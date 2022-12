Åtte dømt til fengselsstraff

Alle de åtte tiltalte etter terrorangrepet i Nice for over seks år siden ble tirsdag dømt til fengsel. Straffenivået spenner fra 2 til 18 år.

I løpet av 4 minutter og 17 sekunder ble 86 mennesker drept og 450 andre såret midt under nasjonaldagsfeiringen 14. juli 2016.

Mohamed Lahouaiej-Bouhlel brukte en 19 tonn tung lastebil til å meie ned feststemte mennesker som hadde dratt til Promenade des Anglais i Nice for å se på fyrverkeri.

Den 31 år gamle fransk-tunisieren ble drept av politiet samme kveld. I ettertid ble imidlertid åtte personer, sju menn og én kvinne, tiltalt for å ha hjulpet ham med de praktiske forberedelsene.

Strandpromenaden i Nice blir rengjort etter terrorangrepet dagen før. Bildet ble tatt 15. juli 2016. Foto: Paul Kleiven / NTB

Opptil 18 års fengsel

Etter en tre måneder lang rettssak ble alle tirsdag funnet skyldige. Den hovedtiltalte, en venn av gjerningsmannen, ble dømt til 18 års fengsel for å tilhøre en terrorgruppe, skriver Reuters.

To av de andre tiltalte er beskyldt for å ha hjulpet gjerningsmannen med å skaffe våpen og lastebilen som ble brukt i angrepet. Også de ble dømt for å tilhøre en terrorgruppe. Dommene deres lød på 18 og 12 års fengsel.

De fem siste tiltalte fikk dommer på mellom 2 og 8 års fengsel. Aktoratet la ned påstand om 2 til 15 års fengsel for de åtte.

Stor påkjenning

Under rettssaken har aktoratet erkjent at ikke alle de tiltalte har en klar tilknytning til terrorangrepet eller visste hva Lahouaiej-Bouhlel planla.

Ingen av dem var tiltalt for å ha deltatt i eller medvirket til terrorangrepet, noe som har vært tungt for mange av de overlevende.

Rettssaken har vært en stor påkjenning for overlevende og pårørende. Mange har reist til Paris for å være til stede i rettssalen, mens andre har fulgt saken digitalt eller på et senter som er etablert på stranden i Nice.

Over 2.400 mennesker har status som fornærmede i saken. Blant ofrene var blant annet 15 barn. 33 var utenlandske statsborgere.

– Det er best å ikke forvente for mye, for da blir man heller ikke skuffet. Framfor alt så ønsker vi en skikkelig rettssak for alle, sa Bruno Razafitrimo, som mistet kona Mino, da rettssaken startet i begynnelsen av september.

– Jeg er ingen terrorist

Den ytterliggående islamistgruppa IS tok raskt på seg skylden for terrorhandlingen. Fransk politi kunne ikke finne konkrete bevis for at IS, som den gang kontrollerte store landområder i Syria og Irak, sto bak handlingen.

Etterforskerne har funnet bevis for at gjerningsmannen var radikalisert og sympatiserte med IS, men uten å kunne fastslå at han hadde noen direkte kontakt med IS.

Tre av de tiltalte var anklaget for brudd på terrorloven, mens de andre tiltalene gjaldt brudd på våpenloven. En av dem risikerte livsvarig fengsel ettersom han er straffedømt for lignende forhold tidligere.

Aktoratet mener to av mennene hadde nær kontakt med gjerningsmannen og var klar over at han kunne utføre et angrep.

En av dem benektet all innblanding da han mandag fikk ordet på rettssakens siste dag.

– Jeg har ingenting å gjøre med det som skjedde. Jeg er ingen terrorist, sa han.

Terrorangrepet i Nice ble gjennomført åtte måneder etter terrorangrepet i Paris, som krevde 130 liv.