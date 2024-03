Avis: Flere titalls lik funnet på toalett

Fredag kveld var hundrevis av mennesker på plass i konserthuset Crocus City Hall i Moskva for en konsert med gruppen Picnic.

Men så tok mellom to og fem gjerningspersoner seg inn, og begynte skyte vilt rundt seg.

Det skal også ha blitt hørt flere eksplosjoner, og konserthuset sto i full fyr.

Over 130 personer er så langt bekreftet drept.

MINNES OFRENE: Flere har lagt ned blomster utenfor konserthuset, lørdag. Foto: Olga Maltseva / AFP / NTB

– Forferdelig press

Dagen etter terrorangrepet kommer det stadig flere rystende vitnebeskrivelser fra overlevende.

– De tok seg inn i konserthuset og begynte å skyte mot folk med automatvåpen, sier et mannlig vitne, ifølge Sky News.

Da oppsto det full panikk.

– Det var et forferdelig press. Alle havnet på gulvet, og alle dyttet på hverandre.

Funnet drept på toalett

Ifølge den uavhengige russiske avisen Meduza ble 28 mennesker funnet drept inne på et av toalettene i konserthuset.

Flere mennesker skal ha søkt tilflukt på toalettene da skytingen først begynte.

I tillegg skal 14 personer ha blitt skutt og drept i en av evakueringstrappene i konserthuset.

– Barbarisk

Russlands president Vladimir Putin kom tidligere lørdag med en uttalelse om massakren. Han omtaler det som et «barbarisk terrorangrep».

Han hevder også at gjerningspersonene planla å rømme til Ukraina, og at Ukraina hadde lagt til rette for dette. Ukraina selv nekter for dette.

Putin sier søndag vil bli en nasjonal sørgedag.

– Jeg vil sende mine dypeste kondolanser til alle som har mistet livet. Hele landet, hele nasjonen sørger med dere, sier den russiske presidenten.