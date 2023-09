Barn (2) svelget åtte nåler

Et lite barn ble hasteinnlagt på grunn av enorme smerter. Da legene åpnet opp magen, gjorde de et sjokkerende funn.

Legene ved et sykehus i Peru reddet trolig livet til et to år gammelt barn som kom inn med store smerter lørdag.

Kirurgg Efrain Salazar, opererte barnet lørdag. Foto: Reuters

Åtte nåler

– I det vi åpnet magen på barnet, fant vi ut hva de metalliske gjenstandene vi hadde sett på røntgen var, sier lege Efrain Salazar, til Reuters.

– Det var nåler i størrelse 21 som brukes til injeksjoner, sier han.

Det var totalt åtte nåler. To av nålene lå i bukhinnen, en annen var inne i vevet i bukhulen, tre lå på venstre side av magen, og en var i bukveggen. To var farlig nær blæren og endetarmen.

ÅTTE NÅLER: Barnet fant trolig nålene mens han lekte på en gård. De skulle brukes til injeksjon av kuer. Foto: Reuters

Operasjonen tok to timer. Barnet skal nå være utenfor livsfare, skriver Reuters.

Lekte på gård

Moren til barnet forteller at hun er alenemor. og at hun av og til må ta med seg barnet på jobb på en gård.

Hun sier at hun tror barnet har funnet nålene som skal brukes til injeksjon av kuer, lekt med dem og svelget dem.

Barnet er utenfor livsfare, men ble holdt til observasjon på sykehuset i tre dager. Foto: Reuters.

Familien bor i en landsby i Marical Caceres nord i Peru.