Avis: DeSantis er nesten blakk

DES MOINES (TV 2): En av Donald Trumps hovedutfordrere i primærvalget er ifølge New York Times i ferd med å gå tom for valgkampmidler.

Ron DeSantis klarte å knive til seg andreplassen i Iowa på bekostning av Nikki Haley. Han lovte velgerne sine at han skal kjempe videre for å bli Republikanernes kandidat i presidentvalget i USA i november.



Donald Trump er den soleklare favoritten. Han endte med 51 prosent av velgernes stemmer i Iowa, mens DeSantis måtte nøye seg med 21 og Haley 19.

– Med all respekt for de andre kandidatene, valget er over, sier kongressmannen og Trump-støttespilleren Byron Donalds til TV 2.

Omtales som katastrofe

«Hans fjerne andreplass føles på alle måter som en katastrofe», skriver New York Times, som begrunner dette med at DeSantis er i ferd med å gå tom for penger i valgkampkassa.

Teamet til DeSantis brukte mye penger på å sende folk fra dør til dør i Iowa, for å overbevise innbyggerne om å stemme på ham.

– DeSantis satset noe voldsomt på Iowa. Han har jo nærmest bodd der en stund og vært overalt i den delstaten, sier USA-ekspert og historiker Hans Olav Lahlum til TV 2.

Denne bakkeoperasjonen ble sett på som DeSantis' store fordel i Iowa, med tanke på at Trump knapt investerte noe der og heller stolte på tilhengernes iver etter å støtte ham.



«Hvis DeSantis skal kunne fortsette, vil han trenge betydelige pengesummer. Uten nye donasjoner, er det uvisst hvor lenge han kan holde valgkampen i live økonomisk. Mange av partiets største donorer har forlatt ham for lengst», skriver New York Times.

Avisen sliter med å se for seg hvordan resultatet i Iowa, hvor han altså ble slått med 30 prosentpoeng, skal gi nye donorer tro på at DeSantis er verdt å bruke penger på.

Haley mot Trump?

Vivek Ramaswamy trakk sitt kandidatur etter fjerdeplass i Iowa. TV 2s USA-ekspert Eirik Bergesen regner med at Ron DeSantis snart følger etter.

– Jeg tror at denne andreplassen gjør at DeSantis vil holde seg i løpet litt til, men hvis Haley slår ham i New Hampshire og han kommer på tredjeplass der, så tror jeg det blir symbolsk vanskelig for ham, sier Bergesen.

Han ser for seg at Republikanernes nominasjonsprosess ender opp som en duell mellom Trump og hans tidligere FN-ambassadør Nikki Haley.

– Det blir et helt annet race, for at da er det plutselig «den breiale Trump» mot en ganske moderat og ganske sympatisk Haley. Og det blir interessant å se den psykologiske dramatikken. Der kan jo Trump fort ende opp med å si ting om Haley som vil slår tilbake på ham, tror Bergesen.

UTFORDRER TRUMP: Nikki Haley ble utnevnt som USAs ambassadør til FN av Donald Trump sist Trump var i Det hvite hus. Nå utfordrer hun ham i kampen om å bli Republikanernes kandidat i årets presidentvalg. Foto: Jeenah Moon / Reuters / NTB

Sjansen for at Nikki Haley skal bli en reell utfordrer, er heller ikke stor, selv om Bergesen tidligere denne uka påminnet oss om at Barack Obama var i en lignende situasjon mot Hillary Clinton før valget i 2008.

– Det kan godt være at vi ender opp med Trump som presidentkandidat og Haley som visepresidentkandidat. Jeg regner det for det mest sannsynlige i øyeblikket, sier Lahlum.

Varsler stygge angrep

NBC News skriver at Trump snart vil «starte med stygge angrep mot Haley på et nivå hun ikke har sett før», ifølge flere kilder blant Trumps rådgivere.

«Nikki bør trekke seg mens folk fremdeles snakker om henne som aktuell for 2028, ellers vil hun ende opp som alle kandidatene i 2016 som er helt ute av dette nå», sier en Trump-rådgiver til kanalen.

Haley-leiren ser også på nominasjonskampen som en duell mellom to kandidater nå, selv om DeSantis altså ble nummer to i Iowa og Haley kun nummer tre.

– Feltet er i praksis nede i to kandidater, siden kun Trump og Nikki Haley har vesentlig støtte i både New Hampshire og South Carolina, sier Haleys valgkampsjef Betsy Ankney ifølge NBC News.