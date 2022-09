Atominspektører vil dra til kjernekraftverk til tross for meldinger om angrep

Sjefen for Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) fastholder at deres ekspertgruppe skal dra til kjernekraftverket i Zaporizjzja, til tross for angrep.

Russiske styrker har tatt kontroll over atomkraftverket i Zaporizjzja. En ekspertgruppe fra IAEA er på vei for å inspisere kraftverket. Foto: AP / NTB

Ukraina hevder at russiske styrker i morgentimene har angrepet byen Enerhodar ved kjernekraftverket, som skal inspiseres av IAEA-eksperter i dag.

– Russerne angriper den avtalte ruten som teamet fra IAEA skal ta til atomkraftverket, sier Zaporizjzja-regionens leder Oleksandr Starukh via Telegram.

– Teamet kan ikke fortsette reisen av sikkerhetsmessige årsaker, legger han til.

Også ordfører Dmytro Orlov anklager russerne for angrep.

– Russiske styrker har beskutt Enerhodar med artilleri og brukt automatvåpen og raketter, skriver Orlov på Telegram, og legger ved bilder av ødelagte bygninger med røykskyer over.

IAEA-sjef Rafael Grossi bekrefter ifølge Reuters at det har vært økt militær aktivitet i Enerhodar-området. Men han sier byrået fastholder sin plan om å besøke anlegget og personalet der.

Atomkraftverket i Zaporizjzja kontrolleres av russiske styrker, men det er fortsatt ukrainske teknikere som står for driften. De to krigførende partene anklager hverandre stadig vekk for militære angrep på eller ved kraftverket. Dette har utløst frykt for en mulig atomulykke.