Bali skal begynne med ordensregler for turister

Ordensreglene, som skal deles ut til turister ved ankomst og festes i passet deres, ramser opp 16 regler som tar sikte på å bevare Balis kultur, miljø og sikkerhet. Å bryte reglene kan får juridiske konsekvenser.

Reglene kommer etter flere skandaler der utlendinger som besøker øya, ikke respekterer den lokale kulturen. For eksempel trodde to russiske bloggere at det var et godt påfunn å kle seg naken på hellige steder, og en tysk kvinne avbrøt en tempelseremoni ved å løpe inn uten klær.

Ber turister kle seg ordentlig

Turister oppfordres til å kle seg sømmelig, vise respekt når de besøker templer og religiøse symboler, bruke den lokale valutaen, og følge lokale skikker.

De bes også om å følge trafikkreglene i landet, unngå narkotika- og alkoholmisbruk, kun bruke godkjente guider og overnattingssteder, og avstå fra å jobbe eller drive ulovlig virksomhet.

Det har vært økt misnøye blant den balinesiske lokalbefolkningen den siste tiden over utlendinger som ignorerer trafikkreglene og jobber fra øya digitalt uten å ha riktig visum.

En advarsel

De nye reglene forbyr også turister å gå inn i hellige områder i templer med mindre de har på seg tradisjonelle balinesiske klær eller ber. Det er også forbudt å klarte i hellige trær, eller drive vanhelligelse av templer, religiøse symboler eller hellige gjenstander, inkludert å ta nakenbilder.

Turister advares også mot å bruke vulgært språk, oppføre seg frekt, lage støy eller opptre aggressivt mot myndigheter, lokalbefolkningen eller andre turister.

Mens hinduene utgjør en minoritet i Indonesia som helhet, er de i solid flertall på Bali, hvor rundt 90 prosent av balineserne er hinduer.