Aysel tok et uvanlig grep i ruinene: «Hjelp meg!»

I Tyrkia brukes sosiale medier for å bli reddet ut av ruinene.

«Vær så snill, hjelp oss! Vi er under ruinene. Adressen er… »

Etter det store jordskjelvet i Tyrkia, florerer setninger som dette på sosiale medier i Tyrkia.

Mange overlevende har tatt selfies av seg selv begravet i ruinene og lagt bildene ut på Twitter for å be om hjelp.

Disse meldingene blir retweetet tusenvis av ganger. De sprer seg også videre til andre sosiale medier som Facebook og WhatsApp.

Millioner av visninger

En av Twitter-brukerne er Aysel. Hun tok en selfie av seg selv og skrev bare «Redd meg».

Selve tweeten fikk tolv millioner visninger. I tillegg ble den retweetet 21.000 ganger.

«Hold ut, vi kommer dit», skriver mange.

Hun får også respons fra den kjente hjelpeorganisasjonen, AHBAP.

Det er ikke kjent om hjelpen har nådd fram.

En annen som har brukt sosiale medier for å få hjelp, er en ung mann som havnet i ruinene sammen med familien sin.

Med gråtende stemme ber han om hjelp og sier adressen sin.

«Vær så snill. De som ser denne videoen, kom hit og hjelp oss», sier han i videoen.

En annen video viser en mann som er sammen med en eldre mann og et barn som er skadet.

«Vær så snill, hjelp oss! Nå er vi i ruinene. Vær så snill, kom hit og redd oss. Adressen er... », sier mannen med en dyster stemme.

ACİL YARDIM LÜTFEN

iskenderun / hatay mustafa kemal mahallesi 549. sokak no:14 pic.twitter.com/4i7Mj9t3Q0 — ATAKIZ (@ATAISIK_) February 6, 2023

Èn av retweetene av den videoen fikk mer enn tre millioner visninger.

Reddet

«Jeg er også i ruinene, hjelp meg» skriver en annen mann. Etter at han ble reddet ut, tvitret han en gang til:

«Jeg er blitt reddet, men faren, moren og søsteren min ligger fremdeles i ruinene. Jeg kan ikke tak i noen. Vær så snill, hjelp meg», skriver han videre.

Etter de innleggene kom redningsmannskaper, naboer, venner og slektninger til stedet for å hjelpe.

Fikk hjelp

Hvor mange som har blitt reddet ut, er usikkert. Det er heller ikke mulig for TV 2 å uavhengig verifisere historiene som deles på denne måten.

Overlevende bruker også sosiale medier for å melde at de har blitt reddet.

«Jeg er ute og er i live» står det i en melding som en twitter-bruker har lagt ut etter å ha blitt reddet ut fra ruinene.

Den tweeten fikk 7.3 millioner visninger. Mange jublet over å se mannen i live.

Flere har også lagt ut skjermbilder av samtaler med familiene sine, som har blitt fanget i de sammenraste bygningene. En av dem er en kvinne som utvekslet meldinger med moren.

I samtalen forteller moren at hun og mannen hennes er i ruinene.

– Vi elsker deg, skriver moren, og forsetter:

– Vi er så kalde. Skapet falt ned på faren din, og jeg er under veggen. Jeg kan ikke føle beinet mitt lenger. Jeg fryser nå.

Etter denne samtalen viser skjermbildet at datterens meldinger ikke ble levert til moren.

Kritikk

Det er også mange som har kommet med kritikk av evakueringsarbeidet på sosiale medier. Flere er opprørte over at evakueringsarbeidet gikk langsomt og at det ikke har vært nok redningsmannskaper.

Mange sammenligner jordskjelvet med jordskjelv-katastrofen i 1999. som rammet Istanbul hardt.

Det jordskjelvet hadde en styrke på 7,8 og 17.480 mistet livet.

«For 24 år siden ropte overlevende «Er det noen som hører meg» inne fra ruinene. Nå legger overlevende ut twittermeldinger som sier «Jeg er i ruinene.» Teknologien har utviklet seg, men skjebnen vår er den samme», skriver en twitter-bruker.

Kamp mot klokken

Et ukjent antall mennesker er døde i jordskjelvkatastrofen som rammet Tyrkia og Syria mandag. Fremdeles er mange innesperret i ruinene, og for redningsmannskapene er det en kamp mot klokken å få dem ut de som fortsatt er i live.

Tyrkiske TRT world melder at 9698 frivillige og profesjonelle redningsarbeidere er i arbeid. 216 redningskjøretøy har rykket til de jordskjelvrammede områdene, og et enormt nødapparat er iverksatt.