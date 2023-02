Ballettsjef beklager etter hundebæsjangrep

At det av og til kan være vanskelig å motta kritikk fra andre er ingen hemmelighet.

Den tyske ballettsjefen Marco Goecke ved Hanover State Opera hadde sett seg lei av journalist og dansekritiker Wiebke Hüster manglende entusiasme rundt oppsetningene hans.

I en konfrontasjon mellom de to, gned den prisvinnende ballettsjefen hundebæsj i ansiktet til Hüster, skriver the Guardian.

– Hun slang dritt etter meg i 20 år, sa den nå suspenderte Goecke i et intervju med den tyske avisen NDR.

– Også et menneske

Goecke og Hüster forteller begge at de traff hverandre for første gang under pausen i Goeckes nyeste forestilling lørdag kveld.

Til NDR forteller Goecke at han konfronterte Hüster, og ville diskutere hennes nyeste anmeldelse av en produksjon med det Nederlandske Danseteateret.

I intervjuet sier han at han fortalte anmelderen at han «også var et menneske», men at reaksjonen hennes var arrogant og aggressiv til NDR.

– Den gamle dachshunden min hadde gjort fra seg i veska si, og jeg hadde nettopp lagt den i en pose slik at jeg kunne kaste den fra meg ute, forteller han, og innrømmer at han så smurte avføringen i Hüsters ansikt.

Hüsters oppfattelse av hendelsen er en annen. Ifølge henne stoppet Goecke henne i gangen for å fortelle at hun burde bannlyses fra teateret ettersom hun alltid skrev negative anmeldelser av stykkene hans.

– Plutselig dro han en pose ut av hundevesken. Med den åpne siden av posen gned han hundeavføringen i ansiktet meg. Da jeg kjente hva som skjedde, så skrek jeg. Jeg var i panikk, sier anmelderen.

Hun kaller oppførselen et angrep mot pressefriheten, og har politianmeldt ballettsjefen.

Beklager hendelsen

Etter press fra teateret ba Goecke om unnskyldning i en pressemelding tirsdag.

I pressemeldingen skriver han blant annet at handlingen var totalt uakseptabel.

– I ettertid er jeg fullt klar over at dette var en skammelig handling i øyeblikkets hete, og en overreaksjon, sier Goecke.

Helt flat legger han seg likevel ikke.

Ifølge nyhetsbyrået AP, mener direktøren at media må «revurdere en viss type destruktiv og sårende rapportering som ødelegger hele kultursektoren», og legger til at to premierer kort tid etter hverandre har tært på nervene hans.

Hüster er ikke overbevist.

– Hva slags unnskyldning skal dette være?, spurte journalisten seg i en tv-sending, og beskrev det hele som et forsøk fra Goecke på å rettferdiggjøre episoden.

Teateret i Hanover, hvor Goecke har vært ansatt siden 2019, sa etter hendelsen at han hadde gjort stor skade på teaterets rykte.

Leander Haussmann, en anerkjent film- og teatersjef fortalte NDR at det var snakk om en kollega som hadde «snublet over sin egenoppfatning av hvor viktig han var».

– Vi er en menneskelig, moralsk institusjon, vi gjør ikke slik. Selv ikke i kunstens navn, og han får ingen støtte fra meg.

Politiet undersøker nå hendelsen, og har snakket med vitner til hendelsen for å avgjøre videre tiltak.