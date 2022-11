Atom-forsker ser endring hos Putin

Russiske ledere har de siste dagene trappet ned retorikken rundt mulig bruk av atomvåpen i Ukraina. Selv om de har trappet ned må Russland legge til grunn at spesielt USA overvåker alle transporter og aktiviteter forbundet med kjernevåpenbasene.

Bilde tatt fra video utgitt av det russiske forsvarsdepartementets pressetjeneste. Det prøveskytes en missil fra Yars som en del av Russlands atomøvelse. Foto: Russian Defense Ministry Press Service via AP

Den amerikanske tankesmia viser til en kunngjøring fra det russiske utenriksdepartementet med tittelen «forhindring av atomkrig».

I kunngjøringen understrekes det at Russland strengt og konsekvent holder fast ved at en atomkrig ikke vil ha noen vinnere.

Har oversikt

USA har bra oversikt over strategiske russiske kjernevåpen, sier Halvor Kippe, sjefsforsker ved forsvarets forskningsinstitutt til TV 2.

Halvor Kippe, sjefsforsker ved forsvarets forskningsinstitutt. Foto: FFI

– Disse inkluderer missiler med interkontinentale rekkevidder og stridshoder i området hundrevis av kilotonn til flere megatonn, sier Kippe.

Han forteller at missilene kan avfyres fra landmobile ramper, underjordiske siloer eller atomubåter. Andre strategiske våpen inkluderer kryssermissiler avfyrt fra langtrekkende bombefly.

Årsaken til at man har oversikt over strategiske kjernevåpen er New START-avtalen og dens forløper START-avtalen. Helt siden 1994 har disse avtalene begrenset antall strategiske kjernevåpen i Russland og USA, ifølge Kippe.

– Landene har inspisert hverandres strategiske kjernevåpenplattformer og forsikret seg om at motparten ikke har utplassert flere stridshoder og leveringsmidler enn avtalene har tillatt, sier Kippe.

Pandemien har vanskeliggjort stedlige inspeksjoner, men de to landene er i samtaler om å gjenoppta slike igjen.

Shell, som er kopien av den største detonerte sovjetiske atombomben AN-602 (tsarbomben), er utstilt i Moskva. Foto: REUTERS/Maxim Zmeyev

Overvåkes av USA

– Russland må legge til grunn at spesielt USA overvåker alle transporter og aktiviteter forbundet med kjernevåpenbasene, sier Kippe.

President Bidens sikkerhetsrådgiver har hatt samtaler med nære hjelpere av Russlands president Vladimir Putin i et forsøk på å advare Russland mot å bruke atomvåpen, sa amerikanske og allierte tjenestemenn til The Wall Street journal.

PUTIN: Trappet ned retorikken rundt mulig bruk av atomvåpen. Foto: Sputnik/Maxim Blinov/Pool via REUTERS

Putin hevdet at uttalelsene fra ham og andre russiske ledere om atomvåpen kun var svar på uttalelser fra vestlige ledere.

– Vi har aldri sagt noe om at Russland vurderer proaktiv bruk av atomvåpen. Vi har bare hintet som svar på uttalelser fra vestlige ledere, sa han i en tale.

– Det vil kreve spesielle tiltak om Russland skal forberede bruk av slike kjernevåpen uten at det blir oppdaget på forhånd, sier Kippe.

Prøveskytingen av en ny type taktisk styrt våpen i Nord-Korea. Foto: STR/KCNA VIA KNS / AFP

Han forteller videre at det i prinsippet er mulig å slå ut transporter av ikke-strategiske stridshoder før de blir tatt i bruk, dersom en har langtrekkende presisjonsild og sanntids etterretning.

Hvor raskt vil det oppdages om slike våpen blir tatt i bruk?

– Avfyring av interkontinentale missiler vil bli oppdaget tidlig av USAs strategiske varslingssystemer, som er basert på blant annet satellitter og sjø- og bakkebaserte radarer, sier Kippe.

Videre forteller han at noen av leveringsmidlene dessuten er sårbare mot defensive tiltak som missilforsvarssystemer eller luftvern. Men et system som Iskander er svært vanskelig å avskjære. Det er en kortholds ballistisk missil som kan manøvrere i sluttfasen.

– Kan noe stanse slike våpen?

– Ingen land har i dag et effektivt system for å avskjære de mest langtrekkende missilene med interkontinentale rekkevidder (altså strategiske våpen), men amerikanerne har kommet lengst i å utvikle det, sier Kippe.

Russland og USA virker innstilt på å overholde forpliktelsene i New START, ifølge Kippe.

Dette U.S. Sjøforsvarets bilde viser Baker, den andre av de to atombombetestene i 1946. Foto: REUTERS/U.S. Navy/Handout via Reuters

– Uten en slik avtale er de begge mer utsatt for et press om å ruste opp, siden de ikke kan utelukke at motparten gjør det, sier Kippe.

Dersom denne type våpen blir tatt i bruk vil konsekvensene i nesten alle tilfeller være katastrofale, forteller Kippe.