Avtalte sexmøte med gutt (15) – ble møtt av noe helt annet

En mann i 40-årene fra Nederland trodde han skulle møte en 15 år gammel gutt for å ha sex. Men på det avtalte stedet ble han møtt av såkalte «pedojegere».

Saken mot en mann i 40-årene ble avsluttet i den nederlandske retten mandag formiddag.

Den dreier seg om en hendelse fra 2020, der mannen hadde chattet med en 15-åring på et nettsted, og skulle møte ham ved en dyrepark for å ha sex.

På parkeringsplassen ved dyrehagen, der han trodde han skulle møte en ung gutt ved 21-tiden, ble han i stedet konfrontert av fem menn som gikk ut av en bil.

RØMTE: Mannen rømte da han skjønte at det ikke var en 15-åring han skulle møte. Foto: Federico Parra / AFP / ILLUSTRASJON

Han sa i straffeutmålingen at de hadde med seg et skytevåpen, ifølge den nederlandske avisen Gelderlander, som omtalte saken først.



– Jeg så en pistol. Det sjokkerte meg, så jeg kjørte vekk, sa han i retten mandag.

De fem mennene fulgte etter ham til adressen hans, ringte politiet og viste dem alle meldingene og bildene mannen hadde sendt til gutten de hadde utgitt seg for å være.

Ville «advare» gutten

Mannen innrømmet overfor dommeren mandag at han hadde sendt seksuelt antydende meldinger, og et bilde av kjønnsorganet sitt til «gutten».



Men han hadde ikke tenkt å ha sex med ham i det hele tatt, sverget han.

Snarere tvert imot.

– Jeg ville bare advare ham om at det han gjorde var farlig. Jeg ville be ham om ikke å gjøre det: å ha sex med eldre menn, sa han i retten.

Mannen hevder også at han trodde «15-åringen» var sønnen til en kollega, som hadde samme navn som profilen på nettet.

MØTTES PÅ NETT: Mannen i 40-årene begynte å chatte med det han trodde var en 15-åring på nett. Foto: Berit Roald / NTB

Aktor kaller historien hans for «usannsynlig».

– Var det ikke slik at du ville ha en sexdate med denne gutten? spurte dommeren, før hun konstaterte:

– For det ser nemlig slik ut.

Hun pekte blant annet på meldinger der mannen sier «hvor spent han er».

Mannen nekter for at han ville ha sex med gutten.

Samtidig hevder han at han ved et uhell sendte bildet av kjønnsorganet sitt.

– Jeg burde aldri ha gjort det, jeg har vært veldig dum, sa han.

Hundre timer med samfunnstjeneste

Mandag møtte han i retten for å motta dommen for hendelsen.

Gitt meldingene mannen sendte til «gutten», og bildene han sendte, tror ikke retten på historien om at han ønsket å advare gutten.

Retten mener at mannen var klar over hva som skulle skje – at han skulle ha sex med «gutten».

– Jeg vil aldri gjøre det igjen. Men det var aldri min intensjon å ha sex, hevdet mannen på sin side.

VILLE ADVARE: Mannen sier han ville advare gutten han snakket med på nettet. Foto: Dominic Lipinski

Retten dømmer ham uansett for å ha snakket seksuelt med, og digitalt «groomet» et barn.

Statsadvokatens dom krevde samfunnsstraff på 100 timer og tre ukers betinget fengsel, med en prøvetid på tre år.