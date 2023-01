Asylsaken kan bli satt på vent

Wagner-soldaten Andrej Medvedev har søkt asyl i Norge, ifølge advokaten hans. Men det er uklart hva som nå vil skje med søknaden.

UDI kan ikke kommentere denne saken direkte, men sier til TV 2 på generelt grunnlag:

– Søknader som gjelder militærunndragelse eller frykt for mobilisering, avventer fortsatt praksisavklaring, skriver Thomas Theis-Haugan, senior presserådgiver i UDI.

Dermed er alle disse sakene fremdeles satt i bero, ifølge UDI.

Det betyr at til nå har ikke UDI behandlet en eneste russisk asylsøknad som gjelder militærunndragelse eller frykt for mobilisering.

– I øvrige søknader gjør UDI en individuell vurdering av beskyttelsesbehovet på bakgrunn av de konkrete forholdene i saken, legger Theis-Haugan til.

Om Andrej Medvedev sin sak vil bli en av de sakene som vil bli satt på vent, er uklart.

Det mener førsteamanuensis Camilla Guldahl Cooper ved Stabsskolen ved Forsvarets høgskole.

Et av de viktige spørsmålene i denne saken er hvordan vi oppfatter Wagner-gruppen, ifølge Cooper.

– Er det leiesoldater eller russiske militære styrker?, spør Cooper og fortsetter:

– Russland har i mange år påstått at de ikke har ansvar for gruppens handlinger, og et av vilkårene for å være regulære soldater er at de står under en kommandostruktur med ansvar overfor staten.

– Da fremstår det som de skal behandles som leiesoldater, og de som flykter fra gruppen får ikke de samme rettighetene som en som anklages for militærunndragelse.

EKSPERT: Camilla Guldahl Cooper ved Stabsskolen ved Forsvarets høgskole. Foto: Forsvaret

Cooper forteller videre at i Medvedev sin sak er det også være et viktig spørsmål:

«Risikerer Medvedev mobilisering til ordinære russiske styrker når han ikke lenger er tilknyttet Wagner-gruppe?»

– Det må etterforskningen avdekke, skriver hun videre.

Lite sannsynlig

Ifølge Cooper er det tydelig at Medvedev risikerer mishandling dersom han returneres til Russland.

Behandlingen en annen Wagner-desertør fikk i fjor, hvor han ble drept med slegge av sine egne, viser dette, ifølge hun.

– Da kan ikke Norge sende ham til Russland. Personer som risikerer mishandling ved retur vil generelt kunne søke asyl, men det gis normalt ikke asyl for personer som har begått krigsforbrytelser, noe det vil være mistanke om her, legger hun til.

Derfor valgte Medvedev Norge

– Vil bli værende

Cooper forteller også at Norge også har anledning til å straffeforfølge personer som har begått krigsforbrytelser i Ukraina.

– Det virker med andre ord lite sannsynlig at han får varig opphold, men at han vil bli værende her mens etterforskning og en eventuell straffesak pågår, legger hun til til slutt.

– Villig til å fortelle alt

Andrej Medvedev forbereder seg også til å bli avhørt av Kripos, bekrefter hans forsvarer Brynjulf Risnes til TV 2.

Medvedev hevder han er en avhopper fra den brutale leiesoldatgruppen Wagner, og at han sitter på informasjon om krigsforbrytelser i Ukraina.

Kripos, som har det nasjonale ansvaret for etterforskning av krigsforbrytelser i Norge, sa tirsdag at de ønsket å avhøre Medvedev.

– Han er villig til å fortelle om alt han har opplevd, sier Risnes til TV 2.

– Ønsker han noe i bytte fra norske myndigheter, for eksempel i form av beskyttelse?

– Han har søkt om asyl, men det har ingen sammenheng. Om han gir opplysninger eller ikke, har ingen betydning for asylsøknaden. Han ønsker å bidra og fortelle hva som foregår i Ukraina.