Avslører Trumps blodpriser for å få beskyttelse

Trump-organisasjonen skal ha belastet Secret Service svimlende summer for beskyttelse, viser nye dokumenter.

I HARDT VÆR: Nye dokumenter skal bekrefte at Trump-organisasjonen har belastet Secret Service dyrt for flere tjenester under årene Donald Trump var president. Foto: MANDEL NGAN

Flere amerikanske medier varsler mandag om nye Trump-avsløringer, avdekket i nye dokumenter utgitt av kontrollkomiteen i den amerikanske Kongressen.

Ifølge dokumentene, skal Trump-organisasjonen ha belastet Secret Service voldsomme summer for å være under beskyttelse på sine egne eiendommer under tiden Donald Trump var president i USA.

Dette melder The Washington Post og CNN, som skriver at det er snakk om store beløp på 1,4 millioner dollar over fire år, noe som tilsvarer nesten 15 millioner kroner.

Krever fullt innsyn

Komiteen hevder at Trump i noen tilfeller belastet Secret Service opp mot 1200 dollar per natt, for overnatting til agentene satt til å passe på den tidligere presidenten.

Dette til tross for tidligere påstander fra Trumps selskap om at føderale ansatte ville få bo på eiendommene «gratis», eller «til en pris», skriver CNN.

Secret service har ansvaret for å beskytte USAs presidenter.

Komiteens talskvinne, Carolyn Maloney, uttrykker dyp bekymring for det hun omtaler som Trumps «egne handlinger», og hvordan dette kan ha påvirket økonomien til skattebetalere under hans presidentstyre, noe hun har påpekt i et brev sendt til direktøren i Secret Service.

Maloney sier komiteen har bedt om innsyn i alt av dokumentasjon som omhandler utgiftene Secret Service har brukt i tilknytning til eiendommene til Trump-organisasjonen.

Etterforskes for flere hendelser

Det er ikke første gangen den tidligere presidenten er i hardt vær, og Donald Trump blir for tiden etterforsket på flere områder etter hans fire år som president i USA.

Torsdag varslet panelet som gransker stormingen av Kongressen, at de stevner Trump for å få han til å avgi forklaring i retten, om hva som faktisk skjedde under opptøyene 6. januar.

– Vi må få et vitnemål under ed fra 6. januars hovedperson, sa republikaneren Liz Cheney, som er nestleder i granskningskomiteen i Representantens hus.

Trump er også under etterforskning for å ha tatt med seg klassifiserte dokumenter hjem til hans eiendom Mar-a-Lago, etter funn fra FBI-agenter som ransaket eiendommen tidligere i år.

FBI beslagla rundt 11.000 dokumenter, hvor rundt 100 av dem var merket som graderte.