Baby reddet ut av magen til sin drepte mor i Gaza

To dager gamle Sabreen kom til verden noen minutter etter at hennes mor forlot den.

Et israelsk angrep mot Rafah sør på Gazastripen tok livet av moren lørdag. Ved det kuwaitiske sykehuset skjønte helsearbeidere at hun var gravid, og i all hast utførte de et keisersnitt.

Med et nødskrik reddet de livet til lille Sabreen, 30 uker etter unnfangelsen.

Noen timer etter at moren hennes ble drept, lå hun i en inkubator med altfor stor bleie.

– Dette barnet burde fortsatt ha vært i mors mage, men det ble røvet fra henne, sier lege Mohammad Salameh.

Situasjonen er fortsatt kritisk, men det går stadig bedre med henne, ifølge legen.

KRITISK: Situasjonen er fortsatt kritisk for lille Sabreen. Foto: Mohammad Jahjouh / AP / NTB

Drept familie

I angrepet ble også hennes far og fire år gamle søster drept. Det samme var tilfellet for 17 andre barn som ble drept i Rafah natt til søndag, ifølge sykehusene i området.

Selv om den varslede bakkeinvasjonen av Rafah har latt vente på seg, gjennomfører israelske styrker angrep mot mål i byen nærmest daglig.

På sykehuset ligger Sabreen med en merkelapp om brystet: «Barnet til martyr Sabreen al-Sakani». Jentas farmor lover å ta godt vare på henne.

– Velkommen til henne. Hun er datteren til min kjære sønn. Jeg vil ta vare på henne. Hun er min elskede, sier farmoren, som nettopp har mistet en sønn, svigerdatter og et barnebarn.

Skyhøy pris for barna

Krigen mellom Israel og Hamas har nå pågått i over seks måneder. Ifølge helsemyndighetene på Gazastripen har over 34.000 palestinere blitt drept, og minst to av tre av de drepte var kvinner og barn.

Over halvparten av Gazastripens befolkning på 2,3 millioner mennesker har søkt tilflukt i Rafah.

Regjeringen i Israel ønsker å gjennomføre en større militæroperasjon i Rafah for å knuse Hamas-regimet på Gazastripen, men både USA og en lang rekke andre land advarer mot dette. De frykter at en slik operasjon vil gjøre forholdene for sivilbefolkningen enda mye verre.