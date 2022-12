Åtte familiemedlemmer ble drept – politiet sto uten spor i flere år

Klokken 07.53, fredag 22. april 2016, mottar sheriffkontoret i den amerikanske småbyen Piketon, Ohio en panisk nødsamtale.

«Jeg tror svogeren min er død! Der er blod i hele huset! Svogeren min er på soverommet. Det ser ut som noen har banket livskiten ut av ham.»

Oppringningen kommer fra Bobby Jo Manley. Hun har nettopp funnet sin eks-svoger Chris Rhoden Senior (40) drept. I samme hus ligger også Chris’ fetter, Gary Rhoden (38), død.

Den innledende nødsamtalen viser seg å være bare starten.

Umiddelbart etter nødsamtalen, løper Bobby Jo til nabohuset. Der møtes hun av enda et makabert syn. Hun finner Chris Seniors sønn Clarence «Frankie» Rhoden (20) og hans forlovede Hannah Gilley (20) drept. Frankies to barn, en tre år gamle sønn og en seks måneder gammel baby, ble skånet og overlevde.

Mens politiet er på vei, ringer Bobby Jo til broren sin, James Manley, for å fortelle om likfunnene. James blir bekymret for deres søster Dana Rhoden (37) – ekskona til den drepte Chris Senior – og drar umiddelbart til henne for å se om hun er i god behold. Der finner James både Dana og datteren hennes Hanna May Roden (19) drept.

DREPT: Hanna May Rhoden ble skutt og drept fire dager etter hun fødte et barn. Babyen overlevde. Foto: The Piketon Family Murders / TV 2 Play

Ved siden av Hanna May ligger hennes fire dager gamle baby, uskadet. Hennes to år gamle datter, Sophia, er på besøk hos faren sin og er trygg.

Noen timer etter at de seks drepte er funnet, får sentralbordet hos sheriffen en ny telefon.

«Jeg trenger at politiet kommer til 799 Left Fork. Jeg fant akkurat fetteren min, Kenneth Rhoden, med et skuddsår.»

Er han i live, spør 911-operatøren.

«Nei. Nei. Jeg ropte til ham og så på ham. Han har et skuddsår.»

Det er imidlertid ett nært familiemedlem som ikke er gjort rede for: Chris Seniors sønn, Chris Rhoden Junior (16).

Politiet mistenker at Chris Junior kan være drapsmannen, men senere samme dag blir han også funnet drept. Skutt i hodet.

Nå er åtte personer fra Rhoden-familien funnet drept – på én og samme morgen – på fire forskjellige tomter, alle eid av Rhoden-familien. Samtlige har blitt skutt i hodet.

FØRSTE MISTENKTE: Den yngste sønnen i Rhoden-familien, Chris Junior, var den første som ble mistenkt for å ha begått drapene. Han ble funnet drept senere samme dag. Foto: The Piketon Family Murders / TV 2 Play

Største Piketon-etterforskning noensinne

Den lille Ohio-byen Piketon – med drøyt 2000 innbyggere – hadde aldri opplevd noe lignende. Piketon er et fredelig område med familiekjære mennesker som livnærer seg av områdets store industri: Tømmerdrift og sagbruk.

Den nær utslettede Rhoden-familien hadde etablert seg i Piketon for mer enn 50 år siden, og var godt likt. Samtlige familiemedlemmer beskrives som hyggelige og hjelpsomme og som alltid fikk andre til å le.

Politi fra flere nærliggende fylker kom for å bidra i den omfattende etterforskningen.

Hvem drepte to generasjoner fra samme familie? Hva var motivet? Var det én eller flere personer? Var det proffe folk? Var det lokale? Politiet hadde veldig mange spørsmål, men ingen svar.

Dette skulle bli den største etterforskningen i Pike-fylket noensinne. Den nasjonale medieinteressen var enorm, og byen ble nærmest invadert av journalister.

ÅSTED: Én av de fire Rhoden-tomtene hvor de åtte drapene fant sted. Foto: The Piketon Family Murders / TV 2 Play

Hanekamp og marihuanaplanter

25. april, tre dager etter drapene, fortalte riksadvokat Mike DeWine på en pressekonferanse at etterforskere hadde funnet nesten 200 marihuanaplanter på flere tomter som tilhørte Rhoden-familien. Det ble også gjort funn som indikerte at familien arrangerte hanekamper.

Avsløringene skapte store bølger i lokalsamfunnet. Rhoden-familien bodde i alminnelige hus og kjørte vanlige biler. Ingenting tydet på at de hadde tjent seg rike på marihuanasalg, eller at disse tilsynelatende vennlige menneskene arrangerte blodige og ulovlige hanekamper.

Politiet begynte å tro at marihuanaplantene kunne være relatert til massedrapene. Først mistenkte politiet at Mexicos beryktede Sinaloa-kartell var ansvarlig. Siden marihuana er lovlig i flere amerikanske stater, er det praktisk for mexicanske karteller å dyrke marihuana i USA og selge det på det ulovlige markedet, fremfor å dyrke i Mexico og smugle over grensen. I tillegg lignet drapene på kartellets metode.

Men det var allikevel noe som skurret. Kartellet er ikke glade i mediaoppmerksomhet, så det ble ansett som usannsynlig at de ville ha enten gjennomført eller bestilt slike henrettelser såpass langt nord for Mexico-grensa. I tillegg ble ikke de to babyene og den tre år gamle gutten drept, noe kartellet er tilbøyelige til å gjøre.

FAMILIEGRAV: Gravsteinen til Rhoden-familien. Foto: The Piketon Family Murders / TV 2 Play

Politiet vendte deretter blikket lokalt. De undret seg over hvorfor Rhoden-familiens to pitbull-vakthunder ikke ble drept. Hundene viste heller ikke tegn til å ha angrepet noen eller at de hadde varslet de som lå og sov i huset. Politiet lurte på om vakthundene kjente den eller de som drepte Rhoden-familien.

Blant familiens gjenlevende medlemmer og deres venner, ble særlig Bobby Jo lagt under politiets lupe. Det var hun som ringte sheriffkontoret denne aprilmorgenen i 2016. Hun hadde ikke noe motiv for å ta livet av sin tidligere svoger og resten av hans familie – inkludert sin egen søster – men hun ble allikevel avhørt mange ganger. Hun tok frivillig flere løgndetektortester og bestod dem alle.

Bobby Jos bror, James, var også i politiets søkelys. Politiet overvåket ham, og de plasserte en sporingsenhet på bilen hans. Men etter hvert som tiden gikk, klarte ikke politiet å knytte ham til drapene.

Wagner-familien

Et drøyt år etter drapene – da mange av innbyggerne trodde at drapene ville forbli uoppklart – overrasket politiet ved å gå til storaksjon på tre tomter i Piketon, eid av familien Wagner. De var, i likhet med Rhoden-familien, anerkjent i området og godt likt blant lokalbefolkningen.

Ransakingene ble raskt en snakkis, og politiet måtte påpeke at Wagner-familien kun var i søkelyset til politiet – ikke mistenkte eller siktet.

Men det var en sterk tilknytning mellom Rhoden- og Wagner-familien. Drapsofferet Hanna May Rhoden hadde tidligere vært i et forhold med Jake Wagner. Forholdet startet i rundt 2012. Jake var 18 år gammel og Hanna May var bare 13. I 2014 fikk de de datteren Sophia, og i 2015 endte Hanna May forholdet. Etter bruddet fikk Hanna May foreldreretten til Sophia.

BARNEFAR: Jake Wagner, fotografert i 2018, hadde en datter med Hanna May Rhoden. Datteren var på besøk hos Jake natten Hanna May ble drept. Foto: Robert McGraw / AP / NTB Scanpix

Bruddet og tapet av foreldreretten var bittert for Jake, og han skal ved flere anledninger ha forsøkt å true Hanna May til å gi datteren til ham. Kort tid før drapene, skrev hun i en Facebook-status: «Jeg kommer aldri til å signere papirene. De må drepe meg først.»

Politiet oppdaget også at Jake søkte om omsorgsretten for datteren seks dager etter drapene. To måneder senere fikk han den. I tillegg var datteren på besøk hos Jake natten Rhodes-familien ble drept.

Politiets hovedteori ble at drapene ble utført på grunn av samværstvisten.

På toppen av dette hadde hele Wagner-familien plutselig flyttet til Alaska. De sa først at Alaska-flyttingen var planlagt lenge, og hadde ingenting med Rhoden-drapene å gjøre. Deretter endret de historien, og sa at de var såpass lei av maset fra politiet, at de bestemte seg for å starte på nytt i Alaska.

Wagner-familien arrestert

To og et halvt år etter drapene, 13. november 2018, ble fire medlemmer av Wagner-familien arrestert: Ekteparet George «Billy» Wagner III og Angela Wagner, samt deres to sønner George Wagner IV og Jake Wagner.

WAGNER-FAMILIEN: George «Billy» Wagner III, Angela Wagner, George Wagner IV og Jake Wagner. Foto: AP / NTB Scanpix

Arrestasjonen skjedde etter at politiet hadde funnet flere spor på familieeiendommene, deriblant lyddempere til skytevåpen. Familien ble tiltalt for forsettlig drap. Samtlige erklærte seg ikke skyldige.

Den 21. april 2021 – på femårsdagen for drapene – kom det overraskende gjennombruddet: Ut av det blå, erklærte Jake Wagner seg skyldig i åtte drap, selv om han påstod at han bare drepte fem; hans far, George III, drepte de tre andre, ifølge Jake.

Jake fortalte videre at han var villig til å vitne mot sin mor, far og bror, med betingelse om at han selv og resten av familien fikk unnslippe dødsstraff.

I rettssaken kom det frem at det var samværstvisten om Jake og Hanna Mays datter som var motivet for drapene.

I september 2021 ble Jake dømt til åtte livstidsstraffer, uten mulighet til prøveløslatelse.

Moren, Angela Wagner, var ikke delaktig i drapene, men skal ha deltatt i planleggingen. Hun inngikk en avtale med påtalemyndighetene om å samarbeide, og har sagt seg enig i å sone i 30 år, uten mulighet for prøveløslatelse.

Rettssaken mot Jakes bror, George IV, startet i september 2022 og pågår i skrivende stund. Rettssaken til deres far, George III, har enda ikke begynt.

TILSTOD: Jake Wagner (t.h.) tilstod drapene, og vitnet samtidig mot sin egen far, mor og bror. Han vil skal sitte i fengsel resten av livet sitt. Foto: Brooke LaValley / AP / NTB Scanpix

En dokumentarfilm om drapene – The Piketon Family Murders – er nå tilgjengelig på TV 2 Play.

