Bailey var savnet i 36 timer – så ringte det på døra

DING-DONG: Midt på natten ble Lorretta Hyde vekket av en uventet gjest. Foto: Animal Rescue League of El Paso.

Omplasseringshunden Bailey har hatt et tøft liv. Hun har tilbragt store deler av livet hos ulike dyrevernsorganisasjoner i Texas, i håp om å bli adoptert. Bailey er en vennlig, men energisk hund, nesten på grensen til hyperaktiv. I tillegg har hun en tendens til å stikke av, noe som har skremt mange potensielle adoptivforeldre.

Det siste året har hunden tilbragt hos Animal Rescue League, hvor drømmen om et adoptivhjem endelig ble virkelighet. For tre måneder siden ble hun adoptert, men gleden ble kortvarig.

Bailey kom seg ut av buret sitt og ødela et kunstverk i hjemmet til den nye eieren, som leverte henne tilbake til Animal Rescue League.

En måned senere ble hun adoptert på nytt, denne gangen av en eier som har lang erfaring med krevende omplasseringshunder.

TØFT LIV: Bailey har tilbragt store deler av livet hos ulike dyrevernsorganisasjoner. Foto: Animal Rescue League of El Paso

Det virket som om Bailey endelig kunne falle til ro, men den gang ei: for kort tid siden stakk Bailey av, til eierens store fortvilelse. Ifølge lokalkanalen KFOX14 forsøkte han å følge etter henne både til fots og i bil, uten hell.

Omfattende leteaksjon

Han kontaktet derfor Animal Rescue League, som med sine 33.000 følgere på Facebook sendte ut en etterlysning:

– Hun er veldig vennlig. Hvis du ser henne eller finner henne, vær så snill og ringe oss umiddelbart, skrev Animal Rescue League i et innlegg på sine Facebook-sider.

En omfattende leteaksjon ble satt i gang, men til ingen nytte. Tre ganger ringte noen inn for å fortelle at de hadde sett Bailey, men innen Animal Rescue League rakk å komme til stedet, var hunden borte. Eieren hennes fryktet at hun ville bli påkjørt, angrepet eller forville seg ut i Texas-ørkenen.

Vekket av app

36 timer etter at Bailey forsvant, fikk de ansatte ved Dyrebeskyttelsen et varsel på telefonen: Det var midt på natta, og noen ringte på døra til dyrevernsorganisasjonen.

Loretta Hyde, som er leder for Animal Rescue League, avfeide det først som en drøm. Klokka var 01.15, og ingen var innom så sent. Så kom enda et varsel på telefonen, før en robotstemme fra appen avfeide enhver tvil: «Det er noen utenfor døren din».

Irritert over å ha blitt vekket, åpnet Hyde ringeklokke-appen. Via denne har hun blant annet tilgang til kameraet utenfor døra, som viste to store øyne som lyste i mørket. Hyde har snakket med Washington Post, og sier hun først ikke trodde sine egne øyne:

– Herregud, er det Bailey?!, utbrøt dyrevernssjefen.

Via appen kan Hyde også snakke gjennom ringeklokken, og da hun sa navnet «Bailey» svarte hunden med å klynke og skrape på døra. De ansatte hev seg inn i bilen og kom seg til dyrehjemmet, samtidig som de snakket med Bailey via appen for å forhindre at hun stakk av på nytt.

Utrolig reise

Da de endelig kom frem ble de møtt av en overlykkelig hund, som ikke kunne vente med å komme inn i sitt gamle hjem. Etter en god matbit fikk hunden hvile, og dagen etter tok Hyde kontakt med Baileys eier.

Etter at eieren fikk en skjennepreken fra Hyde, ble de enige om at han fra nå av skal bruke en GPS-sporer på halsbåndet til hunden.

– Vi er bare glad for at hun klarte å krysse alle disse supertrafikerte gatene uten å bli påkjørt. Hun er gatesmart, sier Hyde.

LYKKELIG SLUTT: Bailey er nå gjenforent med eieren, etter å ha funnet tilbake til sitt gamle hjem. Foto: Animal Rescue League of El Paso

Baileys reise fra eierens hjem til dyrevernsorganisasjonen var drøyt 16 kilometer. På veien krysset hun både den mest trafikkerte veien i El Paso, så vel som motorveien Interstate 10.

– Hun bodde hos oss så lenge at dette var hennes hjem. Hun følte seg trygg her. Da hun kom seg løs ønsket hun å komme seg hjem, skriver Animal Rescue League på Facebook.