Baby døde på asylmottak - dødsfallet skal granskes

BRUSSEL (TV 2): En tre måneder gammel baby døde på et overfylt asylmottak i Nederland natt til onsdag. Forholdene på asylmottaket beskrives som umenneskelige.

BABY DØDE: På dette overfylte mottakssenteret i byen Ter Apel i Nederland døde natt til onsdag en baby. Dødsfallet granskes. Foto: RAMON VAN FLYMEN/ANP / AFP) / Netherlands OUT

Helsemyndighetene etterforsker omstendighetene rundt dødsfallet, som skjedde i byen Ter Apel nord-øst i Nederland. I en uttalelse skriver landets helsetilsyn at de har få informasjoner om dødsfallet.

– Vi undersøker alle forhold som kan ha spilt en rolle for at babyen døde.

IKKE PLASS: Forholdene beskrives som umenneskelige på mottakssenteret for asylsøkere i Ter Apel. Rundt 700 personer har de siste dagene måtte sove utendørs. Foto: RAMON VAN FLYMEN/ANP / AFP) / Netherlands OUT

Det inkluderer den medisinske årsaken til dødsfallet, om babyen allerede hadde fått behandling, og forholdene på senteret.

– Dessverre, medisinsk behandling hjalp ikke, skriver helsetilsynet.

– Umenneskelig

EU-kommisjonen har bedt om en granskning av forholdene på asylmottaket, Babyen døde i en idrettshall, som er tatt i bruk som et krisesenter for asylsøkere. Den siste tiden skal rundt 700 asylsøkere ha sovet utenfor mottaket, fordi det ikke har vært plass innendørs. Mange av asylsøkerne kommer fra Afghanistan, Syria og ulike land i Afrika.

Leger uten Grenser, som vanligvis reiser til katastrofeområder, rykket torsdag ut til asylmottaket for å gi helsehjelp.

– Boforholdene er umenneskelige og må forbedres umiddelbart, skriver Leger uten grenser på Twitter.

Mottakskrisen i Nederland faller sammen med boligmangel i landet. Myndighetene har forsøkt å flytte asylsøkere fra Ter Apel til andre mindre byer.

Både i Ter Apel og i den lille byen Albergen, har det vært demonstrasjoner mot å ta imot asylsøkere.

ASYLSØKERE: Mange av asylsøkerne som kommer til landets hovedmottakssenter i Ter Apel har flyktet fra Afghanistan eller Syria. ) Foto: Peter Dejong/AP

Ordføreren i Groningen, Koen Schuiling har bedt andre kommuner hjelpe til med å ta imot flyktninger, i den kritiske situasjonen for det nederlandske asylsystemet.

– Vi har nådd et trist nivå i landet vårt, sier Schuiling.

Regjeringen i midten av august saksøkt av den nederlandske Flyktninghjepen (VluchtelingenWerk Nederland) for umenneskelige forhold på landets asylsentere.

– Mottakssenterne er uegnet til å bo i. De mangler det mest grunnleggende, som rett til privatliv, rene sanitæranlegg, senger, nok mat og ly mot dårlig vær.

Saken kommer opp for retten i Haag 15.september.

Etter babydødsfallet har TV-kanalen NOS snakket med folk på mottaket som forteller om svært vanskelige forhold, både sanitært og sikkerhetsmessig.

Også i Belgia har pågangen av asylsøkere vært stor gjennom sommeren. Ved landets største mottakssenter i sentrum av Brussel har asylsøkere sovet på gata, fordi senteret er fullt. Situasjonen rundt senteret har vært kaotisk, og naboer har klaget. Denne uken måtte politiet gripe inn for å roe ned situasjonen. De ansatte gikk til en times spontan streik i protest mot arbeidsforholdene. Den belgiske regjeringen har nå flyttet en del av oppgavene til asylsenteret, for å frigjøre tid for de ansatte til å ta imot asylsøknader.

Rekordmange over kanalen

Natt til mandag denne uken forsøkte 1295 migranter å krysse Den engelske kanalen på ett døgn.Aldri før har så mange forsøkt å ta sjøveien til Storbritannia på kun et døgn.



Ifølge britiske myndigheter har 22670 flyktninger og migranter lykkes med å krysse kanalen hittil i år. Det er nesten dobbelt så mange som på samme tid i fjor.