Baby død og flere forgiftet av fentanyl i barnehage

FENTANYL: To barn ble hardt skadd og ett barn døde etter å ha kommet i kontakt med det narkotiske stoffet fentanyl i en barnehage i New York. Bilder viser en type pille som inneholder fentanyl. Foto: Don Emmert / AFP

En ett år gammel gutt har dødd og to andre småbarn har blitt skadd som følge av at det farlige opiodet dukket opp i en barnehage i New York.

Det var på fredag at politiet ble kontaktet om at tre småbarn trengte akutt helsehjelp som følge av mulig overdose i en barnehage i New York, USA.

Barna hadde kommet i kontakt med stoffet fentanyl. De tre barna ble fraktet til sykehus med alvorlige skader, hvorav ett av barna mistet livet, skriver avisen Washington Post. Barna er mellom åtte måneder og to år gamle.

Tirsdag opplyser politiet at det har blitt gjort funn av en blokk med fentanyl på to kilo i den aktuelle barnehagen. Blokken, som var på størrelse med en murstein, ble funnet oppå en haug med lekematter.

Politiet har også gjort funn av flere maskiner som blir brukt til å presse og pakke narkotika.



Barnehageansatt siktet

En mann og en kvinne er pågrepet og siktet for hendelsen. Begge de siktede har tilknytning til den aktuelle barnehagen. Barnehagen er en såkalt «hjemmebarnehage», og begge de siktede var registrert på adressen.

Mannen og kvinnen hevder å ikke å ha visst noe om det narkotiske stoffet som ble funnet i barnehagen. Ifølge avisen var det den siktede kvinnen som først meldte ifra til politiet.

Risikerer livsstid

På en pressekonferanse tirsdag opplyser politisjef Damian Williams at de siktede skal ha forsøkt å dekke over det som hadde skjedd. En av de ansatte ved barnehagen forsøkte også å rømme fra stedet.

– De siktede drev en narkotikaoperasjon fra en barnehage. Dette er en tragedie, og hjertet mitt er knust på vegne av barna og deres familier, sier politisjef Williams under pressekonferansen tirsdag.

Den siktede mannen og kvinnen sitter for øyeblikket i varetekt. Begge to er siktet for å distribuere narkotika med døden til følge. De føderale anklagene har en minstestraff på 20 år og en makstid på livstid.