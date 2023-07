Utad virker Joe Biden tilsynelatende som en rolig eldre mann. Han snakker langsomt, og nærmest hvisker når TV-kameraer og journalister er til stede.

Folk unngår ham

Mange beskriver ham som en bestefar eller eldre onkel, men flere nåværende og tidligere Biden-medarbeidere tegner et annet bilde av presidenten, til magasinet Axios.

De avslører at presidenten har et svært hissig temperament bak lukkede dører.

Et eksempel fikk vi se da presidenten glemte at mikrofonen var på:

Presidenten skal ha en såpass kort lunte at enkelte ansatte i Det hvite hus prøver å unngå å møte på ham alene.

Selv anerkjente, erfarne medarbeidere kan slite med å håndtere det labile humøret hans. Samtidig sies det på spøk at å få kjeft av presidenten er en slags innvielsesseremoni for nyansatte i Det hvite hus.

Ifølge kildene til Axios skal presidenten ha uttalt ting som «Herregud, hvordan i helvete vet du ikke dette?», «faen, ikke tull med meg», og «kom deg for faen ut herfra».

Dette stemmer lite overens med slik Joe Biden framstår utad.

Kan være bevisst

TV 2s USA-ekspert Eirik Bergesen er ikke overrasket over detaljene som kommer frem i saken, og trekker frem Bidens eldste kallenavn «Average Joe».

– Han er en direkte, uakademisk og folkelig fyr. Dette er også årsakene til at Obama, som på flere måter var en kontrast til disse egenskapene, valgte han som visepresident, forklarer Bergesen.



STYRKER BIDEN: TV 2s USA-ekspert mener de nye detaljene kan styrke Bidens posisjon. Foto: Erik Edland / TV 2

– Det amerikanske folk liker disse folkelige egenskapene. Trump er et ekte bevis på det. Han har kommet unna med mange uttalelser, sier Bergesen.

I artikkelen kommer det også fram at noen Biden-medhjelpere mener at presidenten burde vise temperamentet sitt mer fram offentlig for å styrke sin posisjon.

Mange velgere har uttrykt bekymring for at den 80 år gamle presidenten er uengasjert og for gammel for rollen.

Den 20. november fyller den nåværende presidenten 81 år. Dersom han skulle bli gjenvalgt i 2024, vil han være 86 år gammel før slutten av en potensiell andre periode.



– Vi kan fort mistenke folk i hans krets for å ha lekket detaljene. Dette kan være deres forsøk på å fremstille Biden som påskrudd og engasjert til tross for sin alder, sier Bergesen.



USA-eksperten mener denne kritikken kan være med å styrke Joe Biden.

VERDENSLEDER: President Joe Biden er, tross høy alder, en aktiv og sterk leder for supermakten USA. Foto: JULIA NIKHINSON

– Å si det du mener, uten å være redd for hva folk tenker om det, er til forveksling det samme som Trumps tilhengere liker ved ham, forteller han.

– Så dette er ikke noe Bidens folk burde spille ned, heller tvert imot, sier Bergesen.



Flere forsnakkelser

Bidens høye alder og helse er et tema som ofte blir tatt opp i valgkampen.

Flere har også stilt spørsmål ved om det er forsvarlig å ha en så gammel mann i Det hvite hus. Biden har kommet med flere forsnakkelser og tabber når han opptrer i det offentlige.

Biden har snakket om krigen i Irak, når han egentlig mente å snakke om krigen i Ukraina.

– Det er ingen politiske skandaler som hefter ved han. At han på samme dag blandet Ukraina og Irak to ganger er ikke helt heldig, men han er kjent for å forsnakke seg, sier Bergesen.

Han mener Biden har gode sjanser til å overleve et valg til til tross for sin høye alder.

– Med mindre Biden gjør noe galt, så er han en klar vinner. Han forsnakker seg, men har ingen skandaler på seg, sier Bergesen.

Bergesen mener detaljene som nå kommer fram kan hjelpe folk å huske tilbake til hvordan Joe Biden var før han ble president – en folkelig mann som ikke snakker som en president.