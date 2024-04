«Bajs»-trøbbel for det svenske forsvaret

TRØBBEL: Bæsjende gjess skaper trøbbel for det svenske forsvaret. TV 2 understreker at gjessene på bildet ikke har noe med «bæsjeskandalen» å gjøre. Illustrasjonsfoto: Ørn E. Borgen / NTB

30 gjess med løs mage skaper nå et sikkerhetsproblem for svenskene.

Ved militæranlegget Älvsborgs i Gøteborg i Sverige har de nå støtt på et illeluktende problem.

De plages nemlig av at rundt 30 gjess legger igjen «betydelige mengder bæsj» på garnisonen.

– Ignorerer alle skremselsforsøk

Ifølge det svenske forsvaret skaper gjessene store problemer for militæret, da personalet risikerer å få i seg avføringen ved fysisk aktivitet på gressflatene.

Det skriver flere svenske medier, deriblant Aftonbladet.

Flere ganger om dagen gjøres det forsøk på å skremme gjessene. Men de har funnet seg til rette på gressmatten, og foretrekker militær grunn som sitt toalett.

– De ignorerer alle skremselsforsøk, skriver Forsvaret.

De har nå søkt til Länsstyrelsen, tilsvarende kommune eller fylkeskommune i Norge, om å iverksette en jakt på gjessene for å få bukt med problemet.

När Putin står vid vår tröskel så kanske Försvarsmaktens behov skulle gå före fyrkantig byråkrati. Det här är ytterligare ett exempel i raden där länsstyrelsen och andra lokala bestämmelser försvårar för Försvarsmaktens verksamhet. Fullständig tankevurpa. pic.twitter.com/tPxaohY78n — Muharrem Demirok (@MuharremDemirok) April 21, 2024

Får nei

Men Länsstyrelsen sier nei. De mener verken at avføringen til fuglene utgjør en risiko for folkehelsen eller sikkerheten.

Det får flere til å reagere. Blant annet Centerpartiets partileder Muharrem Demirok.

– Når Putin står på dørkarmen vår, så burde kanskje Forsvarets behov gå foran et firkantet byråkrati. Det her er nok et eksempel der Länsstyrelsen og andre lokale bestemmelser gjør det vanskeligere for Forsvaret å operere, skriver han på X.