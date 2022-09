Armenias statsminister: 49 soldater drept i sammenstøt

– Ved midnatt tirsdag igangsatte Aserbajdsjan intensive bombardementer med artilleri og skytevåpen med høy kaliber mot armenske militærstillinger i retning byene Goris, Sotk og Jermuk, melder Armenias forsvarsdepartement i en uttalelse.

Statsminister Nikol Pasjinian hevder at 49 armenske soldater er drept i sammenstøtene. Det aserbajdsjanske forsvarsdepartementet skriver også i en uttalelse at det er falne soldater, men oppgir ikke hvor mange som er drept.

Det armenske helsedepartementet sier at tre sivile er skadet, én av dem alvorlig, melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti.

Tirsdag morgen melder det russiske nyhetsbyrået Interfax at forsvarsministrene i Armenia og Russland er enige om å ta grep for å stabilisere situasjonen i Nagorno-Karabakh, som ligger i grenseområdet mellom Armenia og Aserbajdsjan.

Aserbajdsjanske medier: Våpenhvile brutt

Det russiske utenriksdepartementet skrev tirsdag morgen at de hadde fremforhandlet en våpenhvile klokken 08 norsk tid, melder Reuters.

I uttalelsen skriver departementet at de er dypt bekymret for situasjonen etter sammenstøtene på grensen.

– Vi ber partene om å avstå fra ytterligere eskalering av situasjonen, heter det i uttalelsen.

Pasjinian sa i en tale til parlamentet at kampene hadde avtatt i intensitet, men at det fremdeles var pågående kamper i noen områder. Aserbajdsjanske medier melder at våpenhvilen ble brutt etter 15 minutter.

I 2021 meklet Vladimir Putin mellom den armenske statsministeren og den aserbajdjanske presidenten i Kreml. Hensikten var å få på plass en varig fred. Foto: Mikhail Klimentyev / AP / NTB

USAs utenriksminister Antony Blinken uttrykte natt til tirsdag dyp bekymring for konflikten.

– Vi har gjort helt klart at det ikke kan være en militær løsning på denne konflikten. Vi ber om at militære stridigheter opphører umiddelbart, sa Blinken til pressen.

Omstridt område

Konflikten om grenseområdet Nagorno-Karabakh har pågått i flere tiår. Aserbajdsjan etablerte full kontroll over territoriet i en seks uker lang konflikt i 2020. De har erkjent tap i sammenstøtet, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Armenia skal ikke ha erkjent tap.

De skriver også at Aserbajdsjan skal ha brukt droner.

Samtidig anklager Aserbajdsjans forsvarsdepartement Armenia for «storskala undergravende handlinger» nær distriktene Dashkesan, Kelbajar og Lacin på grensen, og legger til at deres stillinger ble beskutt.

Den armenske statsministeren Nikol Pashinyan møtte Putin så sent som den 7. september i år. Foto: Valery Sharifulin / AP / Scanpix

Vil be Russland om støtte

Siden slutten av krigen om den omstridte Nagorno-Karabakh-regionen i 2020 har det kommet hyppige meldinger om skuddveksling langs grensen mellom de to landene.

Armenia har uttalt at de vil be om russisk støtte, og forankrer appellen i en samarbeidsavtale landet har inngått med Russland. De vil også be om støtte fra en russisk-ledet sikkerhetsstyrke og fra FNs sikkerhetsråd, skriver Interfax. Armenia og Russland har en tett allianse som består av over 250 internasjonale traktater og enigheter, inkludert en avtale om gjensidig assistanse dersom ett av landene angripes.

Dette er ikke nødvendigvis uproblematisk, siden Russland også har en samarbeidsavtale med Aserbajdsjan, som omtales som en «allianse». Avtalen ble inngått to dager før angrepet på Ukraina. Eurasianet skriver at allianse skulle sikre landets lojalitet til Russland under angrepet.

Skylder på hverandre

– Flere stillinger havnet under intens ild fra armensk militære, sier Aserbajdsjans forsvarsminister ifølge en rekke lokale nyhetsbyråer.

Ifølge Azerbajdjan har armenske styrker hatt høy aktivitet langs grensene deres, og de har flyttet våpen og tropper i området.

Angrepene var lokale, og kun rettet mot militære mål.

Armenias forsvarsminister har uttalt at den intensive skytingen «begynte på grunn av en stor-skala provokasjon» fra Azerbajdjan.

– Armenia har iverksatt en proporsjonal respons, sier han ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Gammel konflikt i nytt politisk landskap

Konflikten brøt ut sent på 1980-tallet, da begge sider var under sovjetisk kontroll, og armenske styrker tok store territorier nær Nagorno-Karabkah. Området var anerkjent som Azerbajdjans territorium, men med en stor armensk befolkning.

Azerbajdjan tok tilbake territoriene i 2020, og det hele endte med at Russland forhandlet frem en fredsløsning. Tusenvis av innbyggere vendte tilbake til hjemmene de hadde flyktet fra.

Lederne fra begge land har møttes flere ganger for å finne frem til en avtale som kan skape varig fred.