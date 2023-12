Avlyser julen på Jesu fødested

JESUSBARNET: Et monument med jesusbarnet svøpt i et palestinaskjerf, er sentrum av årets julefeiring i Betlehem. Foto: Mussa Qawasma / Reuters

«Et barn er født i Betlehem, i Betlehem. Nå gleder seg Jerusalem. Halleluja, halleluja!»

Slik er flere av oss vant til å synge julen inn.

Men denne julen blir det trolig lite «halleluja» i verken Betlehem eller Jerusalem.

Symbolsk støtte til Gaza

Julen er tradisjonelt en høykonjunktur i Betlehem. Mengder av turister og pilegrimer myldrer vanligvis i gatene, ivrige etter å besøke der Jesus sies å ha blitt født.

I år er imidlertid veiene tomme, butikkene stenger, og Manger Square, byens sentrum, blir stille.

FØDSELSKIRKEN: Her sies det at Jesus ble født. Nå er det bygget en kirke over ruinene. Foto: Hazem Bader / AFP

Fødselskirken, bygget på stedet der Maria antas å ha lagt sin førstefødte blant dyrene i stallen, er normalt opptatt med besøkende nå. Ikke i år.

Så hvorfor markerer ikke folk julen i byen, når Betlehem er omtrent 50 kilometer fra Gaza – der israelske styrker har kriget mot Hamas siden terrorangrepet 7. oktober?

En grunn er økonomien. Pilegrimer fra hele verden holder seg unna, uvillige til å risikere muligheten for en konflikt som kan påvirke Betlehem.

For de som tar turen, er langt flere såkalte sjekkpunkter satt på plass etter angrepet, som man må gjennom for å komme seg inn i Betlehem. Byen ligger på palestinsk territorium på den okkuperte Vestbredden.

INGEN KUNDER: Det er fare for at de lokale julebutikkene må stenge i Betlehem. Foto: Hazem Bader / AFP

Folk som bor i Betlehem, men jobber utenfor byen, har blitt blokkert fra å reise inn av israelske styrker siden 7. oktober.

Men det ligger mer bak beslutningen fra byen om å avlyse julen.

Kirkens ledere og bystyret vedtok i november å unngå store feiringer som et symbol på solidaritet med befolkningen i Gaza.

Mange mennesker som bor i Betlehem har tilknytning til Gaza gjennom familie, enten de er muslimske eller palestinske kristne. Samtidig har det vært en økning av voldshendelser på Vestbredden.

– Juleevangeliet er en palestinsk historie

Rektoren ved et lokalt universitet har fremhevet paralleller mellom Jesu fødsel, og situasjonen i dag.

TOMT: Det er ikke mange som tar turen til Fødselskirken disse dager. Foto: Hazem Bader / AFP

– Juleevangeliet er en palestinsk historie som snakker om en familie fra Nasaret som er tvunget av Romerriket til å evakuere fra nord i Palestina til sør, til Betlehem. Jesus ble født inn i denne fordrevne familien, sier Mitri Raheb til Religion Media Centre.

Han peker også på at det etter Jesu fødsel ble gitt en ordre fra kong Herodes om å drepe alle barn under to år i Betlehem-området.

– Nå har over 10.000 barn blitt drept på Gaza siden krigen brøt ut, poengterer han.

Mens kirkene i Betlehem har kansellert feiringene sine, og kun er åpne for bønner og gudstjenester, har en kirke laget et monument som viser Jesusbarnet svøpt i en Keffiyeh – et palestinsk skjerf – i en krybbe omgitt av «ruinene» fra Gaza.

PALESTINASKJERF: Jesusbarnet svøpt inn i det tradisjonelle palestinaskjerfet, også kjent som Keffiyeh. Foto: Mussa Qawasma / Reuters

– Hvis Kristus skulle bli født i dag, ville han bli født under ruiner og israelsk beskytning. Dette er et kraftig budskap vi sender til verden for å markere høytidene.



Det sier Munther Isaac, pastor i den evangelisk-lutherske julekirken, til Al Jazeera.

– Bethlehem er trist og ødelagt. Vi er alle i smerte over det som skjer i Gaza, vi føler oss hjelpeløse og overveldet av vår manglende evne til å tilby noe, sier han.