Artilleriild tross angivelig våpenhvile

Russiske styrker fortsetter angrepene etter at den angivelige våpenhvilen skulle ha trådt i kraft, ifølge Ukraina.

Fredag kommer det meldinger om artilleriild og angrep flere steder i Ukraina.

Meldingene kommer rundt halvannen time etter at russisk TV meldte at den påståtte våpenhvilen var i gang.

Regjeringsrådgiver Kyrylo Tymosjenko skriver i sosiale medier at russiske styrker har angrepet byen Kramatorsk.

– Okkupantene rammet byen med raketter to ganger. En boligblokk er truffet, men ingen skal være drept, skriver han.

Samtidig hevder Russland at ukrainske styrker bomber russisk-befolkede områder og angriper militære stillinger, skriver Reuters.

Flere byer rammet

En soldat ved fronten i Bakhmut, som TV 2s reporter i Ukraina har kontakt med, sier også at russerne fortsatt driver beskytning.

I tillegg opplyser hun at flyalarmen har gått i Kyiv. AFP-journalister hørte også artilleriild både inn og ut av Bakhmut.

AFP skriver at angrepene virker mildere enn de har vært de siste dagene, og at gatene i den stort sett nedbombede byen er ganske tomme, med unntak av militærkjøretøyer.

Kort tid etter at våpenhvilen skulle ha trådt i kraft, sa også en høytstående ukrainsk tjenesteperson til nyhetsbyrået at Kherson var rammet av et russisk angrep der flere ble drept eller såret.

– Det var minst fire eksplosjoner. De snakker om en våpenhvile. Dette er de vi er i krig mot, sa Tymosjenko.

Russisk propaganda

President Vladimir Putin erklærte torsdag en våpenhvile i Ukraina gjennom den ortodokse julefeiringen.

Ukraina har avvist våpenhvilen som propaganda og et forsøk på å stoppe ukrainsk fremgang.

Russland ønsker å bruke en våpenhvile som dekke for å stoppe ukrainsk fremrykning i Donbas og bringe inn mer utstyr, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj torsdag.

– Krigen tar slutt når russiske soldater forlater Ukraina eller kastes ut, sa Zelenskyj.