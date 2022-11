Apple strupet delefunksjon

REGIMEKRITISK: Demonstranter i Beijing til støtte for de ti som døde i en brann i Xinjiang-regionen i Kina. Brannen har blitt en katalysator for heftige demonstrasjoner mot myndighetenes knallharde linje på koronarestriksjoner. Mange mener at tapene av menneskeliv kunne vært hindret om det ikke var for nedstengingen. Foto: MICHAEL ZHANG / AFP