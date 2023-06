Barn funnet etter 40 dager i skogen – dette var deres første ord

PÅ SYKEHUS: Storesøster Lesly hylles for å ha holdt sine tre småsøsken i live i 40 dager i jungelen etter en flystyrt. Foto: Reuters.

Letemannskapene som fant de fire barna som var savnet etter en flystyrt i Amazonas, har blitt nasjonale helter i Colombia. Nå forteller de om det første sterke møtet i jungelen.

– Løp mot dem

– Jeg hørte barna gråte. Jeg ropte til partneren min, Nicolas Ordonez, at barna var i nærheten.

– Han løp for å finne dem, og når barna så at vi var mennesker, gråt de enda mer og løp mot ham, forteller Edvin Manchola fra redningsgruppen Acilap, ifølge Reuters.

FANT BARNA: Edvin Manchola (til venstre) og Nicolas Ordonez, var de første som fant barna i jungelen., Foto: RTVC

Ordonez forteller om et sterkt møte.

– Den eldste jenta, Lesly på 13, bar den minste jenta på armen og holdt den nest eldste jenta på ni i hånden. De løp mot meg og ga meg en klem. Jeg fikk den minste jenta i armene mine, og Lesly sa at hun var sulten, forteller Ordonez.

Her er barna nettopp funnet. Alle fire er svært tynne etter å ha levd på nøtter og frukt i flere uker.

Sov da han ble funnet

Lillebroren på fire lå like ved og sov. Da han våknet og så redningsmennene sa han:

– Mamma er død.

Ordonez roet barna ved å si at vi var familie. At vi kom på vegne av faren, bestemoren, onklene.

Småflyet med tre voksne og de fire barna mellom ett og 13 år forsvant over den colombianske jungelen 1. mai. To uker senere ble flyvraket funnet og alle de tre voksne lå døde ved vraket, mens de fire barna var søkk borte.

Fant spor

Man antok fort at barna hadde begynt å vandre inn i jungelen for å lete etter hjelp. Stadige spor etter dem gjorde at letemannskapene og familien nektet å gi opp håpet om å finne dem i live.

Sent fredag kveld kom nyheten mange ikke turte å håpe på. Alle fire barna var funnet i live.

I LIVE: Alle fire barna var i live da de ble funnet. De ble fraktet til sykehus i Bogota for sjekk og oppfølging. Foto: COLOMBIAN AIR FORCE

Reddet småsøsken

Redningsmannskapet berømmer Lesly for å ha reddet livet til sine tre yngre søsken.

– Hun lette etter nøtter og frukt som hun ga til søsknene, og hun laget krypinn hvor de slo leir i fire fem dager av gangen, forteller en av redningsarbeiderne til TV-kanalen Carcarol.

Barna er fra en urbefolkningsgruppe, og er godt kjent med livet i skogen. Det er imidlertid mange farer i jungelen, og letemannskapet fryktet både ville dyr og smuglere.

Moren levde i fire dager

Lesly har fortalt at moren overlevde styrten, og at de i fire dager oppholdt seg ved vraket sammen med henne.

Men så døde moren – trolig på grunn av skader. Da begynte barna å vandre inn i jungelen på leting etter hjelp.

Det minste barnet var bare 11 måneder da flyet styrtet. Hun fylte ett år inne i jungelen. De tre eldre søsknene er en bror på fire, og to jenter på ni og 13 år.

De er nå på sykehus i hovedstaden Bogota. Helsetilstanden deres er stabil.

Ifølge Colombias familieminister, Adriana Velasquez, er barna ved godt mot.

TEGNINGER: Barna skal være ved godt mot, og har tegnet tegninger fra opplevelsene i jungelen. Søkehunden Wilson var til stor trøst for dem før de ble hentet med helikopter og fraktet til sykehus. Les mer Les mer

– De tegner og prater i vei. De leser også bøker, sier hun, ifølge Reuters.

Nyheten om barna som overlevde 40 dager alene i jungelen har blitt omtalt over hele verden.

Søkene er imidlertid ikke over. En av sporhundene, Wilson, som var med på å finne barna forsvant nemlig i jungelen etter barna var funnet.

SAVNET: Hunden Wilson var avgjørende for å finne de savnede barna. Han var også god moralsk støtte og trøst for barna etter de ble finnet. Nå er han savnet. Foto: Colombian Army

– Wilson er hunden som viste vei. Han er et snilt vesen, den søteste som finnes og en bestevenn. Mange leter etter ham nå, men jeg tror han vil finne oss igjen, akkurat som han fant barna, sier søkekoordinator, Luis Acosta.