– Atomanklagene mot Norge er russisk desinformasjon

ØVELSE: Et flagg som markerer radioaktivitet settes opp under en øvelse ved Tsjernobyl-kraftverket i 2006. Foto: Sergei Supinsky / AFP / NTB

Flere statlige russiske medier påstår tirsdag at norske og ukrainske strålevernseksperter har forfalsket data om radioaktiv forurensing fra Kyiv-området.

RIA Novosti og Tass er blant mediene som videreformidler påstandene.

Kilden til de russiske påstandene er det russiske forsvarsdepartementets enhet for humanitær respons, ifølge Regnum.

Påstandene går ut på at Norge skal ha forfalsket data om radioaktiviteten langs motorveien mellom Kyiv og Pripjat, der atomkatastrofen ved Tsjernobyl skjedde i 1986.

Katastrofen den våren førte til så store strålingsnivåer at området fortsatt vil være ubeboelig flere tusen år frem i tid, og det har vært mye uro knyttet til Tsjernobyl i forbindelse med krigen mellom Russland og Ukraina.

Fra norsk hold avvises påstandene.

ØVELSE: Ukrainske styrker holder en øvelse i byen Pripjat i januar 2023. Foto: Gleb Garanich / Reuters / NTB

– Overraskende

Beredskapsdirektør Astrid Liland i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) sier at Norge og Ukraina har et utstrakt samarbeid, blant annet for å utvikle det ukrainske regelverket for atomsikkerhet.

Hun beskriver anklagene som russisk desinformasjon.

– Disse påstandene kom litt overraskende på oss. Det er litt uklart hva som er bakgrunnen for at de velger å gå ut med disse anklagene mot oss, sier Liland til TV 2.

Også seksjonsleder Ingar Amundsen kan definitivt avkrefte påstandene.

– Vi stiller oss veldig undrende til en slik påstand, sier seksjonsleder Ingar Amundsen til NTB.

Samarbeidet med Ukraina innebærer at DSA blant annet bidrar til å rehabilitere området etter den russiske okkupasjonen i februar-mars 2022.

– Mye av måleutstyret som kontrollerer radioaktiviteten ble ødelagt, og laboratoriet der man kontrollerer radioaktiviteten ble vandalisert. Det er et stort arbeid, sier seksjonsleder Amundsen.

Tett samarbeid med UD

Beredskapsdirektør Liland sier at Norge har bidratt med faglig støtte og måleutstyr som har blitt sendt til Ukraina. Det dreier seg om håndholdt utstyr som skal brukes av statlige nødetater.

DSA har et svært tett samarbeid med ukrainske strålevern- og atomsikkerhetsmyndigheter og IAEA om atomsikkerhet og -beredskap i Ukraina.

Prosjektene er del av Utenriksdepartementets Atomhandlingsplan, og Liland sier at direktoratet har tett kontakt med UD om de uberettigede anklagene fra Russland.

På spørsmål om det vil være aktuelt å ta opp saken med russiske myndigheter, svarer beredskapsdirektøren at dette vil vurderes av UD.

I januar ble inspektører fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) stasjonert permanent ved Tsjernobyl-kraftverket i Ukraina.

Anlegget var okkupert av russiske styrker i fem uker i fjor, kort tid etter invasjonen.

Kamphandlingene rundt kraftverket skapte frykt for nye radioaktive utslipp fordi strømforsyningen som sørget for kjøling av radioaktivt avfall, ble ødelagt.

IAEA overvåker fra før Ukrainas tre fungerende atomkraftverk og hadde i fjor også inspektører ved det russisk-okkuperte atomkraftverket i Zaporizjzja.