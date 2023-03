Baby døde av fentanyl-overdose i Airbnb-feriehus

Sensommeren 2021 hadde ekteparet Lydie og Boris Lavenir, fra Guadeloupe i Karibia, leid et idyllisk feriehus i Wellington, Florida, gjennom den globale utleietjenesten Airbnb, for seg og sine fem barn.

Men familieferien skulle ende i en hjerteskjærende tragedie.

Yngstedatteren Enora, på 19 måneder, skulle aldri våkne opp fra morgenluren.

Hun har, ifølge obduksjonsrapporten, omkommet av en dødelig dose av det syntetiske opioidet fentanyl, skriver Washington Post, som har sett obduksjonsrapporten.

– Familien er knust. Du kommer aldri over ditt barns død. Aldri, sier advokat Thomas Scolaro til TV 2 på vegne av familien.

FLOKKEN: Mamma Lydie med sine fem barn. Enora helt til høyre i bildet. Foto: Privat / Familien Lavenir

Var blå i ansiktet

Da moren fant Enora i sengen var hun blå i ansiktet og frådet fra munnen. Foreldrene ringte den amerikanske nødsentralen 911 umiddelbart etter at de fant datteren livløs, men da var det dessverre for sent.

Den lille jentas liv sto ikke til å redde.

Foreldrene ble raskt etterforsket av det lokale politiet, men ble etter hvert sjekket ut av saken. Det ble ikke funnet spor av fentanyl hverken på dem eller i familiens eiendeler.

FAMILIENS ADVOKAT: Lavenir-familiens advokat, Thomas Scolaro, uttaler seg til TV 2 på vegne av familien. Foto: Leesfield

Også tidligere leietakere av Airbnb-leiligheten er blitt etterforsket av politiet, og det er kommet frem at kort tid før familien Lavenir leide huset, ble det avholdt en fest, der kokain var brukt av flere av festdeltakerne.

Saksøker Airbnb

Nå saksøker familien Lavenir utleietjenesten Airbnb, samt utleier, for grov forsømmelse, med døden til følge.



Til TV 2 forteller familiens advokat, Thomas Scolaro, bakgrunnen for familiens søksmål.

– Airbnb og utleier reklamerer begge med at deres eiendommer er trygge, sikre og hygieniske. Når man har en forretningsmodell der man leier ut eiendom som både fungerer som et sted for fest der dop kan forekomme, og et sted der familier samles, har man en plikt til å forsikre seg om at eiendommen er vasket fri for dop, slik at det blir trygt for familier og barn.

Advokat Scolaro forteller videre at familien Lavenir nettopp valgte Wellington-huset fordi de ble fortalt at det skulle være et trygt og sikkert sted for en barnefamilie å bo.

– Nå føler de seg ført bak lyset. De føler at de er blitt løyet til, og at denne type industri er nødt til å rette økt fokus på tiltak som gjør det tryggere for familier og barn.

Ifølge advokat Scolaro hadde familien Lavenir aldri hørt om fentanyl, som opprinnelig var et medisinsk preparat som ble fremstilt i 1960.

PROFESSOR: Johan Ræder er professor ved avdeling for anestesiologi og intensivmedisin ved Universitetet i Oslo. Foto: UiO

Økende overdose-dødsfall av fentanyl

Professor Johan Ræder, ved avdeling for anestesiologi og intensivmedisin ved Universitetet i Oslo, forklarer at fentanyl er et syntetisk fremstilt morfinlignende stoff, et opioid, som opprinnelig ble oppfunnet og fremstilt av legemiddelselskapet Janssen i Belgia til bruk under generell anestesi – også kjent som narkose.

– Som alle morfinlignende stoffer har det kraftig smertestillende effekt, og dosen kan justeres oppover, nærmest ubegrenset, slik at man kan dempe og nærmest «slå ut» den aller sterkeste smerte.

Ræder forklarer videre at den økende trenden av overdoser skyldes overveiende illegalt fremstilt fentanyl, blant annet fra Mexico.

SOLSTRÅLE: Lille Enora var familien Lavenirs øyesten. Foto: Privat / Familien Lavenir

– Det er blitt et kjempeproblem i USA, hittil lite i Norge. I USA er illegalt fentanyl-pulver et meget stort problem og finnes i mange misbruksmiljøer, som resulterer i svært mange overdoser per år. I Norge er foreløpig dette svært sjeldent, men potensielt meget skummelt og farlig.

– Er det mulig at en baby kan ha fått i seg fentanyl, ved at det ligger rester igjen på overflater eller lignende?

– Medisinsk fentanyl finnes som injeksjonsvæske, sugetabletter, nesepray og i depotplaster på huden. Det er lite sannsynlig at et barn kan ha fått i seg nesepray (forseglet flaske m/dose-spray tut) eller injeksjonsvæske fra ampuller, mener professor Ræder.

Derimot, når det gjelder illegalt fentanyl i form av hvitt pulver, stiller saken seg annerledes.

– Her kan noen få hvite korn, eventuelt oppløst i litt vann, være dødelig, sier professor Ræder til TV 2.

Mener det ikke finnes annen kilde

Til tross for at etterforskningen ikke kan stadfeste hvor fentanylen Enora har fått i seg kom fra, er familien fast bestemt på å saksøke både utleietjenesten Airbnb og eieren av huset familien leide.

– Vi kan bevise, rettsmedisinsk, at det kommer fra huset. Effekten av inntak av fentanyl, og da spesielt hos mindreårige, gir utslag svært raskt. Det er ikke snakk om timer eller dager. Enora forlot aldri huset etter at familien flyttet inn. Det finnes rett og slett ingen annen kilde.

– Noen må stå til ansvar for Enoras død, sier advokat Scolaro til TV 2.

SORG: Enora med storesøsteren sin. Familien hadde til sammen fem barn. Foto: Privat / Familien Lavenir

– Et tomrom i hjertene deres

På spørsmål om hvordan det går med familien i dag, svarer advokaten at til tross for at de fremdeles er i dyp sjokk, og ikke har klart å ta innover seg at den lille datteren deres er borte for alltid, står de sammen i sorgen og er til god støtte for hverandre.

– Jeg har dessverre representert familier som Lavenir-familien i over 25 år, og den uutholdelige sorgen er universell. Heldigvis har de et sterkt ekteskap, og fantastiske barn, som har gjort at de er sterkere sammen enn noen gang før.

Men tapet av datteren er åpenbart noe de aldri kommer til å komme over, ifølge advokaten.

– Det er et tomrom i hjertet deres, som bare foreldre som har mistet et barn kan forstå. Det er en vond og smertefull følelse, som aldri kommer til å forsvinne. Tiden leger ikke alle sår, er jeg redd.

PÅ PAPPAS ARM: Lille Enora sammen med faren Boris Lavenir. Foto: Privat / Familien Lavenir

Utleietjenesten Airbnb har ikke ønsket å kommentere påstandene om at fentanylen som drepte Enora Lavenir, kom fra huset de sto som utleiepart for.

De sender likevel sine kondolanser til Lavenir-familien, i en uttalelse til Washington Post.

«Våre hjerter går ut til Lavenir-familien, og deres kjære, for deres hjerteskjærende tap».