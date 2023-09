Barn ned i treårsalderen avbildet under skjørtet

UNDER SKJØRTET: Å ta bilder under skjørtet på unge kvinner har blitt et utbredt fenomen i Storbritannia. Hva som bør skje med bildene og gjerningspersonen, blir ofte glemt. Foto: Jane Barlow / AP

Jolene Russell (18) var bare 15 år gammel da hun opplevde at en gutt i klassen hennes tok bilder under skjørtet hennes, forteller hun overfor Sky News.

Hendelsen startet ved at Russell ble mistenkesom da gutten ved siden av henne begynte å fikle med mobiltelefonen sin under en undervisningstime. Så kom han med en merkelig forespørsel.

– Han la skolesekken sin på gulvet, og oppå lå telefonen hans, forklarer Russell overfor mediehuset.

UNDER SKJØRTET: Å ta bilder under skjørtet på unge kvinner har blitt et utbredt fenomen i Storbritannia. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Like etterpå la hun merke til at gutten også hev jakken sin ned på gulvet. Den ville han at Russell skulle plukke opp.

– Varsellampen gikk med en gang, fortsetter hun

Samme dag ble Russell bekymret for at det hun fryktet, faktisk hadde skjedd. Hun og moren tok derfor kontakt med den aktuelle skolen, som senere konfiskerte telefonen til Russells klassekamerat. Ledelsen ved skolen fant flere bilder som viste Russells skjørt og undertøy.

Bildene ble slettet og gutten fikk gå hjem fra skolen uten konsekvenser. Det synes Russell fremdeles er vondt å tenke på, forteller hun overfor Sky News.

Mange ofre er barn

Fenomenet kalles for «upskirting».

Ifølge tall innhentet av Sky News, har politiet i Storbritannia registrert 1150 tilfeller av seksuell trakassering av akkurat denne typen siden 2019.

40 prosent av ofrene er barn, med enkelte tilfeller av ofre helt nede i treårsalderen.

UNGE BARN ER OFRE: Ifølge tall innhentet av Sky News, er noen av ofrene som har blitt avbildet bare tre år gamle. Foto: Enrique CAstro-Mendivil / Reuters

Til tross for omfanget, har kun 68 av hendelsene siden 2019 endt i domfellelse.

Tallene er også lave for andre straffbare hendelser knyttet til seksuell trakassering. Kun 3,6 prosent av alle seksuallovbrudd i England og Wales endte med tiltale av en gjerningsperson i 2022 og 2023. For saker knyttet til voldtekt er prosenten så lav som 2,1, ifølge Sky News.

Ble straffbart i 2019

Ifølge det britiske mediehuset BBC ble «upskirting» først ulovlig i England og Wales i 2019. Det var under en demonstrasjon ved en musikkfestival at kampanjen virkelig skjøt fart, som til slutt endte med en endring av straffeloven.

DEMONSTRERTE: Gina Martin har selv blitt fotografert under skjørtet sitt. Det fikk henne til å ville gjøre noe med loven. Foto: Adrian Dennis / AFP

Kampanjen ble ledet av Gina Martin. Da loven trådte i kraft, gikk Martin offentlig ut og oppfordret andre kvinner til å begynne å melde ifra om trakasseringen.

– Det er flott at det er en ny lov, men hvis vi ikke rapporterer om problemet vil det ikke fungere. Vi må danne oss et bilde av hvor ofte dette (upskirting, jour.anm) faktisk skjer, for det skjer ofte, sa Gina Martin til BBC i 2019.

– Var kjolen min for kort?

I en lengre gjennomgang har mediehuset Sky News snakket med en rekke kvinner som har opplevd at noen tar bilder av dem under skjørtet deres.

Fellesnevneren for flere av kvinnene er at de sitter igjen med en følelse av skam og nytteløshet. Samtidig som de har blitt gjort om til tilfeldige ofre for seksuell trakassering, mener de at samfunnet ikke tar dem seriøst.

– Jeg vet at du ikke skal klandre deg selv for noe sånt, men du tenker alltid «Var kjolen min for kort?», sier en av kvinnene overfor mediehuset.

Andre Simon er direktør for End Violence Against Women Coalition. Hun deler bekymringen til kvinnene som Sky News har snakket med.

– Dette er et problem vi aldri må minimere. Det gir menn og gutter tillatelse til opptre slik ustraffet, sier hun.