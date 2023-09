Avslutter med jubel og sang

74-åringens tredagers reise til britenes naboer i sør har vært en høytidelig og staselig affære med tid til både diplomati og hygge.

Kongen har talt i det franske senatet, besøkt blomstermarkedet i Paris som er oppkalt etter hans avdøde mor dronning Elizabeth II, spist franske delikatesser på Versailles-palasset og til og med fått med seg en suvenir i form av en fotballtrøye fra fotballaget Paris Saint-Germain.

Kong Charles gikk sin egen PSG-trøye av klubbens president, qatarske Nasser Al-Khelaifi. Foto: Bertrand Guay / AP / NTB

Statsbesøket har vært viktig for britenes nye statsoverhode, som har ønsket å styrke forholdet til franskmennene etter brexit, men også har villet få i stand et tettere samarbeid rundt klimaspørsmål – hans livslange lidenskap, som nå også er øverst på den globale politiske agendaen.

Store folkemengder

Reisen skulle opprinnelig finne sted i mars, men ble den gang utsatt som følge av urolighetene rundt president Emmanuel Macrons kontroversielle pensjonsreform. Men selv om turen lenge lot vente på seg, ser det ut som at den har vært en suksess for den nykronede britiske kongen.

Store folkemengder møtte opp med britiske flagg i håp om å få hilse på kongen da han og dronning Camilla ankom Bordeaux fredag, parets siste stoppested før hjemreisen til England.

POPULÆR FYR: Kong Charles hilser på folk som har møtt opp for å ønske ham velkommen til Bordeaux fredag. Snart går turen hans tilbake til England. Foto: Christophe Archambault / AP / NTB

Velkomsten i den franske vinbyen var enda mer munter og entusiastisk enn den kongen og dronningen fikk i hovedstaden Paris. Til tider var det nesten umulig å se kongeparet i havet av jublende mennesker, ifølge AFPs journalister.

Hyllet med sang fra rugby-lag

– Vi liker denne typen begivenheter, hvor vi kan gå og ta bilder, fordi det er sosiale øyeblikk som bringer folk sammen, sier den 20 år gamle studenten Marie til nyhetsbyrået AFP.

– Den politiske kulturen i Frankrike er helt annerledes, men det er det som er interessant også, sier hun.

På vandretur gjennom sentrum av Bordeaux, ble kongeparet også hyllet av Fijis rugbyteam som sang en salme for dem. Sportsstjernene er i byen i anledning verdensmesterskapet i rugby – en sport som har sine røtter i England.

RUGBY: Kong Charles med en rugby-VM-ball i Bourdeaux. Der møtte han blant annet Fijis landslag. Foto: Daniel Leal

En delt historie

Bordeaux er godt plassert for å illustrere poenget som ble hamret inn under kong Charles' statsbesøk, nemlig at Storbritannia og Frankrike i stor grad har en delt historie – både personlig, politisk og kulturelt.

Byen ble en britisk besittelse i 1152, da den fremtidige engelske kongen Henry II giftet seg med Eleanor av Aquitaine, noe som i prinsippet startet tre tiår med engelsk dominans i regionen, fram til slutten av hundreårskrigen i 1453.

Den britiske innflytelsen består: Rundt 39.000 briter bor i dag i Bordeaux, det høyeste antallet i Frankrike.

KONGE OG DRONNING: Kong Charles sammen med sin kone dronning Camilla i Bordeaux fredag. Foto: Christophe Archambault / AP / NTB

Kong Charles tok også turen til den britiske fregatten HMS Iron Duke for å feire forsvarssamarbeidet mellom Nato-allierte Frankrike og Storbritannia.

Ironisk nok er fartøyet oppkalt etter hertugen av Wellington, den britiske kapteinen som beseiret Napoleon i slaget ved Waterloo i Belgia i 1815.

Vinskål i Bordeaux

Men klima fikk også stå i sentrum under kongens besøk til den franske vinregionen. Turen gikk blant annet til forskningssenteret i byen, som har sett på hvordan skoger tilpasser seg klimaendringene.

Senest i fjor herjet det voldsomme skogbranner i den sørvestlige Gironde-regionen, der Bordeaux ligger, som følge av tørke og hetebølger.

Charles har vært en klimaforkjemper i mange år – han har lenge sagt det er nødvendig å takle klimakrisen. Han har tidligere uttrykt forståelse for unge klimaaktivisters frustrasjon over verdensledere.

Kongens franske rundreise avsluttes med en skål på vingården Chateau Smith Haut Lafitte, som vil framstå som en modell for bærekraft i vinindustrien.

Klima i fokus

Torsdag ba Charles om et nytt britisk-fransk samarbeid for klimaet – en slags allianse for bærekraft – som han ønsker skal være del av en bredere innsats for å reparere slitte politiske bånd forårsaket av brexit – britenes exit fra EU.

Da han talte til representantene i det franske senatet onsdag, som den første britiske monarken noensinne, kalte han klimaendringene vår tids «mest eksistensielle utfordring».

Enkelte kommentatorer i Storbritannia har tolket talen som en kritikk av statsminister Rishi Sunak, som denne uken justerte ned den britiske regjeringens løfter om såkalt netto nullutslipp, skriver AFP.

Frankrike-besøket denne uka er Charles' første som konge av Storbritannia. Han overtok tronen etter sin mor dronning Elizabeth da hun døde i fjor høst.