«Atombombens far» gjorde helomvending

Manhattan-prosjektet har gått over i verdenshistorien, og nå kan vi også se det på lerretet. Men trusselen mot menneskeheten er en del av nåtiden. ICAN Norge arbeider mot trusselen fra atomvåpen.

6. august 1945 slapp et amerikansk bombefly den første atombomben som noen gang ble brukt i krig over Hiroshima i Japan.

Tre dager senere ble enda en atombombe, kraftigere enn den første, sluppet over Nagasaki.

Japan kapitulerte, og andre verdenskrig var dermed over.

NAGASAKI: Atombomben «Fat Man» av samme type som ble sluppet over Nagasaki i 1945. Foto: AP Photo

I Hiroshima anslås det at opptil 140.000 mennesker døde før årsskiftet. I Nagasaki døde 50.000-80.000 mennesker.

Det var første og siste gang atomvåpen har vært brukt i krig.

Topphemmelig prosjekt

Den biografiske filmen «Oppenheimer» hadde verdenspremiere fredag, 21. juni.

Den utforsker livet til den amerikansk-jødiske vitenskapsmannen J. Robert Oppenheimer, som sto sentral i utviklingen av nettopp atomvåpenet.

KRIGEN: Håpet var at atombomben skulle få slutt på andre verdenskrig. Foto: Universal Pictures / AP

Oppenheimer ble i 1941 selv bedt om å delta i et topphemmelig prosjekt kalt Manhattan-prosjektet, hvor målet var å lage atomvåpenet.

Året etter ble fysikeren satt til å lede laboratoriet der bomben skulle testes.

Verdens første atomtest

Med en kraft på 21 kilotonn TNT skapte eksplosjonen en sjokkbølge man kunne føle opp til 160 kilometer unna.

Detonasjonen markerte verdens første atomtest, og ble gjennomført i Jornada del Muerto-ørkenen i New Mexico, 16. juli 1945.



BOMBE: Atombombetesten i New Mexico 16. juli, 1945, ble gjort på prøvestedet «Trinity». Foto: AP Photo

20 år senere fortalte Oppenheimer i et intervju at han tenkte på utsagnet til den hinduistiske guden Krishna etter prøvesprengningen:

– Nå er jeg Døden. Verdeners ødelegger.

Gjorde helomvending

Oppenheimer mente at det var nødvendig å utvikle atombomben for å forstå mulighetene som lå bak kjernefysikken. Han ønsket også å få en slutt på krigen.

Likevel gjorde fysikeren en helomvending, da han senere advarte om utviklingen av den enda kraftigere hydrogenbomben.

– En superbombe kan bli et våpen for folkemord, skrev Oppenheimer i en rapport.

SOPPSKY: Prøvesprengningen av atombomben i 1945 skapte en over 12.000 meter høy røyksky. Foto: AP Photo

Motstanden var noe av det som gjorde at han fikk sikkerhetsklareringen sin fratatt i 1954, etter å ha blitt beskyldt for å være en sovjetisk spion.

Oppenheimer døde i 1967. Likevel kunngjorde det amerikanske energidepartementet i fjor at saksgangen rundt fysikeren hadde vært «urettferdig» og gjeninnførte da formelt sikkerhetsklareringen hans.

– Fem milliarder ville mistet livet

Koordinator i ICAN Norge, Tuva Krogh Widskjold, sier til TV 2 at regissøren bak «Oppenheimer» ønsker å vise utfordringene verden står ovenfor.

– Oppenheimer var bekymret for våpenet de hadde utviklet. Han og forskerne som jobbet med ham visste ikke hvor kraftig våpenet var og, noen av forskerne var blant annet redd for at eksplosjonen skulle tenne på selve atmosfæren, sier hun.

ICAN: Organisasjonen jobber for å avskaffe atomvåpen i hele verden. Foto: Denis Balibouse / Reuters

ICAN, eller Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen, er en organisasjon som jobber for en atomvåpenfri verden.

– Det viktigste er at atomvåpenstatene nå må vise vilje til å ruste ned, og hindre et nytt atomvåpenkappløp. Nato fordømmer russisk utplassering av atomvåpen i Belarus, uten å gjøre det samme for USAs utplasseringer i europeiske land. Vi kan ikke bare peke på de andre.

Widskjold mener at filmer som Oppenheimer er med på å vise hvor ødeleggende atomvåpen faktisk er.

EKSPLOSIV FILM: Filmen om «atombombens far» har verdenspremiere fredag. Foto: Handout / Universal Studios

Organisasjonen har fått tilbakemeldinger om at de sprer en form for dommedagsprofeti, men det mener Widskjold at folk må avgjøre selv.

Hun peker samtidig på skremmende forskning:

– Atomvåpen er verdens verste masseødeleggelsesvåpen med katastrofale humanitære konsekvenser. Det har kommet flere forskningsrapporter som estimerer hvor mange som vil dø dersom enkelte land bruker atomvåpen mot hverandre.

– Tallene er helt forferdelige: Fem milliarder ville mistet livet dersom USA og Russland utkjemper en atomkrig.



Widskjold legger til at amerikanerne som bodde i området rundt den første prøvesprengningen ikke visste hva som foregikk.

AKTIVISTER: To aktivister utkledd som Trump og Putin på atomvåpen i Berlin, i 2020. Foto: Fabian Sommer / AP Photo

Mange av dem som bor der sliter enda med skadene strålingen påførte, ifølge henne.

– Myndighetene sa at det hadde vært en eksplosjon i et ammunisjonslager. Senere ble det klart at det var Trinitytesten. Månedene etter sprengningen, økte barnedødeligheten med 56 prosent i området.

Japans kapitulasjon skaper debatt

Siden bombingen av Hiroshima og Nagasaki har det pågått en diskusjon om hvorvidt det var atomvåpnene som fikk en slutt på andre verdenskrig.

Ifølge Widskjold var Japan klar til å overgi seg allerede før bombingen.

ATOMBOMBESOPP: USAs første atombombe brukt i krig ble sluppet over den japanske byen Hiroshima. Foto: Scanpix

– Historikere har vist oss at det var og er en kamp om narrativet. Vi vet for eksempel at de som mener at bombingen fikk en slutt på krigen i dag er mer positiv til atomvåpen.

Flere av dem som var med på Manhattan-prosjektet jobbet senere for å regulere atomvåpen på grunn av dets ødeleggende kraft.

– Vi kan ikke av-oppfinne dem, men vi kan regulere dem, gjøre dem forbudt og avskaffe dem, avslutter Widskjold.