHET: Taghi Rahmani (t.v.), og barna Ali og Kiana Rahmani, vet ikke om de ser moren igjen. Foto: Frederik Ringnes / NTB

– Vil alltid være stolt

På spørsmål om de tror de vil se moren igjen, har de to barna ulike svar.

– Når det kommer til å se henne igjen, er jeg personlig pessimistisk, sier datteren Kiana.

– Hun har en tiårsdom nå, og det hun gjør med å sende brev og taler ut fra fengselet forlenger dommen hennes. Kanskje jeg ser henne om 30-40 år, men jeg tror ikke det, sier hun.

Sønnen Ali er personlig mer optimistisk.

– Jeg tror ikke jeg vil se moren min på to, fem eller ti år, men jeg forblir optimistisk fordi jeg tror på vår endelige seier, sier han.

– Hvis vi ikke ser henne igjen, vil vi alltid være stolt over henne og fortsette vår kamp.

Barna hyller moren for hennes arbeid som aktivist, men også som mor.

– Min mor er veldig, veldig snill, sier Ali Rahmani.

FREDSPRIS-VINNER: Det er den iranske aktivisten Narges Mohammadi som mottar Nobels Fredspris 2023. Prisutdelingen skjer søndag 10. desember. Foto: Vahid Salemi

Lever i eksil

De 17 år gamle tvillingene sier de er privilegerte som lever i trygghet i Frankrike.

– Vi føler oss veldig privilegert sammenlignet med våre landsmenn i vår generasjon. De lider mye mer enn oss, sier Ali.

Kiana forteller at hun ble rørt av å se protestene i gatene i Iran tidligere i år.

– Vi kan gå fritt i gatene og kjempe for Iran uten konsekvenser. Det er ikke tilfellet for våre landsmenn i Iran. Vi håper vi kan være deres stemmer, sier hun.