Avskjærer russiske jagerfly: – Høyt trusselnivå

RUSSISKE JAGERFLY: Stadig vekk blir norske jagerflypiloter sendt ut for å avskjære russiske jagerfly nærme Natos territorium. Her fra en avskjæring i august. Foto: Forsvaret.

ØRLANDET (TV 2): Under kritiske avskjæringer av russiske jagerfly – farlig nærme Natos luftrom – ser nordiske jagerflypiloter en tydelig aggressiv endring hos pilotene.

Den svenske jagerflypiloten «Spicer» (45) har ofte lagt merke til hvordan russiske jagerflypiloter oppfører seg annerledes i luften, etter at landet invaderte krigsherjede Ukraina for over 18 måneder siden.

– Vi ser at de flyr på en aggressiv måte. De snur seg mot oss og kan gjøre improviserte manøvrer, som vi må være forberedt på.



Flere ganger har den erfarne piloten måttet rykke ut på skarpe beredskapsoppdrag, såkalte QRA – Quick Reaction Alert, fordi kjente eller ukjente trusler nærmer seg.

Ofte for å avskjære russiske fly, som kommer farlig nærme Natos territorium.

– Det er en annen stemning i luften, det er høy spenning og det er et høyt trusselnivå, sier «Spicer» til TV 2.

LANG ERFARING: Med over 20 års erfaring, er divisjonssjef og jagerflypiloten «Spicer» på Ørlandet for å delta på «Artic Fighter Meet». Foto: Simen Askjer / TV 2

– Kommer veldig tett på

For sikkerhetens skyld er jagerflypiloter ofte skjermet fra offentligheten, og TV 2 får dermed bare vite dekknavnet, altså kallesignalet som pilotene går under.



Sjefen for den norske 332-Skvadronen, Trond «Matrix» Haugen, er en av få jagerflypiloter som ikke skjermes på lik linje.

Haugen beskriver den pågående situasjonen i Europa som spesiell, særlig med tanke på å være så tett på Russland som krigførende nasjon.

– Det er så klart litt ekstra spenning involvert, når du får en alarm og skal opp for å identifisere et fly. Vi vet kanskje at det er russisk, men du vet ikke nødvendigvis hva du møter på og da er det klart at det kommer veldig tett på, sier «Matrix» til TV 2.

Fra alarmen går, er det bare snakk om minutter før pilotene skal være på vei ut på vingene. Natt eller dag, det spiller ingen rolle.

UTDATERT: I hangaren står det gamle F-16 fly som brukes til teknikertrening. ARCTIC FIGHTER MEET: Skvadronsjef Haugen er med på treningen med Finland og Sverige. NORGES ROLLE: Skvadronsjef Trond «Matrix» Haugen er tydelig på at Norge ikke skal være en bidragende faktor til å eskalere situasjonen med Russland.

– Vi kommer i nærheten av noen som vi vet kanskje flyr et oppdrag over Ukraina én dag, og flyr et oppdrag i nord en annen dag. Så det er klart det gjør det litt ekstra spennende, sier Haugen.

Overvåker russisk luftmakt

Vel oppe i luften starter jakten på de russiske jagerflyene, og «Matrix» beskriver flere nære møter - men på «hver sin side av grensen».

– Vi er såpass nærme at vi vinker til de som sitter i cockpit på den andre siden, og iblant så får vi et vink tilbake, sier jagerflypiloten.

De russiske jagerflyene har lov til å oppholde seg i internasjonalt luftrom, men får likevel oftest selskap av nordiske piloter som følger situasjonen nøye, innhenter informasjon og tar bilder av flyene.

– Hva brukes den informasjonen til?

– Den brukes for å skaffe seg en oversikt, en kontinuerlig oversikt for å bygge forståelse for hvordan russisk luftmakt utvikler seg og hvilke muligheter og begrensninger de har, sier «Matrix».

«Spicer» beskriver en litt annen hverdag i Sverige - som fremdeles ikke er blitt medlemmer av Nato - hvor russiske fly har fløyet inn på feil side av grensen til svensk luftrom.

«Straffen» har blitt diplomatiske irettesettelser, forklarer han.

KAMPKLARE: Her trener de nordiske jagerflyene på norsk jord. Foto: Simen Askjer / TV2 / Finnish Air Force

Vekker puls

Totalt 26 ganger i år har det norske luftforsvaret sendt ut F-35 for å blant annet avskjære russiske jagerfly. Så langt har de identifisert 45 fly i 2023, mot 43 flyobservasjoner i 2022 og 58 i 2021.



Våre russiske naboer anses som trusler mot alliansen, og den reduserte aktiviteten til russiske jagerfly i fjor sees i sammenheng med krigen i Ukraina.

Dersom det oppdages en mulig trussel mot Natos territorium vil to norske F-35 jagerfly bli sendt ut fra Evenes, for å hindre ukjente fly i å ta seg inn i luftrommet.



QRA-statistikk Utrykninger (scrambles) og identifiseringer siste år:

2023: 26 scrambles med 45 identifiserte fly (per 15. august)

2022: 24 scrambles med 43 identifiserte fly

2021: 34 scrambles med 58 identifiserte fly

2020: 50 scrambles med 96 identifiserte fly

2019: 38 scrambles med 83 identifiserte fly

2018: 57 scrambles med 100 identifiserte fly

2017: 37 scrambles med 59 identifiserte fly Kilder: Forsvaret

Selv om avskjæringer av russiske fly nesten er blitt rutine for «Matrix», tror han slike oppdrag vekker litt ekstra puls hos de aller nyeste.



Sjansen er nemlig stor for at de mange unge pilotene vil kunne delta på større og farligere oppdrag i årene som kommer.



– Det er et viktig oppdrag, og det er viktig at vi opptrer på en forutsigbar, trygg og god måte. Det legger vi stor vekt på, for vi skal ikke være noe eskalerende part i det hele tatt, sier Haugen.



Norge har to operasjonelle F-35-skvadroner, som også utfører øvelser på Ørlandet. Det arrangeres årlige treningsprogram med fokus på å bygge stridsevne med kampfly i samråd med Forsvaret.

HØY LYD: TV 2 fikk stå et steinkast unna rullebanen på Ørlandet under jagerflyenes take-off. Lydnivået nådde svimlende 110-115 desibel på det høyeste. Foto: Jeanette N. Vik / TV 2

Høyt adrenalinrush



Med over 20 års erfaring på svenske jagerfly, sørger svenske «Spicer» for at nyere og mer uerfarne jagerflypiloter får nødvendig trening i såkalte «dogfights».

– Det handler om å kjempe mot hverandre på nære avstander, med høye G-krefter, svette i kabinen og høyt adrenalinrush, sier han.

I tillegg trenes det på lavtflyvninger for å ikke bli oppdaget av svært avanserte radar-, sensor-, og anti-luft-systemer.

Denne gangen sammen med flere svenske, finske og norske jagerflypiloter fra Ørland flybase i øvelsen «Arctic Fighter Meet».

Finske «Hassel» har fløyet jagerfly av typen F-18 HORNET i rundt ni år, og representerer Natos nyeste medlemsland.

F-35: Finske «Hassel» er veldig glad for å kunne trene sammen med norske jagerfly av typen F-35. Foto: Simen Askjer / TV 2

Under øvelsene på Ørlandet får «Hassel» gleden av å fly tett sammen med norske F-35, en flytype som også skal inn i den finske kampflåten.

Dersom Sverige blir fullverdig Nato-medlem, øker antallet kampfly som kan forsvare alliansen og Norden til rundt 250 jagerfly av høy kvalitet.

– Og det er selvsagt en motstander som russerne ikke vil ha, sier «Spicer».

– Vi må ha et forhold til Russland

Den økte allierte treningen som man nå ser i Norge, er blitt den nye normalen og det planlegges mange flere øvelser i tiden fremover.



En av de kommende øvelsene heter «Nordic Respons», og er planlagt som en større Nato-øvelse i Nord-Norge i løpet av 2024.

Sjefen ved Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø, Yngve Odlo, beskriver den sikkerhetspolitiske situasjonen i Norge som anspent og krevende.



– Det er som jeg sier, at du velger ikke dine naboer. Vi må ha et forhold til Russland uansett. Vi er naboer, sier Odlo til TV 2.

SCRAMBLE: Dersom det blir oppdaget trusler mot Natos territorium i nord, vil to norske F-35 bli sendt ut på scramble fra Evenes på QRA-oppdrag. Foto: Simen Askjer / TV 2

Likevel ønsker det norske Forsvaret å holde god kontroll på områdene i nord med sivil og militær aktivitet, spesielt nærme Russlands grense.



Odlo beskriver tilbakemeldingene fra norske møter med russiske jagerfly som profesjonelle og ryddige.

For de som kommer hit på øvelser er det nok litt mer eksotisk å være så nære Russland, forklarer sjefen.