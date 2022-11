Azadah ble nektet adgang til stadion

Med en T-skjorte med påtrykket «Kvinner, liv, frihet» og bærende på det iranske flagget med påskriften «Befri Iran», blir Azadah stemplet som en lovbryter.

– Jeg ble nettopp stanset av politiet! Jeg tror de har et problem med frihet og menneskerettigheter, sier hun til TV 2.

AKTIVISTER: Denne iraneren gir tydelig beskjed om hva han mener om Iran. Foto: Pål Schaathun/TV 2

Azadah er en av mange som i forbindelse med VM-kampen mellom Iran og Wales ønsket å uttrykke sin misnøye med det iranske regimet og støtte det iranske folk i sin kamp mot undertrykkelse.

Det endte med fullt munnhuggeri mellom regimekritikere og regimetro utenfor stadion. Sistnevnte hadde det qatarske sikkerhetspolitiet på sin side. Azadah ble tvunget til å gi fra seg flagget og T-skjorten, før hun fikk komme inn på stadion.

Sang ikke egen nasjonalsang

Det iranske landslaget hadde i regi av egen aktivisme gitt motivasjon til regimekritikere.

Før deres første kamp i VM, da mot England, nektet de iranske landslagspillerne å synge sin egen nasjonalsang. Det som en protest mot regimet i hjemlandet.

Internasjonalt ble spillerne hyllet for sitt mot, mens det iranske regimet svarte med sensur.

Før dagens møte med Wales sang derimot spillerne til dels med på nasjonalsangen, mens fans gråt på tribunen.

Teksten i Irans nasjonalsang hyller regimet og revolusjonen i 1979, der blant annet kvinners rettigheter ble kraftig innskrenket.

Iran brøt imidlertid ut i jubel da de slo Wales.

– Jeg må bare si takk til spillerne våre. De var brilliante. De fortjener all oppmerksomhet og respekt, sier Irans landslagstrener Carlos Queiroz og hadde følgende beskjed til det iranske folket:

– Vi gjorde dette for dem. Eneste grunnen til at vi er her, er for å spille for fansen.

Som i en spionfilm

TV 2s reporter i Qatar, Bent Skjærstad, beskriver en anspent situasjon da regimekritikere og de regimetro gikk ansikt til ansikt utenfor fotballstadion i dag.

– Det ble et realt munnhuggeri. Supportere som hadde slagord og synlige rekvisitter mot regimet ble stanset i sikkerhetskontrollen. De fikk ikke komme inn på stadion før de tok av seg T-skjorter og andre effekter med slagord på.

Som i en spionfilm forsøkte enkelte å lure sikkerhetskontrollen ved å kamuflere klær og rekvisitter som politiet ville beslaglegge. Noen lyktes, men andre ble brutalt stanset.

– Like forbi sikkerhetskontrollen ble en kvinne stanset fordi hun brukte en T-skjorte med navnet Amini skrevet på. Det er som kjent navnet på den 22 år gamle kurdiske kvinnen som døde i moralpolitiets varetekt 16. september. Hendelsen som ble starten på de massive demonstrasjonene vi har sett i Iran siden, forteller Skjærstad og konstaterer:

KAMUFLERER: Mange iranske fans som ønsket å protestere mot regimet i hjemlandet ble stanset av sikkerhetsvakter på vei inn til Ahmed bin Ali stadion. Men noen klarte å smugle med seg både flagg og T-skjorter. Foto: Pål Schaathun/TV 2

– Og hva skjedde med kvinnen? Jo, hun ble tvunget til å ta av seg skjorten.

Farshid lyktes derimot med å smugle inn sitt protestskilt og var strålende fornøyd med det.

SMUGLET INN: Farshid klarte å smugle inn sitt protestskilt på stadion. Foto: Pål Schaathun/TV 2

– Iran kan ha sendt fly med regimetro hit

I motsetning til kampen mellom Iran og England, møtte det i dag opp en stor andel mennesker som støtter det iranske regimet. For flere fremstår dette suspekt.

– Aktivister vi har snakket med, mener at regimet har fylt opp fly og sendt supportere til Qatar for å vise seg på tribunen. Det i et forsøk på å overskygge motstanden fra dem som kritiserer regimet, sier Skjærstad.

STØTTER REGIMET: Denne gjengen var klar i sin støtte til regimet. Noen setter dog spørsmålstegn ved deres ankomst til mesterskapet. Foto: Pål Schaathun/TV 2

Det faktum at det iranske landslaget i dag sang med til egen nasjonalsang, er nok langt fra tilfeldig. For mens en rekke landslag har valgt å ikke bruke kapteinsbind med støttebudskap til homofiles rettigheter, i frykt for sportslige konsekvenser, risikerer iranske spillere langt mer enn gule kort for å utøve aktivisme.

– Spillerne har nok fått klar og tydelig beskjed hjemmefra om at dette skal de gjøre. Dette er personer som skal tilbake til Iran etter VM. Hvis ikke de hadde sunget med i dagens kamp heller, opplever de nok fort konsekvenser når de returnerer til Iran, slår TVs reporter fast.

KLARE ORDRE: Politiet i Qatar har klare ordre om hva de skal og ikke skal tillate. FIfa overkjørte derimot nylig en regel. Foto: Pål Schaathun/TV 2

– Qatar nekter politiske ytringer

Aktivisme i forbindelse med mesterskapet virker definitivt ikke å ha kommet overraskende på myndighetene i Qatar. De gjør når alt i sin makt for at mesterskapet ikke skal bli en politisk scene.

– Vi ser at sikkerhetsvaktene utenfor stadion vet forskjellen på symboler. Mange iranere gikk med et løvesymbol, som før den islamske revolusjonen i 1979 ble brukt som symbol i det iranske flagget. Iran fikk deretter et nytt flagg med et nytt symbol i 1980, og det var tillatt. Flagg med løvesymbol ble konfiskert umiddelbart, rapporterer Skjærstad.

Noen politiske ytringer har derimot myndighetene i Qatar blitt tvunget til å tillate. Fifa slo nylig fast at regnbueflagg og gjenstander med regnbuefargene ikke skal konfiskeres fra supportere.

– Regnbuefargene slapp gjennom sikkerhetskontrollen i dag, men andre politiske ytringer blir fremdeles effektivt stanset, konstaterer Bent Skjærstad.

Kampen endte 2-0 til Iran.

Demonstrasjonene fortsetter

I Iran skal flere demonstranter være drept og såret etter at iranske sikkerhetsstyrker åpnet ild etter fredagsbønnen sør i landet fredag, ifølge en organisasjon.

Det er denne uken blitt oppfordret til landsomfattende demonstrasjoner i solidaritet med de kurdiske områdene, som sammen med Sistan-Balukistan har vært åsted for noen av de hardeste gjengjeldelsene fra det iranske regimet etter landets protestbølge.