Barna skulle vokse opp i landsbyen. Nå tvinges de vekk

– Her skulle jeg tilbringe resten av livet.

Det sier palestinske Nassr. Han har bodd i landsbyen Khan Al-Ahmar i over 40 år. For ti år siden pensjonerte han seg. Nassr så for seg å bo der resten av livet.

Slik blir det ikke lenger.

HJEMLØS: Snart blir palestinske Nassr hjemløs, for israelske myndigheter vil jevne landsbyen hans med jorda. Foto: Anne Sofie Rønnfeldt

I søkelyset

Landsbyen til Nassr er i søkelyset til Israels statsminister Benjamin Netanyahus regjering. I en lengre periode har innbyggerne fått vite at landsbyen deres vil bli jevnet med jorden. Årsaken er Israels E1-bosettingsprosjekt, som handler om å knytte store israelske bosettinger sammen.

Khan-al-Ahmar ligger nemlig inneklemt mellom to store ulovlige israelske bosetninger, Maale Adumim og Kfar Adumim.

Landsbyen ligger også langs en nøkkelkorridor der Israel har hatt som mål å utvide og knytte store bosetninger i det okkuperte Øst-Jerusalem med Jordandalen.

ULOVLIG: Landsbyen til Nassr ligger mellom to ulovlige israelske bosettinger, Maale Adumim, som er botsettingen til venstre i bildet, og Kfar Adumim. Foto: Mahmoud Illean/AP

Prosjektet vil kutte den okkuperte Vestbredden i to.

I 2018 ga Israels høyesterett grønt lys for ødeleggelse av byen, men siden da har saken blitt satt på vent. I januar i år beordret Israels sikkerhetsminister Itamar Ben Gvir at landsbyen skulle fjernes så fort som mulig.

Ingen steder å dra

– Hvor drar dere da?

– Hvor vi drar? Vi har ingen steder å dra, sier han til TV 2.

Nassr forteller at mange som tidligere bodde i landsbyen har dratt til Nablus og Jenin, men der er det allerede et høyt trykk av tilflyttede palestinere. Dette er byer som også frarådes å reise til for turister, fordi det er et svært konfliktpreget område.

– Hvis vi går noen meter den veien, er vi i israelske bosettinger. Der har vi ikke lov til å bo.

FORBUDT: Nede i Khan Al-Ahmar ser man opp på den israelske bosettingen, Maale Adumim. Opp dit får ikke Nassr og de andre i landsbyen bevege seg. Foto: Anne Sofie Rønnfeldt

Soldater på besøk

Det begynte for ti år siden da Nassr pensjonerte seg. Israelske soldater dukket opp i landsbyen. De begynte da å registrere alle innbyggerne og talte opp alt av deres eiendeler og materiell, fra feiekoster til vanntanker.

– Siden da har soldatene vært jevnlig på besøk for å sjekke registeret og gjort nye opptellinger. Dersom vi har nye eiendeler, blir disse konfiskert, forteller Nassr.

BEGRENSET: Friheten til innbyggerne i Khan al-Ahmar er begrenset. Mennesker, dyr og gjenstander blir stadig telt opp og registrert av israelske soldater. Foto: Anne Sofie Rønnfeldt

I tiden mens Nassr har bodd i Khan Al-Ahmar har også israelske bosettinger dukket opp. De har bygget på hver eneste bergtopp ligger rundt landsbyen. Det begynte med campingvogner, så i hus. Store hus, svært ulike fra skuret til Nassr like nedenfor.

Ved å rive landsbyen til Nassr, vil israelske myndigheter kunne knytte de israelske bosetningene sammen.

KLASSESKILLER: Det er store skiller mellom standarden i landsbyen til Nassr og de israelske bosettingene. Foto: MENAHEM KAHANA

Kontraster



Rett ved siden av landsbyen dundrer turistbussene forbi på motorveien i retning Dødehavet, en attraksjon som tiltrekker hundretusenvis av turister hvert år.

En eldre kvinne i landsbyen som TV 2 snakker med, er lei utenlandske besøk.

– Er det ingen som bryr seg om oss? Vi har ingen steder å dra. Hvordan skal jeg beskrive hva jeg føler? Jeg har bodd her i 40 år, og snart er jeg hjemløs.

KONSTRAST: I landsbyen Khan al-Ahmar kjemper innbyggerne for folkeretten. På utsiden suser glade turister forbi på vei til Dødehavet. Foto: HAZEM BADER

Kvinnen forteller at de palestinske myndighetene ber innbyggerne i landsbyen om å bli, uten å gi dem noe form for støtte.

Den israelske regjeringen planlegger å flytte innbyggerne til et område ved siden av en søppelfylling ca. 12 kilometer unna. Området ligger nær den palestinske landsbyen Abu Dis i Øst-Jerusalem.

Khan Al-Ahmar er ikke unik

– Tilfellet i Khan Al-Ahmar er ikke unikt.



Det sier Eirik Kvindesland. Han er doktorgradstipendiat i Midtøsten-historie ved universitetet i Oxford.

IKKE UNIKT: Situasjonen som denne landsbyen opplever er ikke unik. Foto: Anne Sofie Rønnfeldt

– Helt siden Vestbredden ble okkupert har israelske myndigheter bygget bosettinger. Mange av dem er på privateid, palestinsk land.

Sterkt symbol

Israelske myndigheter begrunner forflytningen med at landsbyen ligger for nært motorvei 1, som knytter sammen Jerusalem og flere bosetninger på Vestbredden, og grensen mot Jordan.

Den egentlige årsaken er derimot mer sammensatt, ifølge Kvindesland.

– Landsbyen er strategisk viktig fordi den ligger rett øst for Jerusalem, i området som knytter sammen det sørlige og nordlige Vestbredden.

Hvis de palestinske landbyene i dette området erstattes av israelske bosetninger, blir det i framtiden umulig å etablere en sammenhengende palestinsk stat. Den israelske høyresiden vil se på det som en seier.

SEIER: Å jevne Nassr sin landsby med jorden vil være en seier for statsminister i Israel, Benjamin Netanyahu, i følge Eirik Kvindesland. Foto: Ohad Zwigenberg

Hovedutfordringen er at Khan al-Ahmar befinner seg i et område som er fullstendig kontrollert av Israel, men innbyggerne er borgere under Den palestinske selvstyremyndigheten.

– Innbyggerne her har dermed i realiteten ingen rettigheter, og palestinske myndigheter har heller ingenting de skulle ha sagt.



Pågått lenge

Og dette har pågått i lang tid. Landsbybeboerne har blitt tvangsforflyttet siden 50-tallet, fra Negev-ørkenen sør i dagens Israel. Dette er nå tredje gangen.

– Så hvorfor gjøres det ikke noe?



– Israel har gjort lignende ting før, men vestlige land, inkludert Norge, viser i dag liten vilje til å protestere mot Israels handlinger.